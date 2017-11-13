Как потопить «желтую субмарину»? 10 дней до самого важного матча последних лет

Что примечательно, именно «желтая субмарина», как называют испанцев в Европе, нанесла последнее поражение «Астане» в столице Казахстана. С тех пор прошло чуть больше трех лет, за которые подопечные Станимира Стойлова выиграли четыре титула чемпионов Казахстана, трижды сыграли в групповых этапах еврокубков, в том числе Лиге Чемпионов, заматерели и стали крайне неудобным соперником для любой команды Старого света.



Что касается «Вильярреала», то из ярких звезд трехлетней давности команду покинули мексиканские братья Дос Сантос, оба отправились играть в MLS за «Лос-Анжелес Гелакси». Основной защитник команды того сезона аргентинец Матео Муссакио уехал поднимать из руин итальянский «Милан», а Лусиано Виетто, забивший два гола в ворота астанчан, сейчас играет за «Севилью».



В поле нашего зрения попали игроки и главные тренеры нынешнего состава испанцев. Давайте попробуем сравнить их с футболистами «Астаны».

Хавьер Кальеха — Станимир Стоилов



Но начнем мы сначала с главных тренеров, у которых это первая очная встреча. Провал на старте сезона заставил боссов «Вильярреала» отправить в отставку Франа Эскриба, и теперь команду тренирует экс-футболист этого клуба Хавьер Кальеха, на счету которого более 150 матчей в футболке «желтой субмарины». Как футболист, он не выигрывал чемпионатов мира или Европы, но в составе «Вильярреала» вышел в полуфинал Лиги Чемпионов УЕФА, сыграв плечо к плечу с Хуаном Рикельме и Маркосом Сенна. По завершению карьеры игрока, 39-летний специалист стал работать тренером в «Вильярреале», пройдя путь от академии клуба до главной команды.



Что касается Станимира Стоилова, то именно с именем этого тренера связаны все последние успехи «Астаны», грамотно настроив механизм в команде, распределив задачи между футболистами, он сумел построить не только лучший клуб Казахстана, но и крепкую команду по меркам еврокубков.

Седрик Бакамбу — Джуниор Кабананга



Два партнера по сборной ДР Конго, два лидера атак своих клубов. Оба выступали за сборную на Кубке Африканских Наций (КАН), с разницей лишь той, что Бакамбу провел всего 2 матча, не забив не одного гола, а Кабананга с тремя голами стал лучшим бомбардиром турнира и попал в ТОП-11 КАН-2017.



На данный момент на счету Бакамбу в 15 играх 10 голов за «Вильярреал» в этом сезоне, один из которых в ворота «Астаны». Помимо Испании Седрик успел поиграть во Франции и турецком «Бурсаспоре», откуда и переехал в «Вильярреал».



Что касается Кабананга, то Джуниор в 2015 году перешел в «Астану» из бельгийского «Серкль Брюгге» и стал лидером атак столичной команды, в этом сезоне забив 22 гола во всех турнирах.



Карлос Бакка — Патрик Твумаси



Колумбиец Бакка заработал себе имя в Испании в составе «Севильи», после чего отправился в итальянский «Милан». Но в Италии дела не заладились, и, пытаясь перезапустить карьеру, Карлос вновь вернулся в Испанию, теперь уже в «Вильярреал». В Ла Лиге этого сезона на счету колумбийца в 11 матчах 3 гола и 1 результативная передача. В сборной Бакка на равне с Радомелем Фалькао из «Монако» и Дуваном Сапата из итальянской «Сампдории» является основным форвардом.



Что касается Патрика Твумаси, за которым по слухам наблюдают скауты клубов из ведущих чемпионатов, в том числе Франция, Шотландия и Турция, в этом сезоне только дебютировал за сборную Ганы. Но имя себе сделал именно в Казахстане, ярко выступая в еврокубках, забив 12 голов, при этом являясь лучшим бомбардиром команды в рамках турниров под эгидой УЕФА. Всего же Твумаси в этом сезоне забил 21 гол и отдал 6 голевых передач.





Бруно Сориано — Иван Маевский



Бруно, являясь воспитанником клуба, настоящий капитан и легенда «Вильярреала». Сориано впервые в 2006 году надел футболку родной команды, и с тех пор сыграв более 400 матчей за испанскую команду, в которых забил 31 гол и отдал 24 передачи. Правда тренера сборной Испании в основном обходятся без его услуг, тем не менее, Сориано записал себе в актив уже 10 игр за «Красную Фурию» — одну из лучших сборных Европы.



Перед сезоном 2017 года многие не доумевали, как «Астана» обойдется без связки Каньяс — Максимович, но Иван Маевский практически в одиночку заменил их, сражаясь на каждом участке поля. Причем если дуэт колумбийца и серба был сыгран и менялся лишь в целях ротации, то в этом сезоне череда травм заставила Стоилова постоянно менять центральную ось. Так в паре с Маевским успели сыграть Абзал Бейсебеков, Асхат Тагыберген, Юрий Логвиненко, Срджан Граховац, Ласло Кляйнхайслер и, даже любящий атаковать, Серикжан Мужиков. Но Маевский справился с испытанием, попав по праву в символическую сборную КПЛ.





Денис Черышев — Дмитрий Шомко



Россиянин Денис Черышев способен сыграть на обоих флангах атаки. Правда игрока сборной России в последнее время мучают травмы, но нельзя отрицать тот факт, что воспитанник мадридского «Реала», когда он находится в оптимальной форме, может создать проблему любой обороне.



Шомко этот сезон провел очень продуктивно, отдав за сезон 11 голевых передач, что является лучшим показателем в составе «Астаны». Дмитрий по праву является одним из главных претендентов на звание лучшего игрока сезона. Несмотря на то, что он является защитником, во многом именно от его игры будет зависить атакующий потенциал команды.





Виктор Руис — Юрий Логвиненко



Экс-защитник молодежной и олимпийской сборной Испании Виктор Руис в сезоне 2015/16 перешел из «Валенсии» в «Вильярреал» и сейчас сложно представить команду без него в центре обороны.



Аналогичная ситуация у Юрия Логвиненко, который за два года стал оплотом обороны «Астаны». В матче против «Кайрата» Юре сломали нос, но он проявил бойцовские качества и в сложной ситуации, когда нужно было команде, он вышел на поле в игре против «Акжайыка».

Мариано Барбоса — Ненад Эрич



Из-за очередного, уже третьего за карьеру, разрыва крестообразных связок не играет основной голкипер «Вильярреала» Серхио Асенсио. Пока же пост номер 1 в команде доверили Мариано Барбоса. Опытный 33-летний аргентинец за своими плечами более 200 матчей в первом и втором девизионах Испании, в свое время выступал за молодежную сборную Аргентины. В этом сезоне пропустил 7 голов в 14 матчах Ла Лиги и Лиги Европы.



Ненад Эрич — капитан «Астаны», сыгравший более 200 матчей за столичную команду. Ненад не был основным вратарем в первой половине сезона, но потом, когда тренерский штаб вернул Эрича в ворота, Ненад не разу не позволил усомниться в своих профессиональных качествах, став героем предыдущего матча астанчан в еврокубках (против «Маккаби» 1−0).