СМИ: ПСЖ нужно продать игроков на € 80 млн, чтобы не быть исключённым из ЛЧ

Парижский клуб в минувшее межсезонье подписал контракт с защитником Дани Алвесом (бесплатно), а также форвардами Неймаром (€ 222 млн) и Килиана Мбаппе (в аренду с обязательством выкупа за € 180 млн).



5 октября представители «ПСЖ» в Ньоне провели встречу с руководителями УЕФА и представили всю необходимую информацию о контрактах Неймара и Мбаппе. Чтобы соответствовать нормам финансового фэйр-плей, «ПСЖ» необходимо выручить от продажи собственных игроков в зимнее трансферное окно около € 80 миллионов. Руководство клуба готово расстаться с Анхелем Ди Марией и Лукасом Моурой.



В этом сезоне клубу уже не грозят санкции, но УЕФА может исключить «ПСЖ» из Лиги чемпионов-2018/19.