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01:42 (мск), источник: Чемпионат.com

СМИ: ПСЖ нужно продать игроков на € 80 млн, чтобы не быть исключённым из ЛЧ

У «ПСЖ» могут возникнуть проблемы с соблюдением правил финансового фэйр-плей в сезоне-2017/18, сообщает BFMTV.

Источник: Reuters

Перед началом следующего сезона УЕФА проведёт проверку бюджета клуба и трансферной кампании парижан образца лета-2017.

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Парижский клуб в минувшее межсезонье подписал контракт с защитником Дани Алвесом (бесплатно), а также форвардами Неймаром (€ 222 млн) и Килиана Мбаппе (в аренду с обязательством выкупа за € 180 млн).

5 октября представители «ПСЖ» в Ньоне провели встречу с руководителями УЕФА и представили всю необходимую информацию о контрактах Неймара и Мбаппе. Чтобы соответствовать нормам финансового фэйр-плей, «ПСЖ» необходимо выручить от продажи собственных игроков в зимнее трансферное окно около € 80 миллионов. Руководство клуба готово расстаться с Анхелем Ди Марией и Лукасом Моурой.

В этом сезоне клубу уже не грозят санкции, но УЕФА может исключить «ПСЖ» из Лиги чемпионов-2018/19.

ПСЖ
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