Обозреватель France Football: «Астана» способна выйти из группы и пошуметь в весенней стадии Лиги Европы

«Я был счастлив комментировать игру между «Маккаби» и «Астаной». Я считаю, что «Астана» способна выйти из группы и пошуметь в весенней стадии турнира. Матч оставил хорошие впечатления. Казахстанский клуб провел серьезный матч, особенно в обороне. Героем матча, по моему мнению, является вратарь Ненад Эрич. Он хорошо поработал.
Мне довелось комментировать и первую игру между соперниками в Казахстане. В той игре блистали Кабананга и Патрик Твумаси. Помимо вышеназванных игроков, сегодня ключевую роль в «Астане» играют Иван Маевский и Дмитрий Шомко. Все эти футболисты имеют хороший потенциал и могут стать трансферной целью клубов из ведущих европейских чемпионатов, — отметил Танги Ле Севилье.
Добавим, что «Астана» победила «Маккаби» в гостевом матче группового этапа Лиги Европы (1:0). Этот результат позволил столичному клубу набрать семь очков и подняться на второе место в группе А. Параллельно столичный клуб закрепился на 72-ом месте в клубном рейтинге УЕФА. Следующий матч подопечные Станимира Стойлова проведут на своем поле против испанского «Вильярреала» 23 ноября.