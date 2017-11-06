Обозреватель France Football: «Астана» способна выйти из группы и пошуметь в весенней стадии Лиги Европы

«Я был счастлив комментировать игру между «Маккаби» и «Астаной». Я считаю, что «Астана» способна выйти из группы и пошуметь в весенней стадии турнира. Матч оставил хорошие впечатления. Казахстанский клуб провел серьезный матч, особенно в обороне. Героем матча, по моему мнению, является вратарь Ненад Эрич. Он хорошо поработал.

Мне довелось комментировать и первую игру между соперниками в Казахстане. В той игре блистали Кабананга и Патрик Твумаси. Помимо вышеназванных игроков, сегодня ключевую роль в «Астане» играют Иван Маевский и Дмитрий Шомко. Все эти футболисты имеют хороший потенциал и могут стать трансферной целью клубов из ведущих европейских чемпионатов, — отметил Танги Ле Севилье.