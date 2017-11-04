От легенды Гвардьолы до гаишника Колесникова. 25 лет матчу «Барселона» — ЦСКА. Где они сейчас?

Источник: Спорт-Экспресс

В 1992 году ЦСКА сенсационно победил в гостях «Барселону» — 3:2 и вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Что стало с участниками того матча за четверть века?

БАРСЕЛОНА — ЦСКА — 2:3

Голы: НАДАЛЬ, 12 — 1:0. БЕГИРИСТАЙН, 31 — 2:0. БУШМАНОВ, 44 — 2:1. МАШКАРИН, 57 — 2:2. КАРСАКОВ, 61 — 2:3.

«Барселона»: Субисаррета, Феррер, Куман, Гвардьола (Эусебио, 46), Надаль (Салинас, 66), Бакеро, Гойкоэчеа, Лаудруп, Амор, Бегиристайн, Стоичков.

ЦСКА: Харин (к), Гущин, Колотовкин, Малюков, Фокин, Колесников (Иванов, 77), Бушманов, Гришин (Карсаков, 40), Машкарин, Файзулин, Сергеев.

Первый матч: 1:1.

4 ноября 1992 года. Барселона. «Ноу Камп». 70 000 зрителей.

«БАРСЕЛОНА»

АНДОНИ СУБИСАРРЕТА.

Тренировать бывшему голкиперу, проведшему за сборную Испании 126 матчей, показалось слишком мелко. Вскоре после окончания карьеры он занял пост спортивного директора «Атлетика» из Бильбао, а в 2010-м перешел на аналогичный пост в «Барселоне». Он мечтал стать президентом сине-гранатовых, однако в начале 2015-го был уволен, когда «Барсе» запретили покупать новичков за нарушения правил при подписании несовершеннолетних игроков. Виновным был назван именно Субисаррета. Полтора года экс-вратарь приходил в себя, а с октября 2016-го работает спортивным директором в «Марселе».

АЛЬБЕРТ ФЕРРЕР.

После «Барселоны» крайний защитник уехал в «Челси» и стал такой же легендой лондонцев как Дан Петреску. Сильного тренера из Феррера не вышло: периодически он пробовал свои силы, возглавляя то «Витесс», то «Кордову», то «Мальорку», но каждый раз к работе комментатором и экспертом как на радио, так и на телевидении — это у него получается лучше.

РОНАЛД КУМАН.

Сразу после завершения карьеры вошел в тренерский штаб «Барсы», а затем были «Витесс», «Аякс», «Бенфика», ПСВ, «Валенсия», АЗ, «Фейеноорд». Все это время Куман был далеко не тренером-звездой, но многое изменилось с его приездом в Англию — при голландце «Саутгемптон» стал грозной силой и оставался ей, несмотря на продажи лидеров. В итоге Куман пошел на повышение, перейдя в «Эвертон». По итогам прошлого сезона он вывел «ирисок» в Лигу Европы и получил рекордный бюджет на покупки. Однако затем наступил кризис. В Лиге Европы ливерпульцы идут последними в группе, а когда в середине октября они опустились в зону вылета премьер-лиги, Кумана уволили.

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ХОСЕП ГВАРДЬОЛА.

Стал культовым тренером, выиграв с «Барселоной» уйму трофеев благодаря максимально зрелищной и эффективной философии владения мячом. Когда продолжать с сине-гранатовыми стало просто неинтересно, Пеп сначала подучил иностранные языки в США, а затем принял «Баварию». С мюнхенцами он, разумеется, регулярно выигрывал бундеслигу, но Лига чемпионов ему не покорилась. Теперь испанец штурмует вершину с «Манчестер Сити». А заодно «горожане» с отрывом занимают первую строчку в таблице премьер-лиги.

Даже если 46-летний Пеп уйдет из футбола прямо сейчас, место в энциклопедиях ему гарантировано: он продумал философию владения мячом, которая принесла ему два Кубка чемпионов и продолжает приносить титулы каждый сезон.

ЭУСЕБИО САКРИСТАН.

Полузащитник играл до 38 лет, закончив в «Вальядолиде», после чего стал весьма успешным тренером. Для начала выиграли все, что только можно в штабе Франку Райкаарду. Но когда в «Барселону» пришел Гвардьола, ушел в «Сельту», а оттуда — в «Барселону Б». С конца 2015 года экс-полузащитник возглавляет «Реал Сосьедад». Недавно привозил свою команду в Санкт-Петербург на матч Лиги Европы, а теперь ждет сине-бело-голубых с ответным визитом.

ХРИСТО СТОИЧКОВ.

Болгарский форвард долго не мог наиграться. После «Барселоны» играл в Саудовской Аравии, Японии, США. С тренерской карьерой не заладилось: успехов не было ни в сборной Болгарии, ни в «Сельте», ни в южноафриканском «Мамелоди Сандаунз», ни в «Литексе» и софийском ЦСКА.

Этим летом Стоичков побывал в гостях у «СЭ» и вспомнил тот самый матч с ЦСКА. А заодно рассказал, чем теперь занимается.

— Вы не можете не помнить матч «Барселона» — ЦСКА (2:3). Что тогда случилось с вашей командой?

— Да… Тогда я потерял шансы выиграть «Золотой мяч». Вели 2:0, но проиграли. Я сам виноват в первом голе в конце первого тайма. У ЦСКА была хорошая команда, первый матч завершился вничью. А во втором нам все легко давалось. Но потеряли концентрацию, и вот вам результат. Я тогда мог забить два гола. В одном эпизоде вообще потерял мяч, и гости отличились. ЦСКА заслуженно победил. Пройди мы в следующий раунд, могли сыграть в финале Лиги чемпионов.

— Вы сейчас работаете на американском ТВ. Расскажите об этом подробнее: какие ваши цели, о ком снимаете фильмы?

— Это проект Expediente Univision Deportes, включающий серию документальных фильмов о людях футбола (для испаноязычной аудитории американской телекомпании Univision. — Прим. «СЭ»). В течение часа человек рассказывает свою автобиографию. Начали с Месси, потом были Неймар, Суарес, Браво, Дани Алвес, Маскерано, Симеоне, Годин, Хименес, Саморано, Роббен. Следующий на очереди Гвардьола.

Стоичков известный скандалист и остается верен себе. Недавно он жестко раскритиковал испанские власти, которые применили силу во время демонстраций в Каталонии, за что был лишен звания почетного посла Болгарии в Испании.

МИКАЭЛЬ ЛАУДРУП.

До 2002-го яркий в прошлом полузащитник входил в тренерский штаб сборной Дании, а затем кого только не тренировал:

«Бреннбю», «Хетафе», «Мальорку», «Спартак», «Суонси», с которым выиграл Кубок английской лиги, и «Лехвию» — с ней он взял чемпионство в Катаре. Сейчас Лаудруп пытается повторить успех с другим катарским клубом «Аль Райан».

АНДОНИ ГОЙКОЭЧЕА.

Закончив играть в «Осасуне» в 99-м, там же попробовал себя в роли тренера. Но выше статуса ассистента подняться не удалось. В 2010-м недолго помогал главному в «Хересе», а с тех живет классической жизнью ветерана великого клуба, разъезжая по свету в составе команды звезд прошлых лет.

ХОСЕ МАРИЯ БАКЕРО.

В 97-м закончил карьеру в мексиканском «Веракрузе», после чего началась полная необычных поворотов тренерская карьера. И не только тренерская. Например, Бакеро был советником по спорту в правительстве Каталонии. Работал спортивным директором и главным тренером «Реала Сосьедад», помогал Куману в «Валенсии», 6 возглавлял варшавскую «Полонию» и познаньский «Лех», а затем отправился в Перу, где тренировал клуб «Хуан Аурич». Занесло Бакеро и в Венесуэлу — там он недолго пробыл техническим директором «Депортиво Ла Гуайра». Но минувшим летом с путешествиями решил завязать и вернулся в «Барселону», возглавив молодежную академию.

ХУЛИО САЛИНАС.

Большой любитель находиться в кадре. Еще будучи игроком участвовал в телешоу, за что однажды его чуть не отчислил Кройф. А закончив играть в 2000-м за «Алавес», стал появляться на экранах уже без каких-либо опасений и ограничений. Был участником танцевального телешоу Mira quien baila!, реалити-шоу Operación Momotombo. Кроме того комментирует матчи и выступает в роли эксперта на разных испанских каналах.

МИГЕЛЬ АНХЕЛЬ НАДАЛЬ.

Дядя одного из величайших теннисистов в истории Рафаэля Надаля до 2002 года играл за сборную Испании, проведя за нее в общей сложности 62 матча. В том числе на трех чемпионатах мира. А также на Euro-96 — в четвертьфинале того турнира Надаль не забил пенальти в послематчевой серии с англичанами. В 99-м вернулся из «Барсы» в родную «Мальорку», где окончательно завершил карьеру в 2005-м. А спустя пять лет поработал в ней же тренером, помогая Микаэлю Лаудрупу. После отставки датчанина стал главным. Но только на один матч. Сегодня экс-защитник наслаждается жизнью. Например, 11 ноября в составе команды легенд «Барсы» сыграет в Мозамбике в благотворительном матче против местных футбольных «звезд».

ГИЛЬЕРМО АМОР.

Карьеру завершил в неожиданном месте — шотландском «Ливингстоне». Да и тренерских успехов достиг в не самом популярном футбольном месте: с 2014 по 2016 Амор возглавлял австралийский клуб «Аделаида Юнайтед» и привел ее к победе в чемпионате страны. До этого он трудился в академии «Барсы», где был техническим директором. После Австралии, весной этого года, вернулся туда же и возглавляет молодежное направление сине-гранатовых вместе с Бакеро.

ЧИКИ БЕГИРИСТАЙН.

Завершив карьеру в японской «Ураве» 18 лет назад, Бегиристайн работал комментатором на каталонском телевидении, а в 2003 стал спортивным директором «Барсы». Занимал этот пост до 2010 года, уйдя вместе с президентом Хуаном Лапортой. Долго без дела не сидел: в 2012 году бывший полузащитник получил аналогичный пост в «Манчестер Сити», который занимает и по сей день. Приглашение Гвардьолы на пост главного тренера «горожан» — его заслуга.

ЦСКА

ДМИТРИЙ ХАРИН.

Вскоре после матча с «Барсой» голкипер отправился в Англию. Недавно BBC опубликовал статистику за все годы проведения премьер-лиги, согласно которой россиянин, семь лет выступавший за «Челси», имеет самый лучший процент отраженных пенальти — 5 из 11. По окончании карьеры Харин осел в Англии. Закончил играть в скромном клубе «Хорчерч», а затем долгое время тренировал вратарей в «Лутоне». В 2015-м работал в «Стивенидже», где помогал Тедди Шерингему, а сейчас трудится в клубе «Хемел Хемпстед Таун». Это, на секундочку, шестой дивизион.

АЛЕКСЕЙ ГУЩИН.

В 1994 году воспитанник ЦСКА попал в автокатастрофу, оставившую его без футбола почти на год, при этом выйти на прежний уровень защитнику не удалось. Были потом в его карьере «Динамо», «Ростсельмаш», «Торпедо-ЗИЛ» и «Волгарь». В 2001 занялся бизнесом.

СЕРГЕЙ КОЛОТОВКИН.

Попробовал себя в израильских клубах «Бейтар’и «Хапоэль» Холон, а затем вернулся и поиграл за «Динамо», «Тюмень», «Ростсельмаш» и «Содовик». Тренерская карьера пока сложилась скромно: «Звезда» Серпухов — «Реутов» — «Столица». Периодически выступает в роли эксперта.

ОЛЕГ МАЛЮКОВ.

Провел за ЦСКА 226 матчей, затем тоже отправился в Израиль, где четыре с половиной года выступал за «Хапоэль» Ирони, и тоже вернулся. Сначала доигрывал во владимирском «Торпедо», а затем стал тренировать в ЦСКА. В 2009-м занял пост директора армейской школы, который занимает по сей день.

СЕРГЕЙ ФОКИН.

В 1993-м уехал в Германию, где много лет выступал за брауншвейгский «Айнтрахт» на уровне третьего дивизиона. Закончив карьеру игрока, стал ассистентом главного тренера команды, но не пошло. Однако возвращаться в отличие от коллег по защите красно-синих не стал, отучился в немецком ПТУ на токаря-фрезеровщика, и в 2003-м устроился на завод «Фольксваген». Выступает за заводскую команду и за ветеранов «Айнтрахта».

ЕВГЕНИЙ БУШМАНОВ

Выиграл несколько золотых медалей со «Спартаком», а завершил карьеру в «Крыльях» в 2003-м. Тренировать начинал в родном «Шиннике», затем были дубль «Сатурна» и тренерский штаб «Локо», «Химки». С 2013 года работал главным тренером «Спартака-2», пока минувшей весной не получил приглашение в молодежную сборную России. Борется за попадание на чемпионат Европы-2019.

АЛЕКСАНДР ГРИШИН

В 2009 году стал тренером детской школы ЦСКА, а вскоре возглавил дубль армейцев, с которым успешно работал до минувшего лета, воспитав, в частности, Александра Головина. 1 июня РФС объявил, что Гришин возглавил юношескую сборную России из игроков 1999 года рождения.

ДЕНИС МАШКАРИН

После ЦСКА выступал за «Торпедо», «Черноморец», «Химки», «Тобол», «Ротор». По окончании карьеры работал в дочерней фирме «Газпрома», выступал за любительскую команду «Варяги». Недолгое время занимался агентской деятельностью, а затем вошел в селекционный отдел ЦСКА.

МИХАИЛ КОЛЕСНИКОВ

В 1994 году Колесников перешел «Спартак», но так и не провел за красно-белых ни одного матча и быстро вернулся к армейцам. За ЦСКА он провел в обшей сложности 276 матчей. Работал администратором в хоккейном клубе МВД, затем был инспектором ГИБДД, а потом и вовсе стал работать водителем.

ВАСИЛИЙ ИВАНОВ

В 1995-м уехал в Израиль, выступал за различные «Маккаби». В 2002-м вернулся, играл за «Черноморец» и «Волгарь». Пробовал себя в агентском бизнесе, затем возглавлял «Локомотив-2», пока его не расформировали в 2014-м. А сейчас возглавляет в подмосковном Егорьевске Училище олимпийского резерва.

ДМИТРИЙ КАРСАКОВ

В 1996 году автор победного гола на «Камп Ноу» уехал в корейский «Пучхон Юкон», но вскоре вернулся в ЦСКА. А в 1998-м отправился уже в Белоруссию, и там задержался подольше. Играл за «Славию» и «Гомель», и даже был приглашен в сборную, но не получил разрешение о РФС. Завершил карьеру в 2005-м. Тренировал «Зенит». Правда, московский. А с 2009-го тренирует подрастающих армейцев. Сейчас работает с детьми 2005 года рождения. Кроме того числится в заявке любительского клуба «Винтэк», выступающего в Южной ветеранской лиге ЛФЛ 8×8.

ОЛЕГ СЕРГЕЕВ

В 1995-м был отдан в аренду в «Аль-Иттихад» из Саудовской Арави. Затем играл в московских «Динамо», «Локо» и Торпедо-ЗИЛ", во Владикавказе, Липецке, Калининграде, Белгороде. Закончил путешествовать как игрок в 2004-м. И начал как тренер: «Салют», ростовский СКА, НИКА из Красного Сулина, курский «Авангард», снова «Салют», «Локомотив-2», «Вардар». Во всех этих клубах Сергеев был не главным, а помощником. До середины октября был ассистентом Валерия Есиповав «Роторе», но вместе с ним покинул волгоградский клуб, уступив место штабу Сергея Павлова.

ИЛЬШАТ ФАЙЗУЛИН