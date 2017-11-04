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16:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

От легенды Гвардьолы до гаишника Колесникова. 25 лет матчу «Барселона» — ЦСКА. Где они сейчас?

4 ноября исполняется 25 лет со дня одной из самых громких побед в истории клубного российского футбола.

Источник: Спорт-Экспресс

В 1992 году ЦСКА сенсационно победил в гостях «Барселону» — 3:2 и вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Что стало с участниками того матча за четверть века?

БАРСЕЛОНА — ЦСКА — 2:3
Голы: НАДАЛЬ, 12 — 1:0. БЕГИРИСТАЙН, 31 — 2:0. БУШМАНОВ, 44 — 2:1. МАШКАРИН, 57 — 2:2. КАРСАКОВ, 61 — 2:3.

«Барселона»: Субисаррета, Феррер, Куман, Гвардьола (Эусебио, 46), Надаль (Салинас, 66), Бакеро, Гойкоэчеа, Лаудруп, Амор, Бегиристайн, Стоичков.

ЦСКА: Харин (к), Гущин, Колотовкин, Малюков, Фокин, Колесников (Иванов, 77), Бушманов, Гришин (Карсаков, 40), Машкарин, Файзулин, Сергеев.
Первый матч: 1:1.

4 ноября 1992 года. Барселона. «Ноу Камп». 70 000 зрителей.

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«БАРСЕЛОНА»

АНДОНИ СУБИСАРРЕТА.

Тренировать бывшему голкиперу, проведшему за сборную Испании 126 матчей, показалось слишком мелко. Вскоре после окончания карьеры он занял пост спортивного директора «Атлетика» из Бильбао, а в 2010-м перешел на аналогичный пост в «Барселоне». Он мечтал стать президентом сине-гранатовых, однако в начале 2015-го был уволен, когда «Барсе» запретили покупать новичков за нарушения правил при подписании несовершеннолетних игроков. Виновным был назван именно Субисаррета. Полтора года экс-вратарь приходил в себя, а с октября 2016-го работает спортивным директором в «Марселе».

АЛЬБЕРТ ФЕРРЕР.

После «Барселоны» крайний защитник уехал в «Челси» и стал такой же легендой лондонцев как Дан Петреску. Сильного тренера из Феррера не вышло: периодически он пробовал свои силы, возглавляя то «Витесс», то «Кордову», то «Мальорку», но каждый раз к работе комментатором и экспертом как на радио, так и на телевидении — это у него получается лучше.

РОНАЛД КУМАН.

Сразу после завершения карьеры вошел в тренерский штаб «Барсы», а затем были «Витесс», «Аякс», «Бенфика», ПСВ, «Валенсия», АЗ, «Фейеноорд». Все это время Куман был далеко не тренером-звездой, но многое изменилось с его приездом в Англию — при голландце «Саутгемптон» стал грозной силой и оставался ей, несмотря на продажи лидеров. В итоге Куман пошел на повышение, перейдя в «Эвертон». По итогам прошлого сезона он вывел «ирисок» в Лигу Европы и получил рекордный бюджет на покупки. Однако затем наступил кризис. В Лиге Европы ливерпульцы идут последними в группе, а когда в середине октября они опустились в зону вылета премьер-лиги, Кумана уволили.

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ХОСЕП ГВАРДЬОЛА.

Стал культовым тренером, выиграв с «Барселоной» уйму трофеев благодаря максимально зрелищной и эффективной философии владения мячом. Когда продолжать с сине-гранатовыми стало просто неинтересно, Пеп сначала подучил иностранные языки в США, а затем принял «Баварию». С мюнхенцами он, разумеется, регулярно выигрывал бундеслигу, но Лига чемпионов ему не покорилась. Теперь испанец штурмует вершину с «Манчестер Сити». А заодно «горожане» с отрывом занимают первую строчку в таблице премьер-лиги.

Даже если 46-летний Пеп уйдет из футбола прямо сейчас, место в энциклопедиях ему гарантировано: он продумал философию владения мячом, которая принесла ему два Кубка чемпионов и продолжает приносить титулы каждый сезон.

ЭУСЕБИО САКРИСТАН.

Полузащитник играл до 38 лет, закончив в «Вальядолиде», после чего стал весьма успешным тренером. Для начала выиграли все, что только можно в штабе Франку Райкаарду. Но когда в «Барселону» пришел Гвардьола, ушел в «Сельту», а оттуда — в «Барселону Б». С конца 2015 года экс-полузащитник возглавляет «Реал Сосьедад». Недавно привозил свою команду в Санкт-Петербург на матч Лиги Европы, а теперь ждет сине-бело-голубых с ответным визитом.

ХРИСТО СТОИЧКОВ.

Болгарский форвард долго не мог наиграться. После «Барселоны» играл в Саудовской Аравии, Японии, США. С тренерской карьерой не заладилось: успехов не было ни в сборной Болгарии, ни в «Сельте», ни в южноафриканском «Мамелоди Сандаунз», ни в «Литексе» и софийском ЦСКА.

Этим летом Стоичков побывал в гостях у «СЭ» и вспомнил тот самый матч с ЦСКА. А заодно рассказал, чем теперь занимается.

— Вы не можете не помнить матч «Барселона» — ЦСКА (2:3). Что тогда случилось с вашей командой?

— Да… Тогда я потерял шансы выиграть «Золотой мяч». Вели 2:0, но проиграли. Я сам виноват в первом голе в конце первого тайма. У ЦСКА была хорошая команда, первый матч завершился вничью. А во втором нам все легко давалось. Но потеряли концентрацию, и вот вам результат. Я тогда мог забить два гола. В одном эпизоде вообще потерял мяч, и гости отличились. ЦСКА заслуженно победил. Пройди мы в следующий раунд, могли сыграть в финале Лиги чемпионов.

— Вы сейчас работаете на американском ТВ. Расскажите об этом подробнее: какие ваши цели, о ком снимаете фильмы?

— Это проект Expediente Univision Deportes, включающий серию документальных фильмов о людях футбола (для испаноязычной аудитории американской телекомпании Univision. — Прим. «СЭ»). В течение часа человек рассказывает свою автобиографию. Начали с Месси, потом были Неймар, Суарес, Браво, Дани Алвес, Маскерано, Симеоне, Годин, Хименес, Саморано, Роббен. Следующий на очереди Гвардьола.

Стоичков известный скандалист и остается верен себе. Недавно он жестко раскритиковал испанские власти, которые применили силу во время демонстраций в Каталонии, за что был лишен звания почетного посла Болгарии в Испании.

МИКАЭЛЬ ЛАУДРУП.

До 2002-го яркий в прошлом полузащитник входил в тренерский штаб сборной Дании, а затем кого только не тренировал:

«Бреннбю», «Хетафе», «Мальорку», «Спартак», «Суонси», с которым выиграл Кубок английской лиги, и «Лехвию» — с ней он взял чемпионство в Катаре. Сейчас Лаудруп пытается повторить успех с другим катарским клубом «Аль Райан».

АНДОНИ ГОЙКОЭЧЕА.

Закончив играть в «Осасуне» в 99-м, там же попробовал себя в роли тренера. Но выше статуса ассистента подняться не удалось. В 2010-м недолго помогал главному в «Хересе», а с тех живет классической жизнью ветерана великого клуба, разъезжая по свету в составе команды звезд прошлых лет.

ХОСЕ МАРИЯ БАКЕРО.

В 97-м закончил карьеру в мексиканском «Веракрузе», после чего началась полная необычных поворотов тренерская карьера. И не только тренерская. Например, Бакеро был советником по спорту в правительстве Каталонии. Работал спортивным директором и главным тренером «Реала Сосьедад», помогал Куману в «Валенсии», 6 возглавлял варшавскую «Полонию» и познаньский «Лех», а затем отправился в Перу, где тренировал клуб «Хуан Аурич». Занесло Бакеро и в Венесуэлу — там он недолго пробыл техническим директором «Депортиво Ла Гуайра». Но минувшим летом с путешествиями решил завязать и вернулся в «Барселону», возглавив молодежную академию.

ХУЛИО САЛИНАС.

Большой любитель находиться в кадре. Еще будучи игроком участвовал в телешоу, за что однажды его чуть не отчислил Кройф. А закончив играть в 2000-м за «Алавес», стал появляться на экранах уже без каких-либо опасений и ограничений. Был участником танцевального телешоу Mira quien baila!, реалити-шоу Operación Momotombo. Кроме того комментирует матчи и выступает в роли эксперта на разных испанских каналах.

МИГЕЛЬ АНХЕЛЬ НАДАЛЬ.

Дядя одного из величайших теннисистов в истории Рафаэля Надаля до 2002 года играл за сборную Испании, проведя за нее в общей сложности 62 матча. В том числе на трех чемпионатах мира. А также на Euro-96 — в четвертьфинале того турнира Надаль не забил пенальти в послематчевой серии с англичанами. В 99-м вернулся из «Барсы» в родную «Мальорку», где окончательно завершил карьеру в 2005-м. А спустя пять лет поработал в ней же тренером, помогая Микаэлю Лаудрупу. После отставки датчанина стал главным. Но только на один матч. Сегодня экс-защитник наслаждается жизнью. Например, 11 ноября в составе команды легенд «Барсы» сыграет в Мозамбике в благотворительном матче против местных футбольных «звезд».

ГИЛЬЕРМО АМОР.

Карьеру завершил в неожиданном месте — шотландском «Ливингстоне». Да и тренерских успехов достиг в не самом популярном футбольном месте: с 2014 по 2016 Амор возглавлял австралийский клуб «Аделаида Юнайтед» и привел ее к победе в чемпионате страны. До этого он трудился в академии «Барсы», где был техническим директором. После Австралии, весной этого года, вернулся туда же и возглавляет молодежное направление сине-гранатовых вместе с Бакеро.

ЧИКИ БЕГИРИСТАЙН.

Завершив карьеру в японской «Ураве» 18 лет назад, Бегиристайн работал комментатором на каталонском телевидении, а в 2003 стал спортивным директором «Барсы». Занимал этот пост до 2010 года, уйдя вместе с президентом Хуаном Лапортой. Долго без дела не сидел: в 2012 году бывший полузащитник получил аналогичный пост в «Манчестер Сити», который занимает и по сей день. Приглашение Гвардьолы на пост главного тренера «горожан» — его заслуга.

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ЦСКА

ДМИТРИЙ ХАРИН.

Вскоре после матча с «Барсой» голкипер отправился в Англию. Недавно BBC опубликовал статистику за все годы проведения премьер-лиги, согласно которой россиянин, семь лет выступавший за «Челси», имеет самый лучший процент отраженных пенальти — 5 из 11. По окончании карьеры Харин осел в Англии. Закончил играть в скромном клубе «Хорчерч», а затем долгое время тренировал вратарей в «Лутоне». В 2015-м работал в «Стивенидже», где помогал Тедди Шерингему, а сейчас трудится в клубе «Хемел Хемпстед Таун». Это, на секундочку, шестой дивизион.

АЛЕКСЕЙ ГУЩИН.

В 1994 году воспитанник ЦСКА попал в автокатастрофу, оставившую его без футбола почти на год, при этом выйти на прежний уровень защитнику не удалось. Были потом в его карьере «Динамо», «Ростсельмаш», «Торпедо-ЗИЛ» и «Волгарь». В 2001 занялся бизнесом.

СЕРГЕЙ КОЛОТОВКИН.

Попробовал себя в израильских клубах «Бейтар’и «Хапоэль» Холон, а затем вернулся и поиграл за «Динамо», «Тюмень», «Ростсельмаш» и «Содовик». Тренерская карьера пока сложилась скромно: «Звезда» Серпухов — «Реутов» — «Столица». Периодически выступает в роли эксперта.

ОЛЕГ МАЛЮКОВ.

Провел за ЦСКА 226 матчей, затем тоже отправился в Израиль, где четыре с половиной года выступал за «Хапоэль» Ирони, и тоже вернулся. Сначала доигрывал во владимирском «Торпедо», а затем стал тренировать в ЦСКА. В 2009-м занял пост директора армейской школы, который занимает по сей день.

СЕРГЕЙ ФОКИН.

В 1993-м уехал в Германию, где много лет выступал за брауншвейгский «Айнтрахт» на уровне третьего дивизиона. Закончив карьеру игрока, стал ассистентом главного тренера команды, но не пошло. Однако возвращаться в отличие от коллег по защите красно-синих не стал, отучился в немецком ПТУ на токаря-фрезеровщика, и в 2003-м устроился на завод «Фольксваген». Выступает за заводскую команду и за ветеранов «Айнтрахта».

ЕВГЕНИЙ БУШМАНОВ

Выиграл несколько золотых медалей со «Спартаком», а завершил карьеру в «Крыльях» в 2003-м. Тренировать начинал в родном «Шиннике», затем были дубль «Сатурна» и тренерский штаб «Локо», «Химки». С 2013 года работал главным тренером «Спартака-2», пока минувшей весной не получил приглашение в молодежную сборную России. Борется за попадание на чемпионат Европы-2019.

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АЛЕКСАНДР ГРИШИН

В 2009 году стал тренером детской школы ЦСКА, а вскоре возглавил дубль армейцев, с которым успешно работал до минувшего лета, воспитав, в частности, Александра Головина. 1 июня РФС объявил, что Гришин возглавил юношескую сборную России из игроков 1999 года рождения.

ДЕНИС МАШКАРИН

После ЦСКА выступал за «Торпедо», «Черноморец», «Химки», «Тобол», «Ротор». По окончании карьеры работал в дочерней фирме «Газпрома», выступал за любительскую команду «Варяги». Недолгое время занимался агентской деятельностью, а затем вошел в селекционный отдел ЦСКА.

МИХАИЛ КОЛЕСНИКОВ

В 1994 году Колесников перешел «Спартак», но так и не провел за красно-белых ни одного матча и быстро вернулся к армейцам. За ЦСКА он провел в обшей сложности 276 матчей. Работал администратором в хоккейном клубе МВД, затем был инспектором ГИБДД, а потом и вовсе стал работать водителем.

ВАСИЛИЙ ИВАНОВ

В 1995-м уехал в Израиль, выступал за различные «Маккаби». В 2002-м вернулся, играл за «Черноморец» и «Волгарь». Пробовал себя в агентском бизнесе, затем возглавлял «Локомотив-2», пока его не расформировали в 2014-м. А сейчас возглавляет в подмосковном Егорьевске Училище олимпийского резерва.

ДМИТРИЙ КАРСАКОВ

В 1996 году автор победного гола на «Камп Ноу» уехал в корейский «Пучхон Юкон», но вскоре вернулся в ЦСКА. А в 1998-м отправился уже в Белоруссию, и там задержался подольше. Играл за «Славию» и «Гомель», и даже был приглашен в сборную, но не получил разрешение о РФС. Завершил карьеру в 2005-м. Тренировал «Зенит». Правда, московский. А с 2009-го тренирует подрастающих армейцев. Сейчас работает с детьми 2005 года рождения. Кроме того числится в заявке любительского клуба «Винтэк», выступающего в Южной ветеранской лиге ЛФЛ 8×8.

ОЛЕГ СЕРГЕЕВ

В 1995-м был отдан в аренду в «Аль-Иттихад» из Саудовской Арави. Затем играл в московских «Динамо», «Локо» и Торпедо-ЗИЛ", во Владикавказе, Липецке, Калининграде, Белгороде. Закончил путешествовать как игрок в 2004-м. И начал как тренер: «Салют», ростовский СКА, НИКА из Красного Сулина, курский «Авангард», снова «Салют», «Локомотив-2», «Вардар». Во всех этих клубах Сергеев был не главным, а помощником. До середины октября был ассистентом Валерия Есиповав «Роторе», но вместе с ним покинул волгоградский клуб, уступив место штабу Сергея Павлова.

ИЛЬШАТ ФАЙЗУЛИН

Уехал в Испанию в 95-м, играл за «Расинг» и «Вильярреал». В 1999-м играл за португальские «Алверку» и «Фаренсе», затем за турецкий «Алтай», потом за «Хетафе». В 2002 году Файзулин вернулся на родину, выступал за питерское «Динамо», липецкий «Металлург» и «Видное» из Подмосковья. А затем снова вернулся в Испанию. По окончании карьеры стал тренировать детей. В Испании. Хотя в 2011-м приезжал в Москву в школу «Локо», но в Испании, видимо, теплее. Близость «Камп Ноу» греет душу.

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