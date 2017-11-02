Болельщики признали вратаря «Астаны» Эрича лучшим игроком матча против «Маккаби»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
МВФ выдвинул новые требования к Украине для выдачи ей транша
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Зенит-21
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимпиец
Томь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград
Шинник
Футбол. Первый дивизион
14:00
Авангард К
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
15:00
Верес
Звезда К
Футбол. Зарубежный
15:00
Валенсия
Леганес
Футбол. Зарубежный
15:30
Стоук Сити
Лестер
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Динамо СПб
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тосно
Краснодар
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч-Энергия1
Химки1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань
Волгарь
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Гамбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Байер
Футбол. Зарубежный
18:00
Александрия
Черноморец Од
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Суонси
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:15
Депортиво
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:00
Анже
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Кротоне
Футбол. Зарубежный
20:30
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Генгам
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:45
Барселона
Севилья
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Сампдория
Футбол. Зарубежный
3.11
Бетис2
Хетафе2
Футбол. Зарубежный
3.11
Ренн1
Бордо0
Футбол. Зарубежный
3.11
Айнтрахт Ф2
Вердер1
Все события
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Румынская ведущая в прямом эфире испугалась паука в трусах
Друг сказал, куда Дубовицкая пропала с эфиров
Российские фигуристы стали третьими на Гран-при в Китае
Шарапову обвинили в причастности к мошенничеству в Индии
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
10«Спартак» упустил победу над «Ростовом»
10«Локомотив» в гостях разгромил «Зенит»
11:42 (мск), источник: Vesti.kz

Болельщики признали вратаря «Астаны» Эрича лучшим игроком матча против «Маккаби»

Более 3500 голосов болельщики отдали Ненаду Эричу, по воротам которого было нанесено более 20 ударов, но капитан «Астаны» сумел сохранить свои ворота «сухими».

Источник: Vesti.kz

На втором месте, по мнению фанатов астанчан, расположился автор победного гола в ворота «Маккаби» Патрик Твумаси. За ганского форварда, который провел 150 матч в футболке «Астаны», проголосовали чуть более 2800 любителей футбола.

Читайте также
Два футболиста «Астаны» входят в ТОП-20 лучших игроков Лиги Европы

Тройку лучших игроков матча замкнул автор голевой передачи Абзал Бейсебеков.

ТОП-5 голосования.
1. Ненад Эрич 46,6%
2. Патрик Твумаси 37%
3. Абзал Бейсебеков 8,5%
4. Дмитрий Шомко 2,6%
5. Жуниор Кабананга 2%
Всего проголосовало 7 649 человек.

Напомним, «Астана» победила «Маккаби» в гостевом матче группового этапа Лиги Европы. Победа позволила столичному клубу набрать семь очков и подняться на второе место в группе А. Следующий матч подопечные Станимира Стойлова проведут на своем поле против испанского «Вильярреала» 23 ноября.

Маккаби Тель-Авив 0:1
Первый тайм: 0:0
Астана
2.11.2017, 21:00 Групповой турнир: Группа A Netanya
Главные тренеры
Йорди Кройф Станимир Стойлов
Голы
23 Патрик Твумаси (А. Бейсебеков) 57′
Составы
Предраг Райкович 95
Жан-Сильвен Бабен 5
Эйтан Тиби 18
Офир Давидзада 27
Ширан Йеини (к) 13
Авраам Рикан 22
Кристиан Баттоккио 28
Видар Ерн Кьяртанссон 24
77′ Ник Блэкмен 11
Омер Ацили 7
65′ Элиран Атар 16
Дор Миха 15
65′ Ор Даса 33
66′ Аарон Шенфельд 25
1 Ненад Ерич (к)
15 Абзал Бейсебеков
25 Сергей Малый
44 Евгений Постников
77 Дмитрий Шомко
18 Иван Маевский
23 Патрик Твумаси
30 Жуниор Кабананга
14 Игорь Шитов 88′
5 Марин Аничич
17 Асхат Тагыберген 73′ 39′
7 Серикжан Мужиков
14 Марин Томасов 75′
45 Роман Муртазаев
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 2
12 Угловые 4
4 Фолы 10
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Павел Рачковски (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Маккаби Тель-Авив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Из-за братьев Кличко публика потеряла интерес к супертяжелому весу - Холифилд
Месси № 600, «Реал Мадрид» на грани нервного срыва
«Урал» и «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата России
Российские фигуристы стали третьими на Гран-при в Китае
Шарапову обвинили в причастности к мошенничеству в Индии
ЦСКА победил «Жальгирис» в матче баскетбольной Евролиги
Защитник сборной Аргентины рискует пропустить матч с Россией
Абрамович хочет уволить Конте. Это правда?
Новости
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Доширак вкуснее. Что выбирают первые покупатели iPhone X Какую лапшу выбрать? Что важнее: отпуск или новый айфон?
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь