Болельщики признали вратаря «Астаны» Эрича лучшим игроком матча против «Маккаби»

На втором месте, по мнению фанатов астанчан, расположился автор победного гола в ворота «Маккаби» Патрик Твумаси. За ганского форварда, который провел 150 матч в футболке «Астаны», проголосовали чуть более 2800 любителей футбола.
Тройку лучших игроков матча замкнул автор голевой передачи Абзал Бейсебеков.
ТОП-5 голосования.
1. Ненад Эрич 46,6%
2. Патрик Твумаси 37%
3. Абзал Бейсебеков 8,5%
4. Дмитрий Шомко 2,6%
5. Жуниор Кабананга 2%
Всего проголосовало 7 649 человек.
Напомним, «Астана» победила «Маккаби» в гостевом матче группового этапа Лиги Европы. Победа позволила столичному клубу набрать семь очков и подняться на второе место в группе А. Следующий матч подопечные Станимира Стойлова проведут на своем поле против испанского «Вильярреала» 23 ноября.