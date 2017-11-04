«Из-за ЦСКА я лишился шансов на «Золотой мяч»

Источник: Спорт-Экспресс

Евгений Бушманов, полузащитник, автор первого гола в ворота «Барселоны»:

— Хорошо помню ту игру. Особенно запомнился момент после матча с «Барсой». Болельщики, собравшиеся в тот вечер на «Ноу Камп», после финального свистка встали и аплодировали. Причем, не только наши, которых, по понятным причинам, было мало, а и фанаты каталонской команды. Признание трибун «Ноу Камп» — очень яркое впечатление на всю жизнь.

Верили, что отыграемся с 0:2? У нас иллюзий не было с того момента, как узнали соперника по квалификационному раунду. Мыслей о том, что обязаны проходить «Барселону» — точно не было. Хотели просто сыграть в свое удовольствие. Даже несмотря ничью в первом матче, мне кажется, команда не верила, что сможет пройти действующего победителя турнира. Хотя понятно, что в футболе может случиться всякое.

Стал ли мой гол переломным? Тогда этого не понимал. А спустя время, понимаю, что этот гол сыграл большую роль в той победе. Тот гол «в раздевалку» воодушевил команду. Если бы начинали второй тайм с 0:2, было бы значительно сложнее.

Самый ли важный гол в карьере? Наверное, да. Учитывая мою позицию, голов я забивал немного.

Денис Машкарин, защитник, автор второго гола в ворота «Барселоны»:

— Больше всего запомнился момент, когда мы после финального свистка побежали к трибуне, где располагались наши болельщики, и благодарили их за поддержку. Они сделали подвиг, приехав в Испанию поддержать нас. Тогда ведь было тяжело выбраться в Европу.

О чем думал при счете 0:2? Мы в марте того года смотрели там же — на «Ноу Камп» — игру «Барселоны» с «Динамо», и Киев проиграл 0:5. А когда счет в нашей игре стал 0:2, то проскользнула мысль: только бы не 0:5 (смеется).

Когда поверил, что победим «Барселону»? Честно сказать, ближе к 90-й минуте. Хотя могли забить еще. Хорошо помню, что Сергеев на 85-й не использовал вернейший момент, и после этого я подумал, что за пять минут мы пропустим два гола. То есть лично я не верил в победу и на 85-й минуте.

Дмитрий Карсаков, полузащитник, автор третьего, победного гола в ворота «Барселоны»:

— Ощущения от победы невозможно передать словами. Они останутся в памяти на всю жизнь. Очень приятно было, когда 80 000 зрителей не свистели нам после победы, а аплодировали. Мы сразу же побежали к трибунам, чтобы разделить со своими болельщиками ту победу. Эмоций было столько, что хотелось поделиться ими со всем миром! Непередаваемо!

Помню ли лица соперников? Это момент тоже хорошо отложился в памяти. После игры мы хотели поменяться с ними футболками, но когда решили это сделать, то соперников на поле не оказалось. Они настолько были шокированы, что моментально скрылись в подтрибунном помещении. Не думаю, что этот жест можно расценить, как неуважение. Просто они не думали, что проиграют нам. Но позже все-таки кто-то из технических работников «Барселоны» принес нам несколько футболок.

Геннадий Костылев, главный тренер ЦСКА в 1992 году:

— Как настраивал команду? Прилетели в Испанию, еще раз посмотрели записи игр соперника. Изучили ходы команды Кройфа. Внушал игрокам, что не стоит зажиматься, потому что если проиграем, никто и никогда нас не осудит. На установке просил стараться контролировать мяч. Если честно, неприятно говорить это, потому что подумаете, что хвалюсь. Однако мы уже тогда очень хорошо держали мяч. Команда у ЦСКА подобралась молодая, но сыгранная. Шесть человек было из моей молодежной сборной, которая становилась чемпионом Европы. Остальных тоже подтянули. Время для этого у меня было — к тому моменту я уже почти год работал с ними. Поэтому говорил команде, что после отбора мяча не стоит сломя голову нестись в атаку. Надо придержать мяч и позиционно атаковать. Тем более, на таком широком поле…

Соперник резво начал игру. Уже через полчаса он вел 2:0. Но наш гол на 44-й минуте перевернул ход матча. Я заметил, что после этого игроки «Барселоны» поплыли, стали больше ошибаться. В раздевалке еще раз объяснил своим футболистам, что на поле им противостоят точно такие же люди. Просто более раскрученные благодаря газетам и журналам. Поэтому необходимо добавить. Силы на это были. Во втором тайме с трибун постоянно свистели ЦСКА, потому что каталонские болельщики не привыкли видеть, что их команда бегает без мяча. А мы в этот момент поймали кураж — забили, потом еще раз. Самое интересное, что и после третьего гола у нас было два вернейших момента, но не повезло. Так что в тот вечер могли вообще довести счет до неприличного и учинить разгром на «Ноу Камп». Очень поэтому поводу переживал Сергеев. Олег вышел к воротам, переиграл Субисаретту и бил практические пустые ворота, но голкипер чудом успел спасти ворота, находясь уже на газоне.

Причем, победа эта неслучайна. У нас к тому времени была уже хорошая игра. Незадолго до «Барселоны» мы в чемпионате России здорово потрепали «Спартак». Тогда у ЦСКА была веселая игра с хорошим контролем мяча. Единственное, что плохо — это нестабильность, потому что в команде было очень много молодых ребят. Но и это не помешало прижать «Барселону». Каталонцы не могли забрать мяч у нас. ЦСКА тогда состоял из простых доморощенных советских ребят.

Христо Стоичков, нападающий «Барселоны»: