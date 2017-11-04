Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Карен Шахназаров рассказал о встрече с похищенной дочерью
Полонский хочет заработать $1 трлн и построить город будущего
Лена Перминова в "голом" платье удивила всех в Лондоне (фото)
Текущие события
Футбол. Зарубежный
3.11
Бетис2
Хетафе2
Футбол. Зарубежный
3.11
Ренн1
Бордо0
Футбол. Зарубежный
3.11
Айнтрахт Ф2
Вердер1
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч-Энергия
Химки
Футбол. Премьер-лига
3.11
Урал2
Динамо М2
Футбол. Первый дивизион
11:30
Зенит-2
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимпиец
Томь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград
Шинник
Футбол. Первый дивизион
14:00
Авангард К
Крылья Советов
Все события
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
ЦСКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ
Шарапову обвинили в причастности к мошенничеству в Индии
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Неизбежность старения доказали математически
Врачей больше не будут штрафовать за плохой почерк
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
10ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем»
11«Севилья» обыграла «Спартак» в Лиге чемпионов
01:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Из-за ЦСКА я лишился шансов на «Золотой мяч»

4 ноября 1992 года ЦСКА, возглавляемый Геннадием Костылевым, добился исторической гостевой победы в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов над «Барселоной» со счетом 3:2. «СЭ» приводит выдержки из интервью героев той встречи.

Источник: Спорт-Экспресс

Евгений Бушманов, полузащитник, автор первого гола в ворота «Барселоны»:

— Хорошо помню ту игру. Особенно запомнился момент после матча с «Барсой». Болельщики, собравшиеся в тот вечер на «Ноу Камп», после финального свистка встали и аплодировали. Причем, не только наши, которых, по понятным причинам, было мало, а и фанаты каталонской команды. Признание трибун «Ноу Камп» — очень яркое впечатление на всю жизнь.

Верили, что отыграемся с 0:2? У нас иллюзий не было с того момента, как узнали соперника по квалификационному раунду. Мыслей о том, что обязаны проходить «Барселону» — точно не было. Хотели просто сыграть в свое удовольствие. Даже несмотря ничью в первом матче, мне кажется, команда не верила, что сможет пройти действующего победителя турнира. Хотя понятно, что в футболе может случиться всякое.

Стал ли мой гол переломным? Тогда этого не понимал. А спустя время, понимаю, что этот гол сыграл большую роль в той победе. Тот гол «в раздевалку» воодушевил команду. Если бы начинали второй тайм с 0:2, было бы значительно сложнее.

Самый ли важный гол в карьере? Наверное, да. Учитывая мою позицию, голов я забивал немного.

Денис Машкарин, защитник, автор второго гола в ворота «Барселоны»:

— Больше всего запомнился момент, когда мы после финального свистка побежали к трибуне, где располагались наши болельщики, и благодарили их за поддержку. Они сделали подвиг, приехав в Испанию поддержать нас. Тогда ведь было тяжело выбраться в Европу.

О чем думал при счете 0:2? Мы в марте того года смотрели там же — на «Ноу Камп» — игру «Барселоны» с «Динамо», и Киев проиграл 0:5. А когда счет в нашей игре стал 0:2, то проскользнула мысль: только бы не 0:5 (смеется).

Когда поверил, что победим «Барселону»? Честно сказать, ближе к 90-й минуте. Хотя могли забить еще. Хорошо помню, что Сергеев на 85-й не использовал вернейший момент, и после этого я подумал, что за пять минут мы пропустим два гола. То есть лично я не верил в победу и на 85-й минуте.

Дмитрий Карсаков, полузащитник, автор третьего, победного гола в ворота «Барселоны»:

— Ощущения от победы невозможно передать словами. Они останутся в памяти на всю жизнь. Очень приятно было, когда 80 000 зрителей не свистели нам после победы, а аплодировали. Мы сразу же побежали к трибунам, чтобы разделить со своими болельщиками ту победу. Эмоций было столько, что хотелось поделиться ими со всем миром! Непередаваемо!

Помню ли лица соперников? Это момент тоже хорошо отложился в памяти. После игры мы хотели поменяться с ними футболками, но когда решили это сделать, то соперников на поле не оказалось. Они настолько были шокированы, что моментально скрылись в подтрибунном помещении. Не думаю, что этот жест можно расценить, как неуважение. Просто они не думали, что проиграют нам. Но позже все-таки кто-то из технических работников «Барселоны» принес нам несколько футболок.

Геннадий Костылев, главный тренер ЦСКА в 1992 году:

— Как настраивал команду? Прилетели в Испанию, еще раз посмотрели записи игр соперника. Изучили ходы команды Кройфа. Внушал игрокам, что не стоит зажиматься, потому что если проиграем, никто и никогда нас не осудит. На установке просил стараться контролировать мяч. Если честно, неприятно говорить это, потому что подумаете, что хвалюсь. Однако мы уже тогда очень хорошо держали мяч. Команда у ЦСКА подобралась молодая, но сыгранная. Шесть человек было из моей молодежной сборной, которая становилась чемпионом Европы. Остальных тоже подтянули. Время для этого у меня было — к тому моменту я уже почти год работал с ними. Поэтому говорил команде, что после отбора мяча не стоит сломя голову нестись в атаку. Надо придержать мяч и позиционно атаковать. Тем более, на таком широком поле…

Соперник резво начал игру. Уже через полчаса он вел 2:0. Но наш гол на 44-й минуте перевернул ход матча. Я заметил, что после этого игроки «Барселоны» поплыли, стали больше ошибаться. В раздевалке еще раз объяснил своим футболистам, что на поле им противостоят точно такие же люди. Просто более раскрученные благодаря газетам и журналам. Поэтому необходимо добавить. Силы на это были. Во втором тайме с трибун постоянно свистели ЦСКА, потому что каталонские болельщики не привыкли видеть, что их команда бегает без мяча. А мы в этот момент поймали кураж — забили, потом еще раз. Самое интересное, что и после третьего гола у нас было два вернейших момента, но не повезло. Так что в тот вечер могли вообще довести счет до неприличного и учинить разгром на «Ноу Камп». Очень поэтому поводу переживал Сергеев. Олег вышел к воротам, переиграл Субисаретту и бил практические пустые ворота, но голкипер чудом успел спасти ворота, находясь уже на газоне.

Причем, победа эта неслучайна. У нас к тому времени была уже хорошая игра. Незадолго до «Барселоны» мы в чемпионате России здорово потрепали «Спартак». Тогда у ЦСКА была веселая игра с хорошим контролем мяча. Единственное, что плохо — это нестабильность, потому что в команде было очень много молодых ребят. Но и это не помешало прижать «Барселону». Каталонцы не могли забрать мяч у нас. ЦСКА тогда состоял из простых доморощенных советских ребят.

Христо Стоичков, нападающий «Барселоны»:

— Что случилось с «Барселоной»? Вели 2:0, но проиграли. Я сам виноват в первом голе в конце первого тайма. У ЦСКА была хорошая команда, первый матч завершился вничью. А во втором нам все легко давалось. Но потеряли концентрацию, и вот вам результат. Я тогда мог забить два гола. В одном эпизоде вообще потерял мяч, и гости отличились. ЦСКА заслуженно победил. А я тогда потерял шансы выиграть «Золотой мяч». Пройди мы в следующий раунд, могли сыграть в финале Лиги чемпионов.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кокорин троллит "Спартак" и Промеса. Довольно обидно
Месси № 600, «Реал Мадрид» на грани нервного срыва
«Урал» и «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата России
ЦСКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ
Шарапову обвинили в причастности к мошенничеству в Индии
ЦСКА победил «Жальгирис» в матче баскетбольной Евролиги
Скандал с фанатами «Зенита» в Норвегии. Было ли уханье?
Абрамович хочет уволить Конте. Это правда?
Новости
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Доширак вкуснее. Что выбирают первые покупатели iPhone X Какую лапшу выбрать? Что важнее: отпуск или новый айфон?
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь