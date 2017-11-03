Два футболиста «Астаны» входят в ТОП-20 лучших игроков Лиги Европы

За основу берется выступление игроков в Лиге Европы и в своих национальных чемпионатах, а затем с помощью статистического алгоритма FedEx оценивается их актуальный уровень.



Первое место в текущем рейтинге занимает полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Серхио Каналес, на втором идет его партнер по команде — защитник Альберто де ла Белья, а тройку замыкает хавбек итальянской «Аталанты» Йосип Иличич.



Защитник «Астаны» Дмитрий Шомко расположился на 15-й позиции. УЕФА отметил вчерашние персональные успехи казахстанского футболиста: «сухой» матч против израильского «Маккаби» (1:0), пять выигранных отборов и семь выносов.



Еще один игрок «Астаны» — нападающий Патрик Твумаси — занимает 18-е место. На его счету в матче с «Маккаби» один гол и четыре кросса.