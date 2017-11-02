Скандал с фанатами «Зенита» в Норвегии. Было ли уханье, били ли охранника?
Болельщиков петербургского клуба обвинили в расизме и причинении вреда одному из секьюрити «Русенборга». Разбираемся в ситуации.
Болельщиков петербургского клуба обвинили в расизме и причинении вреда одному из секьюрити «Русенборга». Разбираемся в ситуации.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?
Ночью норвежское издание NRK опубликовало жалобу анонимного болельщика «Русенборга», который указал на вандализм и расистское поведение болельщиков «Зенита».
— По ходу матча было слышно, как гости кричали
ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ОХРАННИК?
Следом слово взяли официальные лица «Русенборга». Начальник службы безопасности клуба Арне Энгтре заявил, что один из клубных секьюрити получил травму в результате контакта с фанатами российской команды.
— Нанесен ли серьезный ущерб стадиону? Да, 80 сидений выломано на гостевом секторе, несколько из них было вышвырнуто на поле, — приводит «Р-Спорт» слова Энгтре. — Ни в кого сиденья не попали, никого ими не ранили. Не могу сказать, что были драки, но был ранен один из наших секьюрити. Ему пришлось обратиться к врачу, в ближайшее время мы узнаем о состоянии его здоровья. Никакого алкоголя купить на стадионе или рядом с ним нельзя было. Но фанаты «Зенита» спрашивали меня о том, где можно купить пива. В Норвегии мы не продаем пиво после 8 вечера в магазинах. Единственное, где они могли купить алкоголь — это в ресторанах или
Начальник отдела финансов и имущества норвежского клуба Роар Мункволд после игры подчеркнул, что делегат УЕФА проинформирован о случаях вандализма со стороны фанатов «Зенита» на этом матче.
КАК ФАНАТЫ МОГЛИ ТРАВМИРОВАТЬ ЕГО?
В норвежской прессе упомянуто, что один из охранников сразу после гола «Зенита» получил удар в голову. Об этом «СЭ» рассказал журналист Уле Кристиан Стрем. Генеральный директор «Русенборга» Туве Мо Дюрхауг отметила в интервью VG, что сотрудник клуба получил сотрясение мозга. Правда, позже представители «Русенборга» признались, что никто из фанатов «Зенита» к травме не причастен.
— В результате проверки мы выяснили, что травму нашему секьюрити нанес не болельщик футбольного клуба «Зенит», — добавил начальник службы безопасности «Русенборга» Арне Энгтре. — Сейчас с секьюрити все в порядке. Мы выяснили, что это был несчастный случай.
А ЧТО С РАСИЗМОМ И КРЕСЛАМИ?
«Обезьяньи выкрики», как говорится в норвежской прессе, — это серьезно. УЕФА строго карает клубы за проявление болельщиками расизма. Но, судя по всему, в протокол матча эта информация не внесена, а значит клубу санкции за расизм не грозят — даже если подобные выкрики действительно были.
Кресла же действительно выломаны. Как сообщила генеральный директор «Русенборга» Туве Мо Дюрхауг, «Зенит» нанес ущерб стадиону на 100 тысяч норвежских крон (около 11 тысяч евро). Она добавила, что болельщики бросали кресла в сторону одного из ассистентов арбитра еще в первом тайме. Впервые «Русенборг» решил не выпускать гостевых болельщиков из сектора сразу после матча.
ЧТО ГОВОРИТ «ЗЕНИТ»?
В
УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении «Русенборга» и «Зенита» (1:1) по итогам матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы.
Обвинения в адрес «Русенборга» касаются использования болельщиками команды пиротехнических изделий. Фанаты «Зенита» также отметились этим, кроме того, российский клуб может быть наказан за бросание болельщиками посторонних предметов на поле и за причинение ущерба стадиону.
Дела в отношении обоих клубов будут рассмотрены 16 ноября. (Пресс-служба УЕФА).
|Коре Ингебригтсен
|Роберто Манчини
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|4
|7
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
|Боковой судья
|Бас ван Донген (Нидерланды)
|Боковой судья
|Дэви Госсенс (Нидерланды)
|За воротами
|Деннис Хиглер (Нидерланды)
|За воротами
|Аллард Линдхаут (Нидерланды)