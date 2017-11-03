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16:13 (мск), источник: Р-Спорт

«Севилья» может подать жалобу на поведение игроков «Спартака» в Юношеской лиге УЕФА

МОСКВА, 3 ноя — Р-Спорт. Испанский футбольный клуб «Севилья» может направить в УЕФА жалобу на поведение игроков московского «Спартака» в матче Юношеской лиги УЕФА, а также инциденты с болельщиками «красно-белых», сообщает elperiodico.com.

Встреча группы Е, прошедшая в среду в Севилье, завершилась со счетом 3:3, спартаковцы забили третий гол на 90-й минуте. Отмечается, что главный тренер испанской команды Димас Карраско Бельидо обвинил игроков «Спартака» в симуляции и затягивании времени в концовке игры.

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По данным издания, «Севилья» хочет подать протест не только на поведение игроков «Спартака» в матче Юношеской лиги УЕФА, но и из-за инцидентов с участием не имевших возможности посетить игру Лиги чемпионов 800 российских болельщиков, которые «пугали Севилью весь день».

Матч основных команд в Лиге чемпионов закончился со счетом 2:1 в пользу «Севильи». Согласно решению УЕФА, «Спартаку» было запрещено продавать билеты своим болельщикам на выездной матч команды в Испании в качестве наказания за поведение фанатов во встрече первого тура группового этапа со словенским «Марибором».

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