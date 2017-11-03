«Севилья» может подать жалобу на поведение игроков «Спартака» в Юношеской лиге УЕФА

Встреча группы Е, прошедшая в среду в Севилье, завершилась со счетом 3:3, спартаковцы забили третий гол на 90-й минуте. Отмечается, что главный тренер испанской команды Димас Карраско Бельидо обвинил игроков «Спартака» в симуляции и затягивании времени в концовке игры.

По данным издания, «Севилья» хочет подать протест не только на поведение игроков «Спартака» в матче Юношеской лиги УЕФА, но и из-за инцидентов с участием не имевших возможности посетить игру Лиги чемпионов 800 российских болельщиков, которые «пугали Севилью весь день».