«Севилья» может подать жалобу на поведение игроков «Спартака» в Юношеской лиге УЕФА
МОСКВА, 3 ноя —
МОСКВА, 3 ноя —
Встреча группы Е, прошедшая в среду в Севилье, завершилась со счетом 3:3, спартаковцы забили третий гол на 90-й минуте. Отмечается, что главный тренер испанской команды Димас Карраско Бельидо обвинил игроков «Спартака» в симуляции и затягивании времени в концовке игры.
По данным издания, «Севилья» хочет подать протест не только на поведение игроков «Спартака» в матче Юношеской лиги УЕФА, но и
Матч основных команд в Лиге чемпионов закончился со счетом 2:1 в пользу «Севильи». Согласно решению УЕФА, «Спартаку» было запрещено продавать билеты своим болельщикам на выездной матч команды в Испании в качестве наказания за поведение фанатов во встрече первого тура группового этапа со словенским «Марибором».