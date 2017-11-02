Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: МИД Польши предупредил, каких украинцев не пустят в страну
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
30 процентов управляющих компаний могут уйти с рынка
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Урал
Динамо М
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Вердер
Футбол. Зарубежный
22:45
Ренн
Бордо
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Хетафе
Футбол. Еврокубки
2.11
Реал Сосьедад3
Вардар0
Футбол. Еврокубки
2.11
Русенборг1
Зенит1
Все события
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Жуков: Россияне на ОИ под нейтральным флагом выступать не будут
Фигуристка из РФ идет третьей после короткой программы в Китае
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Сергей Лазарев с размахом отметил день рождения мамы
Неизбежность старения доказали математически
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Победа «Ювентуса», поражение «Тоттенхэма» и другие события выходных
21Как Легков взял золото, которое у него отнимут
14:59 (мск), источник: ТАСС

ФК «Зенит»: Гостевой сектор стадиона в Тронхейме не был подготовлен должным образом

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Гостевой сектор стадиона «Леркендал» в Тронхейме, где в четверг состоялся матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы между местным «Русенборгом» и российским «Зенитом» (1:1), не был оборудован должным образом, арена не отвечает современным требованиям безопасности. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе санкт-петербургского клуба.

Источник: РИА "Новости"

После игры руководитель экономического отдела и управления имуществом «Русенборга» Роар Мункволд рассказал, что делегат Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проинформирован о случаях вандализма со стороны болельщиков «Зенита» на этой встрече. По словам менеджера по безопасности «Русенборга» Арне Энгро, на гостевом секторе было сломано около 80 кресел. На матче присутствовало около 700 болельщиков петербургского клуба.

Читайте также
Энгтрё: Фанаты ФК «Зенит» непричастны к травме секьюрити, это несчастный случай

«Зенит» находится в тесном контакте с представителями «Русенборга» и следит за ситуацией. Действительно, на итоговом совещании делегат УЕФА отметил, что на трибуне, где находились болельщики «Зенита», были поломаны кресла (порядка 80 штук), однако данный сектор арены изначально не был предназначен для активного боления и вопреки мировой практике принимающая сторона не оборудовала его антивандальными сиденьями, — сказали в пресс-службе.

«Зенит» не снимает с себя ответственности за ущерб, нанесенный нашими болельщиками, однако не стоит искать в этом злой умысел. Такие вещи случаются, когда гостевая трибуна не подготовлена должным образом. Стоит отметить, что в целом матч с «Зенитом» стал для «Русенборга» самым массовым с точки зрения количества гостевых болельщиков — порядка 700 человек, несмотря на то, что их стадион в Тронхейме не оснащен современными системами безопасности и видеонаблюдения, матч прошел без серьезных происшествий, что подтверждают представители полиции российской стороны, которые присутствовали на игре, — отметили в пресс-службе.

Норвежское издание NRK распространило цитаты болельщиков «Русенборга», которые жаловались на расистское поведение болельщиков «Зенита». Пресс-служба петербургского клуба опровергла их слова. «Информация о проявлении расизма полностью не соответствует действительности, на итоговом совещании делегатом матча данный вопрос даже не поднимался, случаи взаимных провокаций также были исключены», — сказали в пресс-службе.

Русенборг 1:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
2.11.2017, 23:05 Зрители: 18597 Групповой турнир: Группа L Lerkendal
Главные тренеры
Коре Ингебригтсен Роберто Манчини
Голы
55′ Никлас Бендтнер 9
9 Александр Кокорин (Э. Ригони) 90+3′
Составы
Андре Хансен 1
Биргер Мелинг 3
42′ Торе Региниуссен 4
Йерген Шельвик 16
Якоб Расмуссен 5
Майк Йенсен (к) 7
Андерс Трондсен 15
Никлас Бендтнер 9
86′ Мортен Конрадсен 22
Алекс Герсбах 20
71′ Поль Андре Хелланд 23
Милан Евтович 26
88′ Самуэль Адегбенро 28
Юхан Бьердаль 14
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито (к) 73′
23 Миха Мевля
30 Эмануэль Маммана
5 Леандро Паредес
9 Александр Кокорин
10 Эмилиано Ариэль Ригони
16 Кристиан Нобоа 87′
22 Артем Дзюба
21 Александр Ерохин 82′ 33′
8 Матиас Краневиттер
17 Олег Шатов 75′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 4
7 Угловые 5
10 Фолы 13
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
Боковой судья Бас ван Донген (Нидерланды)
Боковой судья Дэви Госсенс (Нидерланды)
За воротами Деннис Хиглер (Нидерланды)
За воротами Аллард Линдхаут (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Русенборг
НовостиМатчиСоставСтатистика
 ФК "Зенит": гостевой сектор стадиона в Тронхейме не был подготовлен должным образом
Источник: МОК планирует заслушать дела трех российских биатлонисток 13 ноября
Семин против Гончаренко. Интриги 16-го тура РФПЛ
Дзагоев вошел в тройку лучших игроков недели в Лиге чемпионов
Жуков: Россияне на ОИ под нейтральным флагом выступать не будут
Фигуристка из РФ идет третьей после короткой программы в Китае
«Северсталь» ведет переговоры с Шипачевым
Игрок «Спартака» — в окончательном списке сборной Нидерландов
Новости
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
Стоимость перепродаваемых в интернете iPhone X достигает миллиона рублей На интернет-сайтах объявлений и торговых площадках варьируется от 120 до 300 тысяч рублей, при этом есть и уникальные предложения
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Жена Николя Саркози показала 6-летнюю дочь (фото) Экс-первая леди Франции показала поклонникам новый снимок Джулии.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь