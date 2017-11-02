ФК «Зенит»: Гостевой сектор стадиона в Тронхейме не был подготовлен должным образом

Источник: РИА "Новости"

После игры руководитель экономического отдела и управления имуществом «Русенборга» Роар Мункволд рассказал, что делегат Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проинформирован о случаях вандализма со стороны болельщиков «Зенита» на этой встрече. По словам менеджера по безопасности «Русенборга» Арне Энгро, на гостевом секторе было сломано около 80 кресел. На матче присутствовало около 700 болельщиков петербургского клуба.

«Зенит» находится в тесном контакте с представителями «Русенборга» и следит за ситуацией. Действительно, на итоговом совещании делегат УЕФА отметил, что на трибуне, где находились болельщики «Зенита», были поломаны кресла (порядка 80 штук), однако данный сектор арены изначально не был предназначен для активного боления и вопреки мировой практике принимающая сторона не оборудовала его антивандальными сиденьями, — сказали в пресс-службе.

«Зенит» не снимает с себя ответственности за ущерб, нанесенный нашими болельщиками, однако не стоит искать в этом злой умысел. Такие вещи случаются, когда гостевая трибуна не подготовлена должным образом. Стоит отметить, что в целом матч с «Зенитом» стал для «Русенборга» самым массовым с точки зрения количества гостевых болельщиков — порядка 700 человек, несмотря на то, что их стадион в Тронхейме не оснащен современными системами безопасности и видеонаблюдения, матч прошел без серьезных происшествий, что подтверждают представители полиции российской стороны, которые присутствовали на игре, — отметили в пресс-службе.