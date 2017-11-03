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Энгтрё: Фанаты ФК «Зенит» непричастны к травме секьюрити, это несчастный случай
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя —
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя —
Ранее Энгтрё заявил, что клубный секьюрити пострадал после контакта с болельщиком гостей. Матч группового этапа Лиги Европы прошел в четверг в Тронхейме и завершился со счетом 1:1.
«В результате проверки мы выяснили, что травму нашему секьюрити нанес не болельщик футбольного клуба “Зенит”. Сейчас с секьюрити все в порядке. Мы выяснили, что это был несчастный случай», — сообщил Энгтрё по телефону.