Энгтрё: Фанаты ФК «Зенит» непричастны к травме секьюрити, это несчастный случай

Ранее Энгтрё заявил, что клубный секьюрити пострадал после контакта с болельщиком гостей. Матч группового этапа Лиги Европы прошел в четверг в Тронхейме и завершился со счетом 1:1.

«В результате проверки мы выяснили, что травму нашему секьюрити нанес не болельщик футбольного клуба “Зенит”. Сейчас с секьюрити все в порядке. Мы выяснили, что это был несчастный случай», — сообщил Энгтрё по телефону.