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15:06 (мск), источник: Р-Спорт

Энгтрё: Фанаты ФК «Зенит» непричастны к травме секьюрити, это несчастный случай

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Болельщики санкт-петербургского «Зенита» не причиняли вред одному из секьюрити во время матча футбольной Лиги Европы с «Русенборгом», он травмировался в результате несчастного случая, сообщил «Р-Спорт» начальник службы безопасности норвежского клуба Арне Энгтрё.

Ранее Энгтрё заявил, что клубный секьюрити пострадал после контакта с болельщиком гостей. Матч группового этапа Лиги Европы прошел в четверг в Тронхейме и завершился со счетом 1:1.

«В результате проверки мы выяснили, что травму нашему секьюрити нанес не болельщик футбольного клуба “Зенит”. Сейчас с секьюрити все в порядке. Мы выяснили, что это был несчастный случай», — сообщил Энгтрё по телефону.

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