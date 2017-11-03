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14:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Эль-Шаарави — лучший игрок недели в Лиге чемпионов, Дзагоев занял третье место

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави был признан игроком недели в Лиге чемпионов.

Форвард отметился дублем в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (3:0).

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Вторым стал хавбек «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в ходе голосования занял третье место.

На награду также претендовали Деле Алли («Тоттенхэм) — дубль в матче против «Реала» — 3:1, Марлос («Шахтёр») — дубль в поединке с «Фейеноордом» — 3:1, Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 1 гол во встрече с «Наполи» — 4:2, Лейвин Курзава («ПСЖ») — автор хет-трика в игре с «Андерлехтом» — 5:0 и Кингсли Коман («Бавария») — гол в выездной встрече с «Селтиком» (2:1).

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