Плющенко за свою карьеру завоевал четыре медали Олимпийских игр, в том числе и две золотые, а также трижды становился чемпионом мира.
Эль-Шаарави — лучший игрок недели в Лиге чемпионов, Дзагоев занял третье место
Нападающий «Ромы» Стефан
Нападающий «Ромы» Стефан
Форвард отметился дублем в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (3:0).
Вторым стал хавбек «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в ходе голосования занял третье место.
На награду также претендовали Деле Алли («Тоттенхэм) — дубль в матче против «Реала» — 3:1, Марлос («Шахтёр») — дубль в поединке с «Фейеноордом» — 3:1, Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 1 гол во встрече с «Наполи» — 4:2, Лейвин Курзава («ПСЖ») — автор