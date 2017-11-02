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УЕФА открыл разбирательства против Патриса Эвра за удар болельщика «Марселя»
МОСКВА, 3 ноя —
МОСКВА, 3 ноя —
«Марсель» в четверг в матче Лиги Европы уступил в гостях португальскому клубу «Витория» (0:1). Эвра был удален еще до начала игры за удар ногой в голову одного из болельщиков команды. Французский футболист пропустит минимум один матч.
Также УЕФА открыл дело против «Марселя» за появление болельщиков на поле, использование ими пиротехники и вандализм. В отношении «Витории» начато разбирательство за выход фанатов на поле.
УЕФА рассмотрит данные дела 10 ноября.
|Витория Гимарайнш
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1:0
Первый тайм: 0:0
|Марсель
|Педру Мартинш
|Руди Гарсия
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|10
|Удары (всего)
|9
|2
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|7
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Тамаш Богнар (Венгрия)