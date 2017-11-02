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14:14 (мск), источник: Р-Спорт

УЕФА открыл разбирательства против Патриса Эвра за удар болельщика «Марселя»

МОСКВА, 3 ноя — Р-Спорт. УЕФА открыл дисциплинарное разбирательство в отношении защитника «Марселя» Патриса Эвра, удаленного за удар фаната французского клуба, сообщается на официальном сайте организации.

Источник: AP 2017

«Марсель» в четверг в матче Лиги Европы уступил в гостях португальскому клубу «Витория» (0:1). Эвра был удален еще до начала игры за удар ногой в голову одного из болельщиков команды. Французский футболист пропустит минимум один матч.

Также УЕФА открыл дело против «Марселя» за появление болельщиков на поле, использование ими пиротехники и вандализм. В отношении «Витории» начато разбирательство за выход фанатов на поле.

УЕФА рассмотрит данные дела 10 ноября.

Витория Гимарайнш 1:0
Первый тайм: 0:0
Марсель
2.11.2017, 23:05 Групповой турнир: Группа I D. Afonso Henriques
Главные тренеры
Педру Мартинш Руди Гарсия
Голы
80′ Паоло Уртадо (А. Элдон) 16
Составы
Мигел Силва 56
Маркуш Валенте 4
Жубал 33
Конан 53
90+2′ Франсишку Рамуш 7
Альхассан Вакасо 25
Аугушту Элдон 10
Рафаэл Мартинс 99
83′ Жоау Аурелиу 20
Виктор Гарсия 15
15′ 89′ Паоло Уртадо (к) 16
Жоау Мигел Морену 6
71′ Рафинья 11
90+1′ Элдер Феррейра 22
30 Стив Манданда
4 Бубакар Камара 56′ 86′
13 Аймен Абденнур
18 Жордан Амави 8′
23 Адиль Рами
8 Морган Сансон
17 Буна Сарр
28 Валер Жермен
19 Луиз Густаву (к) 83′
11 Константинос Митроглу
27 Максим Лопес 76′
2 Хироки Сакаи
14 Клинтон Нжи 67′
26 Флориан Товен
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 1
10 Удары (всего) 9
2 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 3
7 Фолы 16
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Тамаш Богнар (Венгрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Марсель
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