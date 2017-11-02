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13:59 (мск), источник: Р-Спорт

Энгтрё: Фанаты «Зенита» травмировали одного из секьюрити на матче ЛЕ с «Русенборгом»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Начальник службы безопасности норвежского «Русенборга» Арне Энгтрё заявил «Р-Спорт», что во время матча футбольной Лиги Европы с петербургским «Зенитом» один из клубных секьюрити получил травму в результате контакта с фанатами российской команды.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в четверг в Тронхейме, завершилась со счетом 1:1. Начальник отдела финансов и имущества норвежского клуба Роар Мункволд после игры заявил, что делегат УЕФА проинформирован о случаях вандализма со стороны фанатов «Зенита» на этом матче.

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«Нанесен ли серьезный ущерб стадиону? Да, 80 сидений выломано на гостевом секторе, несколько из них было вышвырнуто на поле. Ни в кого сиденья не попали, никого ими не ранили. Не могу сказать, что были драки, но был ранен один из наших секьюрити. Ему пришлось обратиться к доктору, в ближайшее время мы узнаем о состоянии его здоровья», — сообщил Энгтрё по телефону.

Собеседник агентства отметил, что фанаты «Зенита» узнавали у сотрудников клуба о том, где можно приобрести алкогольную продукцию. «Никакого алкоголя купить на стадионе или рядом с ним нельзя было. Но фанаты “Зенита” спрашивали меня о том, где можно купить пива. В Норвегии мы не продаем пиво после 8 вечера в магазинах. Единственное, где они могли купить алкоголь — это в ресторанах или где-то еще», — сказал Энгтрё.

Агентство «Р-Спорт» на данный момент не располагает комментариями «Зенита» по инциденту.

Русенборг 1:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
2.11.2017, 23:05 Групповой турнир: Группа L Lerkendal
Главные тренеры
Коре Ингебригтсен Роберто Манчини
Голы
55′ Никлас Бендтнер 9
9 Александр Кокорин (Э. Ригони) 90+3′
Составы
Андре Хансен 1
Биргер Мелинг 3
42′ Торе Региниуссен 4
Йерген Шельвик 16
Якоб Расмуссен 5
Майк Йенсен (к) 7
Андерс Трондсен 15
Никлас Бендтнер 9
86′ Мортен Конрадсен 22
Алекс Герсбах 20
71′ Поль Андре Хелланд 23
Милан Евтович 26
88′ Самуэль Адегбенро 28
Юхан Бьердаль 14
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито (к) 73′
23 Миха Мевля
30 Эмануэль Маммана
5 Леандро Паредес
9 Александр Кокорин
10 Эмилиано Ариэль Ригони
16 Кристиан Нобоа 87′
22 Артем Дзюба
21 Александр Ерохин 82′ 33′
8 Матиас Краневиттер
17 Олег Шатов 75′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 4
7 Угловые 5
10 Фолы 13
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
Боковой судья Бас ван Донген (Нидерланды)
Боковой судья Дэви Госсенс (Нидерланды)
За воротами Деннис Хиглер (Нидерланды)
За воротами Аллард Линдхаут (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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