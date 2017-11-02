Энгтрё: Фанаты «Зенита» травмировали одного из секьюрити на матче ЛЕ с «Русенборгом»

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в четверг в Тронхейме, завершилась со счетом 1:1. Начальник отдела финансов и имущества норвежского клуба Роар Мункволд после игры заявил, что делегат УЕФА проинформирован о случаях вандализма со стороны фанатов «Зенита» на этом матче.

«Нанесен ли серьезный ущерб стадиону? Да, 80 сидений выломано на гостевом секторе, несколько из них было вышвырнуто на поле. Ни в кого сиденья не попали, никого ими не ранили. Не могу сказать, что были драки, но был ранен один из наших секьюрити. Ему пришлось обратиться к доктору, в ближайшее время мы узнаем о состоянии его здоровья», — сообщил Энгтрё по телефону.

Собеседник агентства отметил, что фанаты «Зенита» узнавали у сотрудников клуба о том, где можно приобрести алкогольную продукцию. «Никакого алкоголя купить на стадионе или рядом с ним нельзя было. Но фанаты “Зенита” спрашивали меня о том, где можно купить пива. В Норвегии мы не продаем пиво после 8 вечера в магазинах. Единственное, где они могли купить алкоголь — это в ресторанах или где-то еще», — сказал Энгтрё.