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12:38 (мск), источник: Р-Спорт

«Марсель» провел внутреннее расследование по конфликту Эвра с болельщиком

МОСКВА, 3 ноя — Р-Спорт. «Марсель» провел внутреннее расследование из-за конфликта защитника Патриса Эвра с болельщиком команды, сообщается на официальном сайте французского футбольного клуба.

Источник: AP 2017

В четверг защитник «Марселя» Эвра заработал удаление еще до начала матча Лиги Европы с португальской «Виторией», ударив ногой в голову одного из болельщиков команды.

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«Было проведено внутреннее расследование для выяснения всех деталей произошедшего. В любом случае, игрок не должен реагировать на провокации и оскорбления. Также клуб осуждает деструктивное поведение любого псевдоболельщика, который оскорбляет игроков собственной команды вместо ее поддержки», — говорится в заявлении «Марселя».

Эвра до перехода в «Марсель» выступал за «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Монако», «Ниццу», «Монцу» и «Марсалу».

Витория Гимарайнш 1:0
Первый тайм: 0:0
Марсель
2.11.2017, 23:05 Групповой турнир: Группа I D. Afonso Henriques
Главные тренеры
Педру Мартинш Руди Гарсия
Голы
80′ Паоло Уртадо (А. Элдон) 16
Составы
Мигел Силва 56
Маркуш Валенте 4
Жубал 33
Конан 53
90+2′ Франсишку Рамуш 7
Альхассан Вакасо 25
Аугушту Элдон 10
Рафаэл Мартинс 99
83′ Жоау Аурелиу 20
Виктор Гарсия 15
15′ 89′ Паоло Уртадо (к) 16
Жоау Мигел Морену 6
71′ Рафинья 11
90+2′ Элдер Феррейра 22
30 Стив Манданда
4 Бубакар Камара 56′ 87′
13 Аймен Абденнур
18 Жордан Амави 8′
23 Адиль Рами
8 Морган Сансон
17 Буна Сарр
28 Валер Жермен
19 Луиз Густаву (к) 83′
11 Константинос Митроглу
27 Максим Лопес 76′
2 Хироки Сакаи
14 Клинтон Нжи 67′
26 Флориан Товен
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 1
10 Удары (всего) 9
2 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 3
7 Фолы 16
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Тамаш Богнар (Венгрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Марсель
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