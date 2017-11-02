«Марсель» провел внутреннее расследование по конфликту Эвра с болельщиком

В четверг защитник «Марселя» Эвра заработал удаление еще до начала матча Лиги Европы с португальской «Виторией», ударив ногой в голову одного из болельщиков команды.
«Было проведено внутреннее расследование для выяснения всех деталей произошедшего. В любом случае, игрок не должен реагировать на провокации и оскорбления. Также клуб осуждает деструктивное поведение любого псевдоболельщика, который оскорбляет игроков собственной команды вместо ее поддержки», — говорится в заявлении «Марселя».
Эвра до перехода в «Марсель» выступал за «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Монако», «Ниццу», «Монцу» и «Марсалу».