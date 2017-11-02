При каком раскладе «Астана» может досрочно гарантировать себе выход в плей-офф Лиги Европы

Чтобы гарантировать себе место в следующем этапе, команде Станимира Стойлова необходимо обязательно выигрывать у «Вильярреала» на своем поле 23 ноября. В этом случае она наберет десять очков и выйдет на первое место в группе А. Если в этот день «Славия» потеряет очки в гостевом матче с «Маккаби», то астанчане за тур до завершения группового этапа досрочно оформят путевку в 1/16 финала. При победе же «Славии» в Израиле все будет решаться в очном поединке с чешским клубом. Игру с пражанами наши футболисты проведут 7 декабря на стадионе «Эден Арена».

Читайте также Как сыграли между собой два последних соперника «Астаны» по группе Лиги Европы

Словом, вариант с победой над «Вильярреалом» и осечкой «Славии» во встрече с «Маккаби» был бы самым идеальным для «Астаны», так как при любом другом исходе судьба двух путевок в плей-офф определится в последнем, шестом туре. Причем судьба выхода «Астаны» в еврокубковую «весну», если даже столичная команда проиграет «Вильярреалу» (чего очень не хотелось бы), а «Славия» расправится с «Маккаби», все равно будет зависеть от последнего матча, но в этом случае действующему чемпиону Казахстана нужно будет обязательно обыгрывать чехов.

Если же «Славия» в последних двух играх победит «Маккаби» и «Астану», а «Вильярреал» одолеет тель-авивский клуб даже при поражении в столице Казахстана, то в плей-офф квалифицируются команды из Испании и Чехии.

Матчи пятого тура квартета А пройдут 23 ноября. Встречаются «Астана» — «Вильярреал», «Маккаби» — «Славия». 7 декабря состоятся заключительные игры группового этапа: «Славия» — «Астана», «Вильярреал» — «Маккаби».