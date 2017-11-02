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11:34 (мск), источник: Vesti.kz

При каком раскладе «Астана» может досрочно гарантировать себе выход в плей-офф Лиги Европы

«Астана» благодаря выездной победе над «Маккаби» сохранила хорошие шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Чтобы гарантировать себе место в следующем этапе, команде Станимира Стойлова необходимо обязательно выигрывать у «Вильярреала» на своем поле 23 ноября. В этом случае она наберет десять очков и выйдет на первое место в группе А. Если в этот день «Славия» потеряет очки в гостевом матче с «Маккаби», то астанчане за тур до завершения группового этапа досрочно оформят путевку в 1/16 финала. При победе же «Славии» в Израиле все будет решаться в очном поединке с чешским клубом. Игру с пражанами наши футболисты проведут 7 декабря на стадионе «Эден Арена».

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Словом, вариант с победой над «Вильярреалом» и осечкой «Славии» во встрече с «Маккаби» был бы самым идеальным для «Астаны», так как при любом другом исходе судьба двух путевок в плей-офф определится в последнем, шестом туре. Причем судьба выхода «Астаны» в еврокубковую «весну», если даже столичная команда проиграет «Вильярреалу» (чего очень не хотелось бы), а «Славия» расправится с «Маккаби», все равно будет зависеть от последнего матча, но в этом случае действующему чемпиону Казахстана нужно будет обязательно обыгрывать чехов.

Если же «Славия» в последних двух играх победит «Маккаби» и «Астану», а «Вильярреал» одолеет тель-авивский клуб даже при поражении в столице Казахстана, то в плей-офф квалифицируются команды из Испании и Чехии.

Матчи пятого тура квартета А пройдут 23 ноября. Встречаются «Астана» — «Вильярреал», «Маккаби» — «Славия». 7 декабря состоятся заключительные игры группового этапа: «Славия» — «Астана», «Вильярреал» — «Маккаби».

Напомним, что в последней игре «Астана» с минимальным счетом (1:0) переиграла тель-авивский «Маккаби» в Нетании.

Маккаби Тель-Авив 0:1
Первый тайм: 0:0
Астана
2.11.2017, 21:00 Групповой турнир: Группа A Netanya
Главные тренеры
Йорди Кройф Станимир Стойлов
Голы
23 Патрик Твумаси (А. Бейсебеков) 57′
Составы
Предраг Райкович 95
Жан-Сильвен Бабен 5
Эйтан Тиби 18
Офир Давидзада 27
Ширан Йеини (к) 13
Авраам Рикан 22
Кристиан Баттоккио 28
Видар Ерн Кьяртанссон 24
77′ Ник Блэкмен 11
Омер Ацили 7
65′ Элиран Атар 16
Дор Миха 15
65′ Ор Даса 33
66′ Аарон Шенфельд 25
1 Ненад Ерич (к)
15 Абзал Бейсебеков
25 Сергей Малый
44 Евгений Постников
77 Дмитрий Шомко
18 Иван Маевский
23 Патрик Твумаси
30 Жуниор Кабананга
14 Игорь Шитов 88′
5 Марин Аничич
17 Асхат Тагыберген 73′ 39′
7 Серикжан Мужиков
14 Марин Томасов 75′
45 Роман Муртазаев
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 2
12 Угловые 4
4 Фолы 10
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Павел Рачковски (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астана
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