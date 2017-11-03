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11:55 (мск), источник: Газета.Ру

«Победы к “Зениту” скоро вернутся»

Главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини после ничейного результата с «Русенборгом» в Лиге Европы похвалил своих подопечных за то, что боролись до конца и смогли сравнять счет на последней минуте матча, автор гола, спасшего сине-бело-голубых, Александр Кокорин отметил, что команда пошла во втором тайме ва-банк, но счет удалось сравнять только в самой концовке.

Источник: Газета.Ру

Петербургский «Зенит» сыграл вничью на выезде с норвежским «Русенборгом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы и досрочно обеспечил выход в плей-офф турнира.

Встреча завершилась со счетом 1:1, но судьба российского клуба решилась только на последней минуте матча, благодаря голу Александра Кокорина, позволившему сравнять петербуржцам счет после точно реализованного Никласом Бендтнером пенальти в начале второго тайма.

Футбол
Лига Европы 2017/2018
Группа L, 2.11.2017, 23:05
Русенборг
1Зенит1

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини отметил характер футболистов, которые сражались до последней минуты.

«Думаю, что концовка сегодняшнего матча была за нами. У «Русенборга» были опасные моменты плюс пенальти.

Мы можем заслуживать или не заслуживать эту ничью, но хорошо, что мои ребята цеплялись сегодня до конца, за это им спасибо.

Мы вышли из группы, вышли из очень тяжелой группы за два тура до окончания этапа. Вплоть до последнего воскресенья мы доминировали и в российском чемпионате. Не знаю как, но мы проиграли два последних матча. Не считаю, что мы этого заслуживали, но футбол — вещь странная, и мы проиграли. В матче с «Локомотивом» мы нанесли 21 удар в створ и больше 60% времени владели мячом. При этом соперник использовал все три момента, которые были, и матч завершился со счётом 3:0. Это футбол. Такие вещи случаются, — сказал специалист.

Главный герой матча Кокорин заявил, что после решенной задачи в еврокубке команде необходимо переключиться на чемпионат страны.

«Тренер сказал: хорошо, что добились своего. Для нас неважно было, ничья или победа, главное, что мы вышли в плей-офф, это хороший результат.

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Теперь нам нужно переключаться на «домашние дела». В принципе мы играли до конца и понимали, что нам ничего не оставалось, терять было нечего. Дзюба вышел, Дриусси вышел, столько нападающих было на поле, что матч не должен был закончиться поражением. Мы хотели быстрее сравнять счет, но получилось только в концовке матча, — пояснил нападающий.

Капитан сине-бело-голубых Доменико Кришито выразил уверенность, что черная полоса команды закончится в ближайшее время.

«В «Зените» все в порядке, у каждой команды случаются спады, вот и с нами это случилось. Уверен, этот матч и спасенная благодаря голу Кокорина ничья пойдут нам на пользу.

Конечно, ничья не то же самое, что победа, и я не буду говорить, что мы сегодня показали хорошую игру или результат. Но мы на правильном пути, и все придет. Уверен, что победы скоро вернутся к «Зениту» и мы станем чемпионами. А пока мы в плей-офф Лиги Европы, и это хорошая новость, — приводит слова итальянского футболиста «Чемпионат.com».

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа не был удовлетворен качеством игры команды, но был доволен результатом.

«Сегодня мало что получалось, но самое главное, что сумели забить и этот гол вывел нас в плей-офф.

Манчини в перерыве говорил, что надо выходить и спокойно играть на победу, лучше контролировать мяч, что у нас не вполне получалось, — поведал эквадорец.

Наставник «Русенборга» Коре Ингебритсен был заметно разочарован тем, что его подопечным не удалось удержать победный счет.

«Такие вещи происходят в футболе, мы все делаем ошибки.

Этого можно было избежать, где и как — не знаю. Повторы не смотрел еще, но мне не очень хочется. Мы сыграли прекрасный матч, владели мячом лучше, чем «Зенит». После такого матча оставаться не с тремя очками, а с одним очень тяжело. Но матч правда был блестящий, — отметил специалист.

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Признанный лучшим игроком матча Бендтнер признал, что его команда сама виновата в пропущенном от Кокорина мяче.

«Могу лишь сказать, что если на таком уровне в Европе не будешь играть в обороне на сто процентов, то тебя накажут.

«Русенборг» должен был выигрывать со счётом 1:0. Нам нужно учиться на своих ошибках, — заключил футболист.

Следующий матч в рамках Лиги Европы «Зенит» проведет на своем поле против македонского «Вардара» 23 ноября.

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