«Астана» обошла «Эвертон» и «Интер» в клубном рейтинге УЕФА после взлета на 16 мест

Сколько заработала «Астана» в этом еврокубковом сезоне после гостевой победы над «Маккаби».

На данный момент в активе «Астаны» 18,750 баллов. Стоит отметить, что после домашней победы над «Маккаби» две недели назад «Астана» располагалась на 88-м месте. Таким образом, подопечные Станимира Стойлова поднялись на 16 строчек в рейтинге.

Благодаря этому действующий чемпион Казахстана обошел французский «Олимпик Марсель» (был: 68-м, стал: 76-м), английский «Эвертон» (был: 64-м, стал: 78-м), итальянский «Интер» (был: 63-м, стал: 79-м) и московский «Локомотив» (был: 78-м, стал: 83-м).

Лидерство в рейтинге клубов УЕФА сохраняет мадридский «Реал» — 139,000 баллов. На втором месте располагается мадридский «Атлетико» — 119,000, а на третьем — «Барселона» — 118,00.

Напомним, что «Астана» обыграла «Маккаби» со счетом 1:0. Видео гола и обзор победного матча казахстанской команды можно посмотреть здесь. Автор единственного мяча Патрик Твумаси был признан лучшим игроком матча.