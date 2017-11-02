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11:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» обошла «Эвертон» и «Интер» в клубном рейтинге УЕФА после взлета на 16 мест

Столичная «Астана» после гостевой победы над израильским «Маккаби» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы поднялась на 72-е место в клубном рейтинге УЕФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сколько заработала «Астана» в этом еврокубковом сезоне после гостевой победы над «Маккаби».

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На данный момент в активе «Астаны» 18,750 баллов. Стоит отметить, что после домашней победы над «Маккаби» две недели назад «Астана» располагалась на 88-м месте. Таким образом, подопечные Станимира Стойлова поднялись на 16 строчек в рейтинге.

Благодаря этому действующий чемпион Казахстана обошел французский «Олимпик Марсель» (был: 68-м, стал: 76-м), английский «Эвертон» (был: 64-м, стал: 78-м), итальянский «Интер» (был: 63-м, стал: 79-м) и московский «Локомотив» (был: 78-м, стал: 83-м).

Лидерство в рейтинге клубов УЕФА сохраняет мадридский «Реал» — 139,000 баллов. На втором месте располагается мадридский «Атлетико» — 119,000, а на третьем — «Барселона» — 118,00.

Напомним, что «Астана» обыграла «Маккаби» со счетом 1:0. Видео гола и обзор победного матча казахстанской команды можно посмотреть здесь. Автор единственного мяча Патрик Твумаси был признан лучшим игроком матча.

Добавим, что «Астана» за два тура до финиша вышла на второе место в своей группе.

Маккаби Тель-Авив 0:1
Первый тайм: 0:0
Астана
2.11.2017, 21:00 Групповой турнир: Группа A Netanya
Главные тренеры
Йорди Кройф Станимир Стойлов
Голы
23 Патрик Твумаси (А. Бейсебеков) 57′
Составы
Предраг Райкович 95
Жан-Сильвен Бабен 5
Эйтан Тиби 18
Офир Давидзада 27
Ширан Йеини (к) 13
Авраам Рикан 22
Кристиан Баттоккио 28
Видар Ерн Кьяртанссон 24
77′ Ник Блэкмен 11
Омер Ацили 7
65′ Элиран Атар 16
Дор Миха 15
65′ Ор Даса 33
66′ Аарон Шенфельд 25
1 Ненад Ерич (к)
15 Абзал Бейсебеков
25 Сергей Малый
44 Евгений Постников
77 Дмитрий Шомко
18 Иван Маевский
23 Патрик Твумаси
30 Жуниор Кабананга
14 Игорь Шитов 88′
5 Марин Аничич
17 Асхат Тагыберген 73′ 39′
7 Серикжан Мужиков
14 Марин Томасов 75′
45 Роман Муртазаев
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 2
12 Угловые 4
4 Фолы 10
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Павел Рачковски (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астана
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