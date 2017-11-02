Сотрудник «Русенборга»: Делегат УЕФА проинформирован о поведении фанатов «Зенита» на матче

Источник: РИА "Новости"

Матч прошел на стадионе «Леркендал» в Тронхейме и завершился со счетом 1:1. Ничья позволила «Зениту» гарантировать себе участие в плей-офф Лиги Европы. В оставшихся двух турах группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома сыграет против македонского «Вардара» (23 ноября), а также в гостях встретится с испанским клубом «Реал Сосьедад» (7 декабря).

Отмечается, что во время матча болельщики «Зенита», которых насчитывалось около 700 человек, вставали на кресла, в результате чего было сломано порядка 80 посадочных мест. Кроме того, болельщики «Русенборга» обвинили фанатов «Зенита» в выкрикивании расистских кричалок в адрес нигерийского нападающего «Русенборга» Самуэля Адегбенро.

«Они [болельщики «Зенита"] сломали много кресел, сейчас мы хотим провести осмотр каждого места для УЕФА. Я знаю, что делегат УЕФА уже проинформирован о данном факте. Мы не привыкли к такому поведению болельщиков на матчах. Ранее у нас ломали несколько стульев на играх чемпионата Норвегии, но никогда раньше мы не видели подобного», — сказал Мункволд.

Менеджер по безопасности «Русенборга» Арне Энгро сообщил, что на гостевом секторе сломано около 80 кресел. «Фанаты стояли на креслах, прыгали, бросали сидения. Вероятно, было уничтожено 70−80 кресел», — сказал Энгро.