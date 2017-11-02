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08:59 (мск), источник: ТАСС

Сотрудник «Русенборга»: Делегат УЕФА проинформирован о поведении фанатов «Зенита» на матче

ТАСС, 3 ноября. Делегат Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матча 4-го тура Лиги Европы между норвежским «Русенборгом» и «Зенитом» был проинформирован о ненадлежащем поведении болельщиков российского клуба на стадионе в Тронхейме. Об этом сообщил руководитель экономического отдела и управления имуществом ФК «Русенборг» Роар Мункволд, слова которого приводит норвежский телеканал NRK.

Источник: РИА "Новости"

Матч прошел на стадионе «Леркендал» в Тронхейме и завершился со счетом 1:1. Ничья позволила «Зениту» гарантировать себе участие в плей-офф Лиги Европы. В оставшихся двух турах группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома сыграет против македонского «Вардара» (23 ноября), а также в гостях встретится с испанским клубом «Реал Сосьедад» (7 декабря).

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Отмечается, что во время матча болельщики «Зенита», которых насчитывалось около 700 человек, вставали на кресла, в результате чего было сломано порядка 80 посадочных мест. Кроме того, болельщики «Русенборга» обвинили фанатов «Зенита» в выкрикивании расистских кричалок в адрес нигерийского нападающего «Русенборга» Самуэля Адегбенро.

«Они [болельщики «Зенита"] сломали много кресел, сейчас мы хотим провести осмотр каждого места для УЕФА. Я знаю, что делегат УЕФА уже проинформирован о данном факте. Мы не привыкли к такому поведению болельщиков на матчах. Ранее у нас ломали несколько стульев на играх чемпионата Норвегии, но никогда раньше мы не видели подобного», — сказал Мункволд.

Менеджер по безопасности «Русенборга» Арне Энгро сообщил, что на гостевом секторе сломано около 80 кресел. «Фанаты стояли на креслах, прыгали, бросали сидения. Вероятно, было уничтожено 70−80 кресел», — сказал Энгро.

Ранее московский «Спартак» был наказан закрытием гостевого сектора на матче Лиги чемпионов в Севилье. Сектор на матче был закрыт по решению УЕФА, а «Спартак» был оштрафован на €60 тыс. из-за использования пиротехники болельщиками московской команды на матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором», который прошел в Словении 13 сентября (1:1). Во время первого тайма на секторе стадиона «Людски Врт», где располагались болельщики «Спартака», было зажжено несколько файеров, один из них был запущен на поле и приземлился в районе центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина из Германии.

Русенборг 1:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
2.11.2017, 23:05 Групповой турнир: Группа L Lerkendal
Главные тренеры
Коре Ингебригтсен Роберто Манчини
Голы
55′ Никлас Бендтнер 9
9 Александр Кокорин (Э. Ригони) 90+3′
Составы
Андре Хансен 1
Биргер Мелинг 3
42′ Торе Региниуссен 4
Йерген Шельвик 16
Якоб Расмуссен 5
Майк Йенсен (к) 7
Андерс Трондсен 15
Никлас Бендтнер 9
86′ Мортен Конрадсен 22
Алекс Герсбах 20
71′ Поль Андре Хелланд 23
Милан Евтович 26
88′ Самуэль Адегбенро 28
Юхан Бьердаль 14
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито (к) 73′
23 Миха Мевля
30 Эмануэль Маммана
5 Леандро Паредес
9 Александр Кокорин
10 Эмилиано Ариэль Ригони
16 Кристиан Нобоа 87′
22 Артем Дзюба
21 Александр Ерохин 82′ 33′
8 Матиас Краневиттер
17 Олег Шатов 75′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 4
7 Угловые 5
10 Фолы 13
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
Боковой судья Бас ван Донген (Нидерланды)
Боковой судья Дэви Госсенс (Нидерланды)
За воротами Деннис Хиглер (Нидерланды)
За воротами Аллард Линдхаут (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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