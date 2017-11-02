Манчини: Футболисты «Зенита» боролись до конца в матче ЛЕ с «Русенборгом»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
В Гонконге продали небоскреб за рекордные $5 млрд (фото)
Суд арестовал счета экс-главы «Почты России»
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Урал
Динамо М
Футбол. Еврокубки
2.11
Виктория Пл4
Лугано1
Футбол. Еврокубки
2.11
Стяуа1
Хапоэль Беэр-Шева1
Футбол. Еврокубки
2.11
Кельн5
БАТЭ2
Футбол. Еврокубки
2.11
Арсенал0
Црвена Звезда0
Футбол. Еврокубки
2.11
Зальцбург0
Коньяспор0
Футбол. Еврокубки
2.11
Витория Гимарайнш1
Марсель0
Футбол. Еврокубки
2.11
Атлетик1
Эстерсунд0
Футбол. Еврокубки
2.11
Герта2
Заря Лг0
Футбол. Еврокубки
2.11
Лацио1
Ницца0
Футбол. Еврокубки
2.11
Витесс0
Зюлте-Варегем2
Футбол. Еврокубки
2.11
Русенборг1
Зенит1
Футбол. Еврокубки
2.11
Реал Сосьедад3
Вардар0
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Вердер
Футбол. Еврокубки
2.11
Маккаби Тель-Авив0
Астана1
Футбол. Еврокубки
2.11
Славия Пр0
Вильярреал2
Футбол. Еврокубки
2.11
Партизан2
Скендербеу0
Футбол. Еврокубки
2.11
Янг Бойз0
Динамо К1
Футбол. Еврокубки
2.11
Лудогорец1
Брага1
Футбол. Еврокубки
2.11
Истанбул ББ1
Хоффенхайм1
Футбол. Еврокубки
2.11
АЕК0
Милан0
Футбол. Еврокубки
2.11
Риека1
Аустрия В4
Футбол. Еврокубки
2.11
Лион3
Эвертон0
Футбол. Еврокубки
2.11
Аполлон1
Аталанта1
Футбол. Еврокубки
2.11
Локомотив М1
Шериф2
Футбол. Еврокубки
2.11
Копенгаген3
Злин0
Все события
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Почему Регина Дубовицкая пропала со всех эфиров
Из аптек изымут леденцы от боли в горле
«Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф
WADA приветствует решение о дисквалификации лыжников РФ
Анджелина Джоли помолвлена и готовится к свадьбе
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
Неизбежность старения доказали математически
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
10«Локомотив» в гостях разгромил «Зенит»
18«Арсенал» — ЦСКА: салют во время чумы
10:31 (мск), источник: Р-Спорт

Манчини: Футболисты «Зенита» боролись до конца в матче ЛЕ с «Русенборгом»

МОСКВА, 3 ноя — Р-Спорт. Футболисты санкт-петербургского «Зенита» боролись до самого конца в матче группового этапа Лиги Европы против норвежского «Русенборга», заявил главный тренер российского клуба Роберто Манчини.

Источник: РИА "Новости"

Встреча четвертого тура группы L, прошедшая в четверг в Тронхейме, завершилась со счетом 1:1. На гол Никласа Бендтнера с пенальти (55-я минута) «Зенит» ответил точным ударом Александра Кокорина в добавленное ко второму тайму время. Благодаря заработанному очку «Зенит» гарантировал себе место в плей-офф турнира.

Читайте также
Троллинг не удался. «Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф

«Главное, что мы сегодня забили. Соперник имел несколько опасных моментов, и один даже сумел реализовать, — приводит слова Манчини официальный сайт “Зенита”. — Иногда ты можешь заслуживать, иногда нет, но я рад, что ребята боролись до самого конца. То, что нам удалось забить, очень важно для нас. Мы вышли из группы, вышли из очень тяжелой группы за два тура до окончания этапа».

В последних трех матчах чемпионата России «сине-бело-голубые» набрали одно очко и уступили лидерство московскому «Локомотиву».

«Вплоть до последнего воскресенья мы доминировали и в российском чемпионате. Не знаю как, но мы проиграли два последних матча. Не считаю, что мы этого заслуживали, но футбол — вещь странная, и мы проиграли. В матче с “Локомотивом” мы нанесли 21 удар в створ и больше 60% времени владели мячом. При этом соперник использовал все три момента, которые были у него, и матч завершился со счетом 3:0. Это футбол. Такие вещи случаются», — отметил Манчини.

Русенборг 1:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
2.11.2017, 23:05 Групповой турнир: Группа L Lerkendal
Главные тренеры
Коре Ингебригтсен Роберто Манчини
Голы
55′ Никлас Бендтнер 9
9 Александр Кокорин (Э. Ригони) 90+3′
Составы
Андре Хансен 1
Биргер Мелинг 3
42′ Торе Региниуссен 4
Йерген Шельвик 16
Якоб Расмуссен 5
Майк Йенсен (к) 7
Андерс Трондсен 15
Никлас Бендтнер 9
86′ Мортен Конрадсен 22
Алекс Герсбах 20
71′ Поль Андре Хелланд 23
Милан Евтович 26
88′ Самуэль Адегбенро 28
Юхан Бьердаль 14
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито (к) 73′
23 Миха Мевля
30 Эмануэль Маммана
5 Леандро Паредес
9 Александр Кокорин
10 Эмилиано Ариэль Ригони
16 Кристиан Нобоа 87′
22 Артем Дзюба
21 Александр Ерохин 82′ 33′
8 Матиас Краневиттер
17 Олег Шатов 75′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 4
7 Угловые 5
10 Фолы 13
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
Боковой судья Бас ван Донген (Нидерланды)
Боковой судья Дэви Госсенс (Нидерланды)
За воротами Деннис Хиглер (Нидерланды)
За воротами Аллард Линдхаут (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Русенборг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Скандал за свой счёт: лыжное дело или очередная пощёчина российскому спорту
«Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф
WADA приветствует решение о дисквалификации лыжников РФ
«Локомотив» в меньшинстве проиграл «Шерифу» в Москве
Варламов установил личный рекорд по отраженным броскам в НХЛ
Плющенко: Уже четыре года как я не катаюсь, и все нормально
Сотрудник «Русенборга»: Болельщики «Зенита» сломали много кресел
Эвра ударил фаната ногой в голову и был удалён до начала матча
Спорт-Экспресс
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженный топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь