Манчини: Футболисты «Зенита» боролись до конца в матче ЛЕ с «Русенборгом»

Источник: РИА "Новости"

Встреча четвертого тура группы L, прошедшая в четверг в Тронхейме, завершилась со счетом 1:1. На гол Никласа Бендтнера с пенальти (55-я минута) «Зенит» ответил точным ударом Александра Кокорина в добавленное ко второму тайму время. Благодаря заработанному очку «Зенит» гарантировал себе место в плей-офф турнира.

«Главное, что мы сегодня забили. Соперник имел несколько опасных моментов, и один даже сумел реализовать, — приводит слова Манчини официальный сайт “Зенита”. — Иногда ты можешь заслуживать, иногда нет, но я рад, что ребята боролись до самого конца. То, что нам удалось забить, очень важно для нас. Мы вышли из группы, вышли из очень тяжелой группы за два тура до окончания этапа».

В последних трех матчах чемпионата России «сине-бело-голубые» набрали одно очко и уступили лидерство московскому «Локомотиву».