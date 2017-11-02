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02:00 (мск), источник: Советский спорт

Александр Ермакович: Нельзя допускать столько ошибок. «Кельн» нас не простил

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился впечатлениями после матча с «Кельном» в Лиге Европы (2:5).

Источник: РИА "Новости"

— Рассчитывая на что-то на поле соперника, нельзя допускать столько ошибок. Так плохо сыграть в обороне после неплохого первого тайма… Вместо того, чтобы воспользоваться свободным пространством, мы получили три мяча на переходах и со стандартов. Очень сложно на что-то рассчитывать в такой ситуации.

— Второй матч подряд в самый ответственный момент допускает ошибку Стасевич.

— Мы все выходим на футбольное поле. И в игре случаются разные ситуации. Вопрос ли в том, прощает ли нас соперник за ошибки. «Кельн» не простил…

— Могло ли что-то надломиться в команде после того, как счет стал 2:1?

— Нет. Конечно, пропущенный второй гол с подбора — это мастерство соперника. Как и третий. Такие мячи из ничего не появляются. Я вынужден отметить мастерство соперника, — цитирует Ермаковича «Прессбол».

Напомним, что у победителей встречи дубль оформил Юйа Осако и по разу отличились Симон Цоллер, Серу Гирасси и Милош Йойич, а у гостей мячи забили Неманья Милунович и Николай Сигневич.

Кельн 5:2
Первый тайм: 1:2
БАТЭ
2.11.2017, 23:05 Групповой турнир: Группа H Rhein-Energie-Stadion
Главные тренеры
Петер Штегер Александр Ермакович
Голы
16′ Симон Цоллер (С. Озджан) 11
54′ Юя Осако (Ф. Серенсен) 13
63′ Серу Гирасси 19
82′ Юя Осако (Л. Биттенкурт) 13
90′ Милош Йоич (Юя Осако) 8
19 Неманья Милунович (А. Риос) 31′
13 Николай Сигневич (А. Риос) 33′
Составы
Тимо Хорн 1
Доминик Хайнц 3
79′ Фредерик Серенсен 4
84′ Доминик Маро 5
Салих Озджан 20
Леонардо Биттенкурт 21
Маттиас Леманн (к) 33
Константин Рауш 34
45′ Кристиан Клеменс 17
Юя Осако 13
83′ Симон Цоллер 11
Павел Ольковски 16
69′ Серу Гирасси 19
Милош Йоич 8
48 Денис Щербицкий
19 Неманья Милунович 53′
33 Денис Поляков
10 Мирко Иванич
17 Алексей Риос
21 Станислав Драгун
22 Игорь Стасевич (к) 62′
13 Николай Сигневич 59′
3 Виталий Гайдучик 81′ 45′
24 Яссе Туоминен
8 Александр Володько 70′
20 Виталий Родионов
62 Михаил Гордейчук 60′
42 Максим Володько
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 11
9 Удары в створ 5
6 Угловые 6
10 Фолы 18
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Ставрев (Македония)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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