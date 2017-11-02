Кокорин: Не забивал из-за проблем со здоровьем — думаю, дальше дела пойдут лучше

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
Текущие события
Футбол. Еврокубки
2.11
Виктория Пл4
Лугано1
Футбол. Еврокубки
2.11
Стяуа1
Хапоэль Беэр-Шева1
Футбол. Еврокубки
2.11
Кельн5
БАТЭ2
Футбол. Еврокубки
2.11
Арсенал0
Црвена Звезда0
Футбол. Еврокубки
2.11
Зальцбург0
Коньяспор0
Футбол. Еврокубки
2.11
Витория Гимарайнш1
Марсель0
Футбол. Еврокубки
2.11
Атлетик1
Эстерсунд0
Футбол. Еврокубки
2.11
Герта2
Заря Лг0
Футбол. Еврокубки
2.11
Лацио1
Ницца0
Футбол. Еврокубки
2.11
Витесс0
Зюлте-Варегем2
Футбол. Еврокубки
2.11
Русенборг1
Зенит1
Футбол. Еврокубки
2.11
Реал Сосьедад3
Вардар0
Футбол. Еврокубки
2.11
Маккаби Тель-Авив0
Астана1
Футбол. Еврокубки
2.11
Славия Пр0
Вильярреал2
Футбол. Еврокубки
2.11
Партизан2
Скендербеу0
Футбол. Еврокубки
2.11
Янг Бойз0
Динамо К1
Футбол. Еврокубки
2.11
Лудогорец1
Брага1
Футбол. Еврокубки
2.11
Истанбул ББ1
Хоффенхайм1
Футбол. Еврокубки
2.11
АЕК0
Милан0
Футбол. Еврокубки
2.11
Риека1
Аустрия В4
Футбол. Еврокубки
2.11
Лион3
Эвертон0
Футбол. Еврокубки
2.11
Аполлон1
Аталанта1
Футбол. Еврокубки
2.11
Локомотив М1
Шериф2
Футбол. Еврокубки
2.11
Копенгаген3
Злин0
Все события
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
«Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф
Кошмар по расписанию. Кто попадет под прицел МОК после лыжников
Как выглядит «идеальное» женское лицо (фото)
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Неизбежность старения доказали математически
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
11«Локомотив» проиграл «Шерифу» в матче Лиги Европы
10«Локомотив» в гостях разгромил «Зенит»
02:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Кокорин: Не забивал из-за проблем со здоровьем — думаю, дальше дела пойдут лучше

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом» (1:1).

Источник: РИА "Новости"

Форвард сине-бело-голубых отметился голом на последних секундах встречи.

«Честно говоря, нет особых эмоций от гола, хоть и давно не забивал. Очень тяжело давалась игра, гол у нас отменили, поэтому просто закономерно, что в итоге добились своего. Вышли в плей-офф, теперь будем играть, чтобы выйти с первого места.

Не скажу, что у меня были проблемы из-за игры на фланге, так просто совпало, что не забивал. Вот сегодня я вышел центрфорвардом, но в итоге забил, когда уже перешёл на край. Хотя забил с позиции центрального нападающего. Так что тут нельзя что-то однозначно утверждать.

Просто надо было решить некоторые проблемы, имею в виду со здоровьем, и сейчас дела пойдут лучше, думаю. Ну и команда будет побеждать», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.

Русенборг 1:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
2.11.2017, 23:05 Групповой турнир: Группа L Lerkendal
Главные тренеры
Коре Ингебригтсен Роберто Манчини
Голы
55′ Никлас Бендтнер 9
9 Александр Кокорин (Э. Ригони) 90+3′
Составы
Андре Хансен 1
Биргер Мелинг 3
42′ Торе Региниуссен 4
Йерген Шельвик 16
Якоб Расмуссен 5
Майк Йенсен (к) 7
Андерс Трондсен 15
Никлас Бендтнер 9
86′ Мортен Конрадсен 22
Алекс Герсбах 20
71′ Поль Андре Хелланд 23
Милан Евтович 26
88′ Самуэль Адегбенро 28
Юхан Бьердаль 14
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито (к) 73′
23 Миха Мевля
30 Эмануэль Маммана
5 Леандро Паредес
9 Александр Кокорин
10 Эмилиано Ариэль Ригони
16 Кристиан Нобоа 87′
22 Артем Дзюба
21 Александр Ерохин 82′ 33′
8 Матиас Краневиттер
17 Олег Шатов 75′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 4
7 Угловые 5
10 Фолы 13
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
Боковой судья Бас ван Донген (Нидерланды)
Боковой судья Дэви Госсенс (Нидерланды)
За воротами Деннис Хиглер (Нидерланды)
За воротами Аллард Линдхаут (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Русенборг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Битва фитоняшек. Какая фигура вам нравится больше?
Нападающий «Зенита» признался, что его кумиром был игрок «Спартака»
«Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф
Кошмар по расписанию. Кто попадет под прицел МОК после лыжников
«Локомотив» в меньшинстве проиграл «Шерифу» в Москве
«Спартак» прервал шестиматчевую победную серию СКА в КХЛ
«Химки» нанесли «Реалу» первое поражение в Евролиге
Португалия приблизилась к России в рейтинге УЕФА
Эвра ударил фаната ногой в голову и был удалён до начала матча
Спорт-Экспресс
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженный топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь