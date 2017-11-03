Манчини: Футболисты «Зенита» в матче с «Русенборгом» боролись до конца

«Зенит» досрочно гарантировал себе выход в плей-офф турнира. Встреча, которая состоялась в норвежском Тронхейме на стадионе «Леркендал», завершилась со счетом 1:1. Форвард петербургского клуба Александр Кокорин сравнял счет в добавленное время.

«Думаю, что концовка сегодняшнего матча была за нами. У “Русенборга” были опасные моменты плюс пенальти. Мы можем заслуживать или не заслуживать эту ничью, но хорошо, что мои ребята цеплялись сегодня до конца, за это им спасибо», — сказал Манчини.

Главный тренер «Зенита» на вопрос о возможном кризисе в клубе ответил, что проблем команда не испытывает. «Мы только что вышли из очень тяжелой группы в плей-офф турнира, за два матча до конца группового раунда. Мы до последнего тура лидировали и в российском чемпионате. Даже в матче с “Локомотивом” (проигранном 0:3 — прим. ТАСС) у нас был 21 удар по воротам москвичей, но они реализовали свои моменты», — добавил Манчини.

В следующем матче Лиги Европы «Зенит» дома примет македонский «Вардар», «Русенборг» на своем поле сыграет с испанской командой «Реал Сосьедад». Обе встречи пройдут 23 ноября в 21:00 по московскому времени.