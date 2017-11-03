Манчини: Футболисты «Зенита» в матче с «Русенборгом» боролись до конца
ТРОНХЕЙМ /Норвегия/, 3 ноября. /ТАСС/. Футболисты
ТРОНХЕЙМ /Норвегия/, 3 ноября. /ТАСС/. Футболисты
«Зенит» досрочно гарантировал себе выход в
«Думаю, что концовка сегодняшнего матча была за нами. У “Русенборга” были опасные моменты плюс пенальти. Мы можем заслуживать или не заслуживать эту ничью, но хорошо, что мои ребята цеплялись сегодня до конца, за это им спасибо», — сказал Манчини.
Главный тренер «Зенита» на вопрос о возможном кризисе в клубе ответил, что проблем команда не испытывает. «Мы только что вышли из очень тяжелой группы в
В следующем матче Лиги Европы «Зенит» дома примет македонский «Вардар», «Русенборг» на своем поле сыграет с испанской командой «Реал Сосьедад». Обе встречи пройдут 23 ноября в 21:00 по московскому времени.
После 15 туров чемпионата России «Зенит» занимает второе место, отставание от лидера турнира московского «Локомотива» составляет три очка. В ближайшем туре «Зенит» проведет выездной матч против казанского «Рубина», встреча запланирована на 5 ноября (19:00).