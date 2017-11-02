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01:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Троллинг не удался. «Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф

Кокорин возвращается на острие и забивает, спасая вроде бы безнадежный матч.

Источник: РИА "Новости"

Октябрь 2017-го в Петербурге не задался. Не настолько, конечно, как 100 лет назад, но всё же. Ни одного солнечного дня. Два домашних поражения «Зенита», включая эпические 0:3 с «Локомотивом», и упущенное лидерство в чемпионате.

— Да не очкуй, черный октябрь закончился, дальше пойдёт, как надо, — убеждал один болельщик «Зенита» другого в самолёте Стокгольм — Тронхейм, которым добирался к месту проведения матча и я. — Тем более, Лига Европы — наш турнир. Полуфинал как минимум — вот увидишь…

Любопытно, что похожие диалоги я слышал у фанатов «Зенита» и год назад. Тогда у Луческу не клеилось в чемпионате, но вовсю пёрло в Лиге Европы. Однако кончилось быстро, и отнюдь не в полуфинале. Конечно, аналогии не совсем уместны — у «Зенита» Манчини куда больше шансов доказать, что октябрьский провал — просто болезнь роста или временный спад. Но лучше обходиться без бравады. Из группы-то «Зенит» почти вышел ещё до матча с «Русенборгом», а победа в Норвегии должна была «узаконить» этот факт. Но вот что будет весной — об этом думать пока явно рано.

Что касается «Русенборга», то для хозяев это был чуть ли не главный матч осени. Чемпионат в Норвегии уже почти закончился, и там от титула их отделяет всего 1 очко. Но в Лиге Европы всё плохо: побеждай или вылетай (ну или почти наверняка вылетай). Так что страсть и бешеный напор спокойных и нордических норвежцев легко объяснить. Как и огненное файер-шоу перед началом встречи. Тронхейм — настолько скучный и спокойный северный город с плохим климатом (местные называют его «вечной осенью») и высокой статистикой самоубийств, что футбол тут — хоть какая-то отдушина и выход эмоций.

Кстати, помимо ветреной и промозглой погоды с Петербургом Тронхейм роднит ещё кое-что. Бакланы. Старейший пригород портового города называется Bakklandet. Так что указатели с Крестовского острова смотрелись бы здесь весьма уместно.

Ну и сами птицы, конечно, город стороной не облетают. Специально поинтересовался у одного из работников стадиона, не разрушают ли они крыши трибун.

— Ха, их здесь не так много! Обычно чайки залетают на поле, но не более того.

Но главный троллинг в стране троллей, как оказалось, был не в названии района, а на поле. «Русенборг», получивший в Питере безальтернативные 1:3 (а могло быть и крупнее), играл против лидера группы с позиции силы. Такого не позволял себе даже «Локомотив». И что самое удивительно — играл весьма успешно.

Бендтнер и Хелланн пристреливались, а Хелланн и «простреливался» — в шикарной быстрой атаке. Её вроде бы сорвал фолом Смольников, но набежавший норвежец не стал довольствоваться штрафным, а прострелил в полупустую штрафную. На счастье «Зенита» Маммана успел вернуться назад и в падении прервать потенциально голевую передачу.

Во втором тайме «Зенит» отрезками ещё сильнее проседал сзади. Да и в атаке не впечатлял. Хотя Роберто Манчини вроде бы внёс немало корректив в тактику и даже вернул Кокорина на острие. Но то, что сломалось в механизме «Зенита» в октябре, никак не хотело работать заново.

В такие моменты должен включаться характер. И его команда показала. Пропустив с пенальти в середине второго тайма и едва не получив ещё один (спасителем вновь выступил Маммана, исполнивший кульбит, который сегодня принято называть «финтом Уткина»), «Зенит» всё-таки не смирился и не стал откладывать выход из группы до домашней встречи с «Вардаром». Это, пожалуй, единственное, за что стоит похвалить сине-бело-голубых сегодня. Ну и за очко в таблицу коэффициентов.

На последней минуте основного времени Дзюба замкнул подачу, но боковой, немного подумав, поднял флажок. А на последней даже не минуте, а секунде добавленного с прострела Ригони Кокорин забил уже чистый гол. Забавно: он, наконец, отличился, как только был возвращён Манчини на острие, но при этом именно в концовке встречи с выходом Дзюбы Саша снова оказался инсайдом. Впрочем, это сейчас неважно. Главное, что «Зенит» спас казавшуюся безнадёжной игру и досрочно вышел в плей-офф. Первым из российских клубов.

Русенборг 1:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
2.11.2017, 23:05 Групповой турнир: Группа L Lerkendal
Главные тренеры
Коре Ингебригтсен Роберто Манчини
Голы
55′ Никлас Бендтнер 9
9 Александр Кокорин (Э. Ригони) 90+3′
Составы
Андре Хансен 1
Биргер Мелинг 3
42′ Торе Региниуссен 4
Йерген Шельвик 16
Якоб Расмуссен 5
Майк Йенсен (к) 7
Андерс Трондсен 15
Никлас Бендтнер 9
86′ Мортен Конрадсен 22
Алекс Герсбах 20
71′ Поль Андре Хелланд 23
Милан Евтович 26
88′ Самуэль Адегбенро 28
Юхан Бьердаль 14
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито (к) 73′
23 Миха Мевля
30 Эмануэль Маммана
5 Леандро Паредес
9 Александр Кокорин
10 Эмилиано Ариэль Ригони
16 Кристиан Нобоа 87′
22 Артем Дзюба
21 Александр Ерохин 82′ 33′
8 Матиас Краневиттер
17 Олег Шатов 75′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 4
7 Угловые 5
10 Фолы 13
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
Боковой судья Бас ван Донген (Нидерланды)
Боковой судья Дэви Госсенс (Нидерланды)
За воротами Деннис Хиглер (Нидерланды)
За воротами Аллард Линдхаут (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Русенборг
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