Троллинг не удался. «Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф
Кокорин возвращается на острие и забивает, спасая вроде бы безнадежный матч.
Кокорин возвращается на острие и забивает, спасая вроде бы безнадежный матч.
Октябрь 2017-го в Петербурге не задался. Не настолько, конечно, как 100 лет назад, но всё же. Ни одного солнечного дня. Два домашних поражения «Зенита», включая эпические 0:3 с «Локомотивом», и упущенное лидерство в чемпионате.
— Да не очкуй, черный октябрь закончился, дальше пойдёт, как надо, — убеждал один болельщик «Зенита» другого в самолёте Стокгольм — Тронхейм, которым добирался к месту проведения матча и я. — Тем более, Лига Европы — наш турнир. Полуфинал как минимум — вот увидишь…
Любопытно, что похожие диалоги я слышал у фанатов «Зенита» и год назад. Тогда у Луческу не клеилось в чемпионате, но вовсю пёрло в Лиге Европы. Однако кончилось быстро, и отнюдь не в полуфинале. Конечно, аналогии не совсем уместны — у «Зенита» Манчини куда больше шансов доказать, что октябрьский провал — просто болезнь роста или временный спад. Но лучше обходиться без бравады. Из
Что касается «Русенборга», то для хозяев это был чуть ли не главный матч осени. Чемпионат в Норвегии уже почти закончился, и там от титула их отделяет всего 1 очко. Но в Лиге Европы всё плохо: побеждай или вылетай (ну или почти наверняка вылетай). Так что страсть и бешеный напор спокойных и нордических норвежцев легко объяснить. Как и огненное
Кстати, помимо ветреной и промозглой погоды с Петербургом Тронхейм роднит ещё
Ну и сами птицы, конечно, город стороной не облетают. Специально поинтересовался у одного из работников стадиона, не разрушают ли они крыши трибун.
— Ха, их здесь не так много! Обычно чайки залетают на поле, но не более того.
Но главный троллинг в стране троллей, как оказалось, был не в названии района, а на поле. «Русенборг», получивший в Питере безальтернативные 1:3 (а могло быть и крупнее), играл против лидера группы с позиции силы. Такого не позволял себе даже «Локомотив». И что самое удивительно — играл весьма успешно.
Бендтнер и Хелланн пристреливались, а Хелланн и «простреливался» — в шикарной быстрой атаке. Её вроде бы сорвал фолом Смольников, но набежавший норвежец не стал довольствоваться штрафным, а прострелил в полупустую штрафную. На счастье «Зенита» Маммана успел вернуться назад и в падении прервать потенциально голевую передачу.
Во втором тайме «Зенит» отрезками ещё сильнее проседал сзади. Да и в атаке не впечатлял. Хотя Роберто Манчини вроде бы внёс немало корректив в тактику и даже вернул Кокорина на острие. Но то, что сломалось в механизме «Зенита» в октябре, никак не хотело работать заново.
В такие моменты должен включаться характер. И его команда показала. Пропустив с пенальти в середине второго тайма и едва не получив ещё один (спасителем вновь выступил Маммана, исполнивший кульбит, который сегодня принято называть «финтом Уткина»), «Зенит»
На последней минуте основного времени Дзюба замкнул подачу, но боковой, немного подумав, поднял флажок. А на последней даже не минуте, а секунде добавленного с прострела Ригони Кокорин забил уже чистый гол. Забавно: он, наконец, отличился, как только был возвращён Манчини на острие, но при этом именно в концовке встречи с выходом Дзюбы Саша снова оказался инсайдом. Впрочем, это сейчас неважно. Главное, что «Зенит» спас казавшуюся безнадёжной игру и досрочно вышел в
|Коре Ингебригтсен
|Роберто Манчини
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|4
|7
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
|Боковой судья
|Бас ван Донген (Нидерланды)
|Боковой судья
|Дэви Госсенс (Нидерланды)
|За воротами
|Деннис Хиглер (Нидерланды)
|За воротами
|Аллард Линдхаут (Нидерланды)