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01:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лацио» обыграл «Ниццу» и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Лацио» на своём поле принимал «Ниццу».

Источник: AP 2017

Встреча проходила на стадионе «Олимпико» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече был забит на второй компенсированной минуте. Мяч в собственные ворота провёл защитник «Ниццы» Максим Ле Маршан. Благодаря этому результату римские футболисты досрочно гарантировали себе путёвку в 1/16 финала Лиги Европы. При этом «Лацио» гарантировал себе первое место в турнирной таблице группы K.

В другом матче группы, который проходил параллельно, «Витесс» на своём поле проиграл «Зюлте-Варегем» со счётом 0:2. Обе команды заканчивали встречу, играя вдесятером. На 22-й минуте у бельгийцев красную карточку получил Кингсли Маду, а на 53-й минуте был удалён защитник «Витесса» Александер Бюттнер, который известен российским любителям футбола по выступлениям за московское «Динамо».

Турнирная таблица группы K: 1. «Лацио» — 12 очков; 2. «Ницца» — 6; 3. «Зюлте-Варегем» — 4; 4. «Витесс» — 1.

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