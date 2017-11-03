Португалия приблизилась к России в рейтинге УЕФА

Россия: ЦСКА обыграл «Базель» (2:1), «Спартак» уступил «Севилье» (1:2), «Локомотив» проиграл «Шерифу» (1:2), а «Зенит» сыграл вничью с «Русенборгом» (1:1). Это принесло в копилку России 0,600 балла.



Португалия: «Бенфика» проиграла «Манчестер Юнайтед» (0:2), «Спортинг» сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1), «Порту» переиграл «РБ Лейпциг» (3:1), «Брага» поделила очки с «Лудогорцем» (1:1), а «Витория Гимарайнш» вырвал победу у «Марселя» (1:0). Клубы принесли своей ассоциации 1,000 балла.



Франция: «ПСЖ» разгромил «Андерлехт» (5:0), «Монако» сыграл вничью с «Бешикташем» (1:1), «Лион» уверенно обыграл «Эвертон» (3:0), «Марсель» не смог сдержать натиск «Витории Гимарайнш» (0:1), а «Ницца» проиграла «Лацио» (0:1). Таким образом, в активе французской ассоциации стало на 0,833 балла больше.

