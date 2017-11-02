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01:08 (мск), источник: БЕЛТА

Борисовский БАТЭ проиграл «Кельну» в гостевом матче футбольной Лиги Европы

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ потерпели крупное поражение от немецкого «Кельна» в гостевом поединке группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В предыдущем туре борисовчане обыграли аутсайдера бундеслиги на своей арене 1:0, но в гостях не сумели добиться положительного результата. Игра в Кельне началась с натиска хозяев, которые открыли счет на 16-й минуте после удара Симона Цоллера. Пропустив гол, подопечные Александра Ермаковича перехватили инициативу и на 31-й минуте встречи после подачи Алексея Риоса с правого фланга атаки Неманья Милунович восстановил равновесие. Не прошло и двух минут, как Риос вновь направил мяч в штрафную площадь «Кельна» и Николай Сигневич эффектным ударом во второй раз застал врасплох Тимо Хорна — 2:1 в пользу БАТЭ. После перерыва хозяева взвинтили темп и четыре раз поразили ворота Дениса Щербицкого.

Лидер квартета Н лондонский «Арсенал» принимал у себя дома белградскую «Црвену Звезду» и завершил игру вничью — 0:0. Положение команд после четырех туров: «Арсенал» — 10 очков (разница мячей — 8−3), «Црвена Звезда» — 5 (2−2), БАТЭ — 4 (6−10), «Кельн» — 3 (6−7).

В следующем туре 23 ноября БАТЭ примет на поле «Борисов-Арены» «Црвену Звезду», футболисты «Арсенала» сыграют в гостях у «Кельна».

Кельн 5:2
Первый тайм: 1:2
БАТЭ
2.11.2017, 23:05 Групповой турнир: Группа H Rhein-Energie-Stadion
Главные тренеры
Петер Штегер Александр Ермакович
Голы
16′ Симон Цоллер 11
54′ Юя Осако 13
63′ Серу Гирасси 19
82′ Юя Осако 13
90′ Милош Йоич 8
19 Неманья Милунович 31′
13 Николай Сигневич 33′
Составы
Тимо Хорн 1
Доминик Хайнц 3
79′ Фредерик Серенсен 4
84′ Доминик Маро 5
Салих Озджан 20
Леонардо Биттенкурт 21
Маттиас Леманн (к) 33
Константин Рауш 34
46′ Кристиан Клеменс 17
Юя Осако 13
84′ Симон Цоллер 11
Павел Ольковски 16
69′ Серу Гирасси 19
Милош Йоич 8
48 Денис Щербицкий
19 Неманья Милунович 53′
33 Денис Поляков
10 Мирко Иванич
17 Алексей Риос
21 Станислав Драгун
22 Игорь Стасевич (к) 62′
13 Николай Сигневич 59′
3 Виталий Гайдучик 81′ 45′
24 Яссе Туоминен
8 Александр Володько 70′
20 Виталий Родионов
62 Михаил Гордейчук 60′
42 Максим Володько
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 10
9 Удары в створ 5
6 Угловые 6
10 Фолы 17
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Ставрев (Македония)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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