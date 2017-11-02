Борисовский БАТЭ проиграл «Кельну» в гостевом матче футбольной Лиги Европы

В предыдущем туре борисовчане обыграли аутсайдера бундеслиги на своей арене 1:0, но в гостях не сумели добиться положительного результата. Игра в Кельне началась с натиска хозяев, которые открыли счет на 16-й минуте после удара Симона Цоллера. Пропустив гол, подопечные Александра Ермаковича перехватили инициативу и на 31-й минуте встречи после подачи Алексея Риоса с правого фланга атаки Неманья Милунович восстановил равновесие. Не прошло и двух минут, как Риос вновь направил мяч в штрафную площадь «Кельна» и Николай Сигневич эффектным ударом во второй раз застал врасплох Тимо Хорна — 2:1 в пользу БАТЭ. После перерыва хозяева взвинтили темп и четыре раз поразили ворота Дениса Щербицкого.