Борисовский БАТЭ проиграл «Кельну» в гостевом матче футбольной Лиги Европы

В предыдущем туре борисовчане обыграли аутсайдера бундеслиги на своей арене 1:0, но в гостях не сумели добиться положительного результата. Игра в Кельне началась с натиска хозяев, которые открыли счет на 16-й минуте после удара Симона Цоллера. Пропустив гол, подопечные Александра Ермаковича перехватили инициативу и на 31-й минуте встречи после подачи Алексея Риоса с правого фланга атаки Неманья Милунович восстановил равновесие. Не прошло и двух минут, как Риос вновь направил мяч в штрафную площадь «Кельна» и Николай Сигневич эффектным ударом во второй раз застал врасплох Тимо Хорна — 2:1 в пользу БАТЭ. После перерыва хозяева взвинтили темп и четыре раз поразили ворота Дениса Щербицкого.
Лидер квартета Н лондонский «Арсенал» принимал у себя дома белградскую «Црвену Звезду» и завершил игру вничью — 0:0. Положение команд после четырех туров: «Арсенал» — 10 очков (разница мячей — 8−3), «Црвена Звезда» — 5 (2−2), БАТЭ — 4 (6−10), «Кельн» — 3 (6−7).
В следующем туре 23 ноября БАТЭ примет на поле «Борисов-Арены» «Црвену Звезду», футболисты «Арсенала» сыграют в гостях у «Кельна».