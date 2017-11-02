«Удивили всю Москву». Игроки «Шерифа» отметили победу над «Локомотивом»

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«ЛОКО» НАС НЕДООЦЕНИЛ

Первыми после матча в микст-зоне появились игроки «Шерифа». Все в прекрасном настроении, готовые общаться, даже если мало что понимают по-русски.

Автор второго гола Йосип Брежовец, кажется, использовал весь свой запас русского языка, чтобы подвести итоги матча.

— Мы выиграли, это круто! «Локомотив» — хорошая команда, но мы показали отличный матч.

— Способен был «Локомотив» победить?

— Не знаю, — пожал плечами футболист.

Следом мнением об игре поделился защитник «Шерифа» Вячеслав Посмак. Кстати, оказалось, что его фамилия переводится как «сухарь». На ноль против «Локомотива» отыграть не удалось, но Посмак заявил, что все невероятно довольны победой.

— Вы победили лидера чемпионата России. Как оцениваете силу чемпионата?

— Он намного сильнее молдавского. Мы смотрели матчи «Локо», они достойно выступают. Но еврокубки и внутреннее первенство — разные вещи. Думаю, что «Локо» выложился в чемпионате.

— Можно ли назвать эту победу сенсационной?

— Мы смотрелись намного лучше «Локомотива», особенно в этой, второй игре. Думаю, для всей Москвы этот результат — сенсация.

— А для вас не сенсация?

— Мы всегда играем на победу, выполнили установки тренера.

— Считаете, была недооценка со стороны «Локомотива»?

— Скорее всего, да. Но вы видели, что игра нам далась.

— У «Шерифа» теперь хорошие шансы на выход из группы. Есть приоритет: чемпионат или еврокубки?

— Нет, приоритет — каждый следующий матч. Но, конечно, хочется выйти из группы в Лиге Европы.

«НЕПРИЯТНОЕ ПОРАЖЕНИЕ»

От «Локомотива» за всех говорил самый младший — Михаил Лысов. Говорил осторожно, тщательно подбирал слова. А еще так низко опустил голову, что выглядел будто школьник, получивший двойку.

— Поражения всегда неприятны. Мы играли на победу, старались, но не получилось.

— Не затянулось ли празднование после победы над «Зенитом»?

— Мы спокойно относились к той победе, готовились к этому матчу.

— «Шериф» — серьёзный соперник?

— Да, хороший, — после паузы отвечает Лысов. — В Европе плохих команд нет.

— Травма Гилерме повлияла на ход матча?

— Нет, у нас все готовы играть в любой момент.

— Медведев мог выручить хотя бы в одном из моментов?

— Пропускает вся команда, виноваты все.