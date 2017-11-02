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00:48 (мск), источник: Sports.kz

Наставник «Маккаби» пообещал помочь «Астане» выйти из группы Лиги Европы

Главный тренер ФК «Маккаби ТА» Йорди Кройф прокомментировал игру четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против «Астаны» (0:1), сообщает корреспондент KazFootball.kz из Нетании.

 — Год назад Вы говорили, что команде не хватает новых игроков. Теперь ваша команда проигрывает «Астане». Можно ли сказать, что трансферы так и не появились?
— Сегодня моя команда проявила характер. Мы нанесли много ударов по воротам соперника. Владели мячом большую часть времени. На поле была одна команда, которая заслуживала победу — это «Маккаби». Это футбол, нам просто не повезло. В результате победу одержала «Астана».

 — Спустя четыре года «Маккаби» вновь теряет шансы на выход из группового этапа Лиги Европы УЕФА. Как можете это прокомментировать?
— Проще было бы списать на паническое настроение. Если мы впредь будем играть так, как сегодня, то сможем добиться больших целей. У меня нет никаких претензий к игрокам, т.к. они выложились на двести процентов.

 — Сегодняшний футбол в исполнении «Маккаби» это и есть тот максимальный уровень команды?
— В первую очередь нужно отметить, что у нас было много травмированных игроков. Из-за этого на основной костяк команды легла большая нагрузка. На замену вышли те футболисты, которые выступают за свои сборные. Однако они еще физически не готовы. Когда те травмированные игроки наберут форму, мы снова вернемся на свой прежний уровень и сможем показать более атакующий футбол. В целом, команда отлично отыграла матч. Позже я посмотрю запись этой игры. Я считаю, что на данный момент мы показали отличный футбол.

Хотелось бы поздравить «Астану» с победой и особенно главного тренера Станимира Стойлова. Он отличный человек и надеюсь, что столичная команда пройдет как можно дальше. Со своей стороны отмечу, что постараемся выиграть следующий домашний матч против «Славии» и помочь «Астане» выйти из группы.

 — Не кажется ли, что Вам нужно сменить подход к игрокам и стать более жестким тренером? Вы всегда защищаете своих футболистов …
— Нужно понимать, что за последние 4 месяца мы провели 26 игр. Если прибавить к этому травмированных футболистов, естественно, что команда устала. Несмотря на это, мы хорошо выступаем. За последние два матча мы забили 8 голов. Если бы мы использовали свои моменты, то скорее всего, выиграли бы со счетом 3:0. Но это футбол, «Астана» хорошо проявила себя. В итоге получаем результат, который имеем.

 — Теперь команда будет сконцентрирована на внутреннем чемпионате? Прибудут ли новые футболисты?
— Да, так и есть. Что касается трансферной политики, то отмечу, что у нас есть еще два месяца до этого. По трансферам сейчас ничего не могу сказать.

 — «Астана» в сегодняшнем матче сыграла с пятью защитниками. Это как-то удивило Вас? В двух матчах, «Астана» всухую переиграла «Маккаби ТА» (5:0). Означает ли, что сейчас казахстанский футбол намного выше классом, нежели израильский?
— Нельзя сравнивать уровни национальных команд по клубным матчам. При всем уважении, я не думаю, что израильский футбол слабее, чем казахстанский. Да, «Астана» обыграла «Маккаби ТА» с общим счетом 5:0, но если смотреть на статистику, то очевидно, что на поле одна команда. Некорректно сравнивать уровни сборных. В прошлом году мы обыграли алматинский «Кайрат». Возможно в этом сезоне «Кайрат» станет чемпионом. Я считаю, что национальная сборная Израиля сильнее сборной Казахстана.

 — Не помешало ли Вам в сегодняшней игре состояние поля?
— Обычно у нас поле гораздо лучшего качества. Я не думаю, что газон как-то повлиял на результат. Мы атаковали, владели мячом. «Астана» реализовала единственный свой момент и увезла победу.

Маккаби Тель-Авив 0:1
Первый тайм: 0:0
Астана
2.11.2017, 21:00 Групповой турнир: Группа A Netanya
Главные тренеры
Йорди Кройф Станимир Стойлов
Голы
23 Патрик Твумаси (А. Бейсебеков) 57′
Составы
Предраг Райкович 95
Жан-Сильвен Бабен 5
Эйтан Тиби 18
Офир Давидзада 27
Ширан Йеини (к) 13
Авраам Рикан 22
Кристиан Баттоккио 28
Видар Ерн Кьяртанссон 24
77′ Ник Блэкмен 11
Омер Ацили 7
65′ Элиран Атар 16
Дор Миха 15
65′ Ор Даса 33
66′ Аарон Шенфельд 25
1 Ненад Ерич (к)
15 Абзал Бейсебеков
25 Сергей Малый
44 Евгений Постников
77 Дмитрий Шомко
18 Иван Маевский
23 Патрик Твумаси
30 Жуниор Кабананга
14 Игорь Шитов 88′
5 Марин Аничич
17 Асхат Тагыберген 73′ 39′
7 Серикжан Мужиков
14 Марин Томасов 75′
45 Роман Муртазаев
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 1
12 Угловые 4
4 Фолы 10
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Павел Рачковски (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Маккаби Тель-Авив
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