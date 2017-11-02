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00:17 (мск), источник: Советский спорт

«Мы сыграли ниже своего уровня». Семин — о поражении от «Шерифа»

Юрий Семин рассказал о поражении своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против молдавского «Шерифа» (1:2).

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— Что у «Локомотива» не получилось?

— Да все. Другое дело — почему. Всегда можно найти определенные причины, но одна из главных: после предыдущего матча с «Зенитом» команда не восстановилась. Все одинаково сыграли ниже своего уровня. Это сыграло свою роль, потому что «Шериф» был мотивирован. Оппоненты были быстрее нас на каждом участке поля.

Разный уровень соперников? Ну да. Но какую физическую работу провел «Шериф», мы и близко подобного не сделали.

— Успеете восстановиться к ЦСКА?

— Есть волевые усилия и замены. А об игре с армейцами подумаем завтра. Календарь в данном случае для нас сложный, у ЦСКА на два больше отдыха. Но ничего страшного не вижу. Шансы не потеряны, все зависит от нас. Надо дважды побеждать, хотя это будет непросто.

— Не провели ротацию перед ЦСКА. Хотели обеспечить выход в плей-офф?

— Конечно. Один из моментов, почему не было замен, когда все хорошо идет, не хочется ничего менять. Но был свежий игрок — Тарасов. Сыграло большую негативную роль травма Гилерме, сразу все растерялись. Все знают, что когда он в воротах — все надежно, а тут его нет.

— Что с Маринато? Выйдет ли в матче против ЦСКА?

— Мне кажется, шансов мало. У него растяжение передней поверхности бедра, за два дня вылечиться невозможно.

— С Эдером что случилось?

— Мне кажется, у него более серьезная травма — надрыв задней поверхности бедра.

РОБЕРТО БОРДИН: НЕ ДУМАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ ВТОРЫМ НОМЕРОМ

Главный тренер молдавского «Шерифа» Роберто Бордин поделился впечатлениями от победы своей команды над московским «Локомотивом» (2:1) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

— Иногда, когда думаешь, что финал какого-то матча очевиден, он бывает непредсказуем. Играли с серьезным соперником, но могли забить больше. В конце матча соперник много прессинговал, но мы выдержали. Очень рады, что взяли три очка.

— Сказалась ли смена вратаря «Локомотива» на ваших действиях в атаке? В Тирасполе Гилерме много выручал.

— Он и в этом матче хорошо сыграл до травмы. Медведев? Хочу сказать, что сила нашей команды — это сплоченность. Мы не пали духом и в конце концов победили.

— Шериф 12 раз бил из-за штрафной. Дали такую установку после выхода Медведева?

— Нужно бить по воротам, если хочешь побеждать. Дело не во вратаре, мы просто создавали моменты и атаковали, это первостепенно.

— «Шериф» подал кучу угловых в начале матча. Планировали агрессивно играть с первых минут?

— Изначально хотели атаковать и не думали действовать вторым номером. Рады, что этот подход принес нам победу.

— Много ли матчей подобного накала «Шериф» проводит в чемпионате Молдавии?

— Есть хорошие команды в нашей лиге, но «Локомотив» — это топ-уровень, это соперник европейского уровня. Сегодня мы рады победе над «Локо», но завтра уже будем готовиться к очередному сопернику в чемпионате.

— Как вы закрыли Фернандеша? Он не был похож сам на себя.

— Мы действовали компактно в центре. Кроме Ману пытались создавать проблемы Миранчукам. Во многом, благодаря сильным футболистам на флангах.

Локомотив М 1:2
Первый тайм: 1:1
Шериф
2.11.2017, 21:00 Групповой турнир: Группа F РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Роберто Бордин
Голы
26′ Джефферсон Фарфан (Ал. Миранчук) 8
39 Зиги Бадибанга (Й. Брезовец) 41′
30 Йосип Брезовец 58′
Составы
73′ Владислав Игнатьев 20
Михаил Лысов 84
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Игорь Денисов (к) 27
Алексей Миранчук 59
Джефферсон Фарфан 8
33′ Маринату Алвим Гильерме 1
Никита Медведев 30
73′ Антон Миранчук 60
Эдер 24
55′ Дмитрий Тарасов 23
Дмитрий Баринов 36
1 Звонимир Микулич
4 Петру Раку
35 Анте Кулушич
90 Вячеслав Посмак
55 Матео Сушич (к)
77 Юрий Кендыш 62′
39 Зиги Бадибанга 90′
18 Георге Антон
15 да Силва Лейте Кристиану 87′
6 Виктор Оливейра 90+4′
30 Йосип Брезовец 67′
14 Бенжамен Балима 72′
10 Жайру да Силва 78′
8 Джереми де Ноэйер
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 6
14 Удары (всего) 18
6 Удары в створ 8
9 Угловые 9
12 Фолы 8
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Себастьен Дельферье (Бельгия)
Боковой судья Ив Де Неве (Бельгия)
Боковой судья Жо Де Вейрдт (Бельгия)
За воротами Александр Буко (Бельгия)
За воротами Лоуренс Виссер (Бельгия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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