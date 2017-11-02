«Астана» победила «Маккаби» в гостевом матче группы Лиги Европы с незасчитанным голом

Игра проходила в Нетанье и завершилась со счетом 0:1 в пользу казахстанского клуба.
В первом тайме команды обошлись без голов. Преимуществом по ударам и владению было у «Маккаби», и дважды пришлось Ненаду Эричу спасать свою команду. В одном из случаев голкипер «Астаны» ликвидировал выход один на один.
Более интересным выдался второй тайм. В нем «Астана» забила два гола, но правда, засчитан был лишь один. На 56-й минуте ганец Патрик Твумаси поразил ворота «Маккаби», но польский судья Павел Рачковски не засчитал мяч из-за офсайда. Впрочем, Твумаси недолго огорчался этому, и уже в следующей атаке забил уже по всем правилам, а ассистировал ему Абзал Бейсебеков. В оставшееся время «Астана» удержала нужный счет и увезла из Израиля три очка.
Эта победа стала для «Астаны» второй подряд в группе Лиги Европы. После четырех игр в активе казахстанского клуба семь очков. В следующем туре «Астана» 23 ноября примет в столице испанский «Вильярреал».