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23:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» победила «Маккаби» в гостевом матче группы Лиги Европы с незасчитанным голом

Футболисты «Астаны» обыграли тель-авивский «Маккаби» в гостевом матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила в Нетанье и завершилась со счетом 0:1 в пользу казахстанского клуба.

В первом тайме команды обошлись без голов. Преимуществом по ударам и владению было у «Маккаби», и дважды пришлось Ненаду Эричу спасать свою команду. В одном из случаев голкипер «Астаны» ликвидировал выход один на один.

Более интересным выдался второй тайм. В нем «Астана» забила два гола, но правда, засчитан был лишь один. На 56-й минуте ганец Патрик Твумаси поразил ворота «Маккаби», но польский судья Павел Рачковски не засчитал мяч из-за офсайда. Впрочем, Твумаси недолго огорчался этому, и уже в следующей атаке забил уже по всем правилам, а ассистировал ему Абзал Бейсебеков. В оставшееся время «Астана» удержала нужный счет и увезла из Израиля три очка.

Эта победа стала для «Астаны» второй подряд в группе Лиги Европы. После четырех игр в активе казахстанского клуба семь очков. В следующем туре «Астана» 23 ноября примет в столице испанский «Вильярреал».

Маккаби Тель-Авив 0:1
Первый тайм: 0:0
Астана
2.11.2017, 21:00 Групповой турнир: Группа A Netanya
Главные тренеры
Йорди Кройф Станимир Стойлов
Голы
23 Патрик Твумаси (А. Бейсебеков) 57′
Составы
Предраг Райкович 95
Жан-Сильвен Бабен 5
Эйтан Тиби 18
Офир Давидзада 27
Ширан Йеини (к) 13
Авраам Рикан 22
Кристиан Баттоккио 28
Видар Ерн Кьяртанссон 24
77′ Ник Блэкмен 11
Омер Ацили 7
65′ Элиран Атар 16
Дор Миха 15
65′ Ор Даса 33
66′ Аарон Шенфельд 25
1 Ненад Ерич (к)
15 Абзал Бейсебеков
25 Сергей Малый
44 Евгений Постников
77 Дмитрий Шомко
18 Иван Маевский
23 Патрик Твумаси
30 Жуниор Кабананга
14 Игорь Шитов 88′
5 Марин Аничич
17 Асхат Тагыберген 73′ 39′
7 Серикжан Мужиков
14 Марин Томасов 75′
45 Роман Муртазаев
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 1
12 Угловые 4
4 Фолы 10
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Павел Рачковски (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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