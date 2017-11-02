Как сыграли между собой два последних соперника «Астаны» по группе Лиги Европы

Игра в Праге завершилась со счетом 0:2. Первый гол «Вильярреала» на 15-й минуте забил колумбийский форвард Карлос Бакка, а на 89-й ивуарийский защитник «Славии» Симон Дели срезал мяч в свои ворота,.

В параллельном матче этой группы «Астана» в гостях со счетом 1:0 победила израильский «Маккаби» из Тель-Авива.

После четырех туров в группе А с восемью очками лидирует «Вильярреал». Второй с семью очками идет «Астана». Третье место занимает «Славия», у которой пять баллов, а четвертым с одним очком идет «Маккаби».

Пятый тур пройдет 23 ноября. В этот день «Астана» дома встретится с «Вильярреалом», а «Маккаби» примет «Славию». Заключительный тур пройдет 7 декабре.