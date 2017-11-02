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23:17 (мск), источник: Vesti.kz

Как сыграли между собой два последних соперника «Астаны» по группе Лиги Европы

Чешская «Славия» уступила испанскому «Вильярреалу» в четвертом туре группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Праге завершилась со счетом 0:2. Первый гол «Вильярреала» на 15-й минуте забил колумбийский форвард Карлос Бакка, а на 89-й ивуарийский защитник «Славии» Симон Дели срезал мяч в свои ворота,.

В параллельном матче этой группы «Астана» в гостях со счетом 1:0 победила израильский «Маккаби» из Тель-Авива.

После четырех туров в группе А с восемью очками лидирует «Вильярреал». Второй с семью очками идет «Астана». Третье место занимает «Славия», у которой пять баллов, а четвертым с одним очком идет «Маккаби».

Пятый тур пройдет 23 ноября. В этот день «Астана» дома встретится с «Вильярреалом», а «Маккаби» примет «Славию». Заключительный тур пройдет 7 декабре.

Команды, которые займут первое и второе место, получат путевки в 1/16 финала Лиги Европы, матчи которой состоятся в феврале.

Славия Пр 0:2
Первый тайм: 0:1
Вильярреал
2.11.2017, 21:00 Групповой турнир: Группа A Eden
Главные тренеры
Ярослав Шилгавы Хавьер Кальеха
Голы
9 Карлос Бакка 15′
  Симон Дели 89′
Составы
Ян Лаштувка 16
Эдуард Соболь 3
Якуб Югас 4
88′ Ян Боржил 18
Симон Дели 19
Мирослав Стох 17
Томаш Соучек 22
Томаш Нецид 27
80′ Ян Сикора 6
Милан Шкода 21
63′ Мигел Алвеш Данни (к) 7
Мик ван Бюрен 14
45′ Якуб Громада 26
Мишель Нгаде-Нгаджюи 13
25 Мариано Дамиан Барбоса
2 Перес Марио Гаспар (к)
3 Соберон Альваро Гонсалес
5 Адриан Марин
6 Виктор Руис
14 Мануэль Тригерос
16 Родриго Эрнандес
17 Седрик Бакамбу 58′
8 Пабло Форнальс 67′
7 Денис Черышев
20 Роберто Сориано 82′
18 Никола Сансоне
9 Карлос Бакка 72′
33 Чука
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 16
6 Удары в створ 2
6 Угловые 3
14 Фолы 10
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бобби Мэдден (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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