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11«Локомотив» проиграл «Шерифу» в матче Лиги Европы
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23:29 (мск), источник: Советский спорт

Вот вам и фавориты. «Локомотив» в меньшинстве проиграл «Шерифу» в Москве

О непотерянных шансах на выход из группы — в репортаже «Советского спорта».

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Московский «Локомотив» уступил молдавскому «Шерифу» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Локомотив», ровно как и «Зенит», в этом розыгрыше Лиги Европы еще не проигрывал. А значит, особенно после победы над тем же «Зенитом» (3:0), настроение у железнодорожников перед матчем с «Шерифом» было хорошим. И это настроение сказалось на стартовом составе «Локо»: с первых минут на поле вышел молодой Лысов (нет, не на место левого форварда, коим является, а в оборону). В центре вместе с Игорем Денисовым появился Тарасов, а в остальном — все тот же состав, что и 15-м туре. Как там говорят, победный состав не меняют?

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«Шериф» же, по форме ростовообразный, а по содержанию — рубиноподобный, играл действовал впереди с двумя форвардами — Маседой и Бадибангой. Второй благодаря фамилии и причудливой прической а-ля Вальдерама так полюбился нашим болельщикам, что в узких кругах даже стал мемом. Касаемо других футболистов — ничего неожиданного Роберто Бордин не подготовил. Все те же три центральных защитника, все тот же мощный кулак из хавбеков в центральной зоне.

До игры сразу подумалось, что «Шериф» встанет автобусом у своих ворот и будет ждать стандартов. Первое, на удивление, не сбылось — молдаване атаковали едва ли меньше россиян, но результата это не приносило. А стандартные положения конечно же использовались гостями по максимуму. Да что уж говорить, в первые полчаса создалось впечатление, что команда из Тирасполя только и делала, что подавала угловые. Будто бы спецом — одни старались забить, другие — отбиться. Причем в прямом смысле — кулаками Гилерме по мячу.

ДЕБЮТ МЕДВЕДЕВА ЗА «ЛОКОМОТИВ» В ЕВРОПЕ

К слову о вратаре красно-зеленых. На 31-й минуте Гилерме не смог совладать с болью в мышце бедра и вынужденно покинул газон родного стадиона. Вместо него на поле вышел Медведев, перешедший в «Локо» бесплатно (но агентам было заплачено 3 млн евро). Никита, перекрестившись, выбил мяч от своих ворот, с богом дебютировав за новый клуб в еврокубках. И в первом же моменте в ворота новичка влетел мяч. Но, к счастью железнодорожников, гол не засчитали: Раку помог себе рукой. И тут к их же несчастью, спустя пару минут, гости все-таки сравняли счет: Бадибанга увидел неприкрытый Медведевым ближний угол, ну туда и пробил. В перерыве Семину предстояло провести большую работу по встряске коллектива.

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И команда хозяев после перерыва действительно оживилась. Чего только стоили бисиклета Баринова под перекладину и прорыв Фарфана. Но то ли «Локомотив» продолжал недооценивать соперника, то ли «Шериф» почувствовал себя всемогущим. Аккурат под 60-ю минуту после выноса защитника «Локо» тираспольцы вышли вперед: на подборе у края штрафной оказался Брезовец, он-то и приложился по мячу от души, заставив Медведева еще раз вынимать снаряд из сетки. Теперь правда — из дальнего угла.

Не совсем понятно по какой причине, но «Локомотив» заметно нервничал. Это читалось практически в каждом действии железнодорожников: то пас не в ту сторону, то кто-нибудь не добежит, то упустит соперника из виду. Ребята, вы же сыграли на ноль с «Копенгагеном», закатали в газон «Злин»! Ну, а что сверхъестественного в «Шерифе»? И в Тирасполе было трудно, и в Москве оказалось ничуть не легче. Полтергейст какой-то.

ЧИСТОЕ ОТЧАЯНИЕ

Чтобы еще раз вдарить дефибриллятором по бездыханному телу, на последние 15−17 минут Семин бросил в бой Эдера, сняв Антона Миранчука. Вчера выход крупногобаритного форварда помог «Спартаку» забить «Севилье», теперь на ту же авантюру пошел Юрий Палыч. Но единственное, чем запомнился португалец, — так это ударом Кулушичу в нос и обратной заменой из-за растяжения мышцы.

Последние 10 минут в исполнении «Локомотива» — чистое отчаяние. Фернандеш перешел на дальние удары, Денисов переквалифицировался в диспетчера, а остальные лезли из кожи вон, лишь бы создать момент у чужих ворот. Да и доигрывать пришлось в меньшинстве, ведь все замены были истрачены еще до травмы Эдера.

После этого поражения «Локомотив» опустился на третью строчку в квартете F, но шансов на выход в плей-офф Лиги Европы не потерял. Впереди — матчи с «Копенгагеном» дома и со «Злином» на выезде. Нужно лишь не проиграть в первом и обязательно победить во втором. «Шериф» ведь точно не способен сотворить сенсацию и прибить на выезде датчан. Правда?

Локомотив М 1:2
Первый тайм: 1:1
Шериф
2.11.2017, 21:00 Групповой турнир: Группа F РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Роберто Бордин
Голы
26′ Джефферсон Фарфан (Ал. Миранчук) 8
39 Зиги Бадибанга (Й. Брезовец) 41′
30 Йосип Брезовец 58′
Составы
73′ Владислав Игнатьев 20
Михаил Лысов 84
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Игорь Денисов (к) 27
Алексей Миранчук 59
Джефферсон Фарфан 8
33′ Маринату Алвим Гильерме 1
Никита Медведев 30
73′ Антон Миранчук 60
Эдер 24
55′ Дмитрий Тарасов 23
Дмитрий Баринов 36
1 Звонимир Микулич
4 Петру Раку
35 Анте Кулушич
90 Вячеслав Посмак
55 Матео Сушич (к)
77 Юрий Кендыш 62′
39 Зиги Бадибанга 90′
18 Георге Антон
15 да Силва Лейте Кристиану 87′
6 Виктор Оливейра 90+4′
30 Йосип Брезовец 67′
14 Бенжамен Балима 72′
10 Жайру да Силва 78′
8 Джереми де Ноэйер
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 6
14 Удары (всего) 18
6 Удары в створ 8
9 Угловые 9
12 Фолы 8
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Себастьен Дельферье (Бельгия)
Боковой судья Ив Де Неве (Бельгия)
Боковой судья Жо Де Вейрдт (Бельгия)
За воротами Александр Буко (Бельгия)
За воротами Лоуренс Виссер (Бельгия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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