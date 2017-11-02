Вот вам и фавориты. «Локомотив» в меньшинстве проиграл «Шерифу» в Москве

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Московский «Локомотив» уступил молдавскому «Шерифу» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Локомотив», ровно как и «Зенит», в этом розыгрыше Лиги Европы еще не проигрывал. А значит, особенно после победы над тем же «Зенитом» (3:0), настроение у железнодорожников перед матчем с «Шерифом» было хорошим. И это настроение сказалось на стартовом составе «Локо»: с первых минут на поле вышел молодой Лысов (нет, не на место левого форварда, коим является, а в оборону). В центре вместе с Игорем Денисовым появился Тарасов, а в остальном — все тот же состав, что и 15-м туре. Как там говорят, победный состав не меняют?

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«Шериф» же, по форме ростовообразный, а по содержанию — рубиноподобный, играл действовал впереди с двумя форвардами — Маседой и Бадибангой. Второй благодаря фамилии и причудливой прической а-ля Вальдерама так полюбился нашим болельщикам, что в узких кругах даже стал мемом. Касаемо других футболистов — ничего неожиданного Роберто Бордин не подготовил. Все те же три центральных защитника, все тот же мощный кулак из хавбеков в центральной зоне.

До игры сразу подумалось, что «Шериф» встанет автобусом у своих ворот и будет ждать стандартов. Первое, на удивление, не сбылось — молдаване атаковали едва ли меньше россиян, но результата это не приносило. А стандартные положения конечно же использовались гостями по максимуму. Да что уж говорить, в первые полчаса создалось впечатление, что команда из Тирасполя только и делала, что подавала угловые. Будто бы спецом — одни старались забить, другие — отбиться. Причем в прямом смысле — кулаками Гилерме по мячу.

ДЕБЮТ МЕДВЕДЕВА ЗА «ЛОКОМОТИВ» В ЕВРОПЕ

К слову о вратаре красно-зеленых. На 31-й минуте Гилерме не смог совладать с болью в мышце бедра и вынужденно покинул газон родного стадиона. Вместо него на поле вышел Медведев, перешедший в «Локо» бесплатно (но агентам было заплачено 3 млн евро). Никита, перекрестившись, выбил мяч от своих ворот, с богом дебютировав за новый клуб в еврокубках. И в первом же моменте в ворота новичка влетел мяч. Но, к счастью железнодорожников, гол не засчитали: Раку помог себе рукой. И тут к их же несчастью, спустя пару минут, гости все-таки сравняли счет: Бадибанга увидел неприкрытый Медведевым ближний угол, ну туда и пробил. В перерыве Семину предстояло провести большую работу по встряске коллектива.

И команда хозяев после перерыва действительно оживилась. Чего только стоили бисиклета Баринова под перекладину и прорыв Фарфана. Но то ли «Локомотив» продолжал недооценивать соперника, то ли «Шериф» почувствовал себя всемогущим. Аккурат под 60-ю минуту после выноса защитника «Локо» тираспольцы вышли вперед: на подборе у края штрафной оказался Брезовец, он-то и приложился по мячу от души, заставив Медведева еще раз вынимать снаряд из сетки. Теперь правда — из дальнего угла.

Не совсем понятно по какой причине, но «Локомотив» заметно нервничал. Это читалось практически в каждом действии железнодорожников: то пас не в ту сторону, то кто-нибудь не добежит, то упустит соперника из виду. Ребята, вы же сыграли на ноль с «Копенгагеном», закатали в газон «Злин»! Ну, а что сверхъестественного в «Шерифе»? И в Тирасполе было трудно, и в Москве оказалось ничуть не легче. Полтергейст какой-то.

ЧИСТОЕ ОТЧАЯНИЕ

Чтобы еще раз вдарить дефибриллятором по бездыханному телу, на последние 15−17 минут Семин бросил в бой Эдера, сняв Антона Миранчука. Вчера выход крупногобаритного форварда помог «Спартаку» забить «Севилье», теперь на ту же авантюру пошел Юрий Палыч. Но единственное, чем запомнился португалец, — так это ударом Кулушичу в нос и обратной заменой из-за растяжения мышцы.

Последние 10 минут в исполнении «Локомотива» — чистое отчаяние. Фернандеш перешел на дальние удары, Денисов переквалифицировался в диспетчера, а остальные лезли из кожи вон, лишь бы создать момент у чужих ворот. Да и доигрывать пришлось в меньшинстве, ведь все замены были истрачены еще до травмы Эдера.