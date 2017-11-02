Вот вам и фавориты. «Локомотив» в меньшинстве проиграл «Шерифу» в Москве
О непотерянных шансах на выход из группы — в репортаже «Советского спорта».
О непотерянных шансах на выход из группы — в репортаже «Советского спорта».
Московский «Локомотив» уступил молдавскому «Шерифу» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Локомотив», ровно как и «Зенит», в этом розыгрыше Лиги Европы еще не проигрывал. А значит, особенно после победы над тем же «Зенитом» (3:0), настроение у железнодорожников перед матчем с «Шерифом» было хорошим. И это настроение сказалось на стартовом составе «Локо»: с первых минут на поле вышел молодой Лысов (нет, не на место левого форварда, коим является, а в оборону). В центре вместе с Игорем Денисовым появился Тарасов, а в остальном — все тот же состав, что и 15-м туре. Как там говорят, победный состав не меняют?
«Шериф» же, по форме ростовообразный, а по содержанию — рубиноподобный, играл действовал впереди с двумя форвардами — Маседой и Бадибангой. Второй благодаря фамилии и причудливой прической
До игры сразу подумалось, что «Шериф» встанет автобусом у своих ворот и будет ждать стандартов. Первое, на удивление, не сбылось — молдаване атаковали едва ли меньше россиян, но результата это не приносило. А стандартные положения конечно же использовались гостями по максимуму. Да что уж говорить, в первые полчаса создалось впечатление, что команда из Тирасполя только и делала, что подавала угловые. Будто бы спецом — одни старались забить, другие — отбиться. Причем в прямом смысле — кулаками Гилерме по мячу.
ДЕБЮТ МЕДВЕДЕВА ЗА «ЛОКОМОТИВ» В ЕВРОПЕ
К слову о вратаре
И команда хозяев после перерыва действительно оживилась. Чего только стоили бисиклета Баринова под перекладину и прорыв Фарфана. Но то ли «Локомотив» продолжал недооценивать соперника, то ли «Шериф» почувствовал себя всемогущим. Аккурат под 60-ю минуту после выноса защитника «Локо» тираспольцы вышли вперед: на подборе у края штрафной оказался Брезовец,
Не совсем понятно по какой причине, но «Локомотив» заметно нервничал. Это читалось практически в каждом действии железнодорожников: то пас не в ту сторону, то
ЧИСТОЕ ОТЧАЯНИЕ
Чтобы еще раз вдарить дефибриллятором по бездыханному телу, на последние 15−17 минут Семин бросил в бой Эдера, сняв Антона Миранчука. Вчера выход крупногобаритного форварда помог «Спартаку» забить «Севилье», теперь на ту же авантюру пошел Юрий Палыч. Но единственное, чем запомнился португалец, — так это ударом Кулушичу в нос и обратной заменой
Последние 10 минут в исполнении «Локомотива» — чистое отчаяние. Фернандеш перешел на дальние удары, Денисов переквалифицировался в диспетчера, а остальные лезли из кожи вон, лишь бы создать момент у чужих ворот. Да и доигрывать пришлось в меньшинстве, ведь все замены были истрачены еще до травмы Эдера.
После этого поражения «Локомотив» опустился на третью строчку в квартете F, но шансов на выход в
|Локомотив М
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1:2
Первый тайм: 1:1
|Шериф
|Юрий Семин
|Роберто Бордин
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|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|6
|14
|Удары (всего)
|18
|6
|Удары в створ
|8
|9
|Угловые
|9
|12
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Себастьен Дельферье (Бельгия)
|Боковой судья
|Ив Де Неве (Бельгия)
|Боковой судья
|Жо Де Вейрдт (Бельгия)
|За воротами
|Александр Буко (Бельгия)
|За воротами
|Лоуренс Виссер (Бельгия)