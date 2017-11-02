Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
«Милан» сыграл вничью с АЕК и не сумел досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы
В матче 4-го тура группы D Лиги Европы в Афинах греческий АЕК и итальянский «Милан» сыграли вничью.
В матче 4-го тура группы D Лиги Европы в Афинах греческий АЕК и итальянский «Милан» сыграли вничью.
Встреча завершилась со счётом 0:0.
«Милан» в случае победы сегодня обеспечил бы себе место в
В другом матче этой группы австрийская «Аустрия» в Хорватии разгромила со счётом 4:1 «Риеку» и покинула последнюю строчку в таблице.
Турнирное положение в группе D: 1. «Милан» — 8 очков; 2. АЕК — 6; 3. «Аустрия» — 4; 4. «Риека» — 3.
|Маноло Хименес
|Винченцо Монтелла
|
|
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|17
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Мануэл де Соуза Невеш (Португалия)