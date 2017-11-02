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23:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» сыграл вничью с АЕК и не сумел досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы

В матче 4-го тура группы D Лиги Европы в Афинах греческий АЕК и итальянский «Милан» сыграли вничью.

Источник: Reuters

Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Милан» в случае победы сегодня обеспечил бы себе место в плей-офф. Несмотря на ничью, подопечные Винченцо Монтеллы остались лидерами группы.

В другом матче этой группы австрийская «Аустрия» в Хорватии разгромила со счётом 4:1 «Риеку» и покинула последнюю строчку в таблице.

Турнирное положение в группе D: 1. «Милан» — 8 очков; 2. АЕК — 6; 3. «Аустрия» — 4; 4. «Риека» — 3.

АЕК 0:0
Первый тайм: 0:0
Милан
2.11.2017, 21:00 Групповой турнир: Группа D OAKA Spiros Louis
Главные тренеры
Маноло Хименес Винченцо Монтелла
Составы
Янис Анестис 22
Михалис Бакакис 2
Элдер Лопеш 3
Огньен Враньеш 4
Родригу Галу 12
58′ Урош Чосич 15
Андре Симоэш 8
Якоб Юханссон (к) 18
60′ Лазарос Христодулопулос 7
Марко Ливая 10
79′ Серхио Араухо 11
Георгиос Якумакис 9
66′ Анастасиос Бакасетас 14
Константинос Яланопулос 25
99 Джанлуиджи Доннарумма
13 Алессио Романьоли
19 Леонардо Бонуччи (к)
22 Матео Пабло Музаккьо 18′
68 Рикардо Родригес
10 Хакан Чалханоглу
18 Риккардо Монтоливо
11 Фабио Борини
73 Мануэль Локателли 67′ 41′
79 Франк Кессье
9 Андре Силва 81′
7 Никола Калинич
63 Патрик Кутроне 45′
8 Хесус Хоакин Сусо
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 4
13 Фолы 17
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Мануэл де Соуза Невеш (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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