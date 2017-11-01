Гончаренко оказался быстрее Карреры

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СПАСИБО ЗА КОНЦОВКУ. НО НИЧЬЕЙ «СПАРТАК» НЕ ЗАСЛУЖИЛ

В пабе в центре Москвы, где я смотрел матч «Севилья» — «Спартак» под отличные комментарии Виктора Гусева, болельщики после игры спрашивали: «Завтра будете хвалить или громить?» Отвечал без тени сомнений: ни то, ни другое.

Это был тот случай, когда крайности неуместны. Хотя, когда на 75-й минуте при 0:2 Комбаров второй раз за два матча с «Севильей» выбил мяч из пустых ворот (причем система определения гола показала, что наш защитник успел совсем на чуть-чуть), красно-белые повисли на волоске от зеркальной противоположности встрече на «Открытие Арене». Стань счет 0:3 — и «Спартак» с большой долей вероятности бросил бы играть.

Но в воротах у Комбарова получилось намного лучше, чем в обоих эпизодах с пропущенными голами — и дальше уже началась совсем другая история. Гораздо более приятная, хотя и не увенчавшаяся хеппи-эндом.

И по делу, считаю, не увенчавшаяся.

Возможно, выскажу непопулярную точку зрения для оптимистов, запоминающих только хорошее, — но «Спартак» в Севилье не заслуживал ничьей. Последние 15 минут не должны вводить в заблуждение: они, безусловно, были хороши и вдохновенны, и красно-белые достойны аплодисментов за то, что при 0:2 не сдались и нашли в себе силы на боевую концовку. Ничья стала бы наградой исключительно за характер, но игра продолжается 90 минут, а не 15−20.

Когда Лангле на исходе получаса после углового забил первый мяч, кому-то это могло показаться не вытекавшим из логики событием — ведь чистых голевых моментов, кроме удара на 3-й минуте Банеги после обреза Фернанду, у андалусийцев не возникало. Зато они полностью контролировали ход встречи. В то время как у «Спартака» контригры не было вовсе.

В Москве на «Севилью» спартаковцы выходили воинами, гладиаторами. С ощущением, что вся жизнь у них сконцентрировалась здесь и сейчас. В гостях же, сложилось ощущение, их одолели мысли об очках, турнирном раскладе, разъяренном первым матчем сопернике. И московская встреча, и последняя четверть часа этой показали, что нет у «Севильи», такого преимущества в классе, чтобы «Спартак» за полчаса не мог ни разу высунуться на чужую половину поля.

Конечно, нельзя исключать, что дело оказалось и в тактике, и в «физике», и в отдельных решениях по составу. Так, например, если проводить напрашивающееся сравнение с матчем «Базель» — ЦСКА, первые таймы в которых стали очень похожими, то можно заметить вот что. Виктор Гончаренко сверхоперативно и радикально отреагировал в перерыве на уныние стартовой 45-минутки, выпустив Дзагоева вместо инертного Витинью, выдвинув Вернблума на острие и передвинув Головина в опорную зону для более быстрого перехода от обороны к атаке. И с первых же минут второго тайма пошел совершенно другой футбол, а Дзагоев теперь претендует на звание лучшего игрока тура в Лиге чемпионов.

Массимо Каррера же оказался более осторожен, подождав с заменой Пашалича на Попова до 57-й минуты, а Мельгарехо на Зе Луиша — аж до 71-й. При том, что и с тем и с другим замененными к перерыву уже все стало ясно. Обе замены сработали на ура (тот же Попов во многом стал как раз «исполнять Дзагоева», отдав такого рода пас перед голом) и перевернули ход матча, но, может, стоило сделать их раньше — и перелом случился бы не при 0:2, а при 0:1, как у армейцев в Базеле?

Помимо этого, на мой взгляд, основная проблема «Спартака» в этой игре все же заключалась не в мышцах и схемах, а в головах, и концовка это лишь подчеркнула. Команда сбросила с себя скованность первого тайма, и последнюю четверть часа на нее было приятно смотреть. Но, в отличие от ЦСКА, очнувшегося сразу после перерыва, оказалось уже поздно.

ЕЩЕ БЫ НЕСКОЛЬКО ЗЕ ЛУИШЕЙ

Ничьей заслуживала та сотня болельщиков, что все-таки проникла на «Рамон Санчес Писхуан» и срывала глотки так отчаянно и синхронно, что ее было слышно даже через телеэкраны (очень хорошо, кстати, что команда во главе с капитаном Глушаковым подошла к ним после финального свистка). Ничьей заслуживала и группа игроков — и в первую очередь Попов с Зе Луишем, вышедшие на замену. Если бы хотя бы у половины команды оказался бы такой настрой, как у Зе Луиша, соскучившегося по футболу, то не случилось бы полутора таймов безоговорочного доминирования «Севильи».

Но если в Москве такой заряд с первой секунды имелся у всех без исключения, то на выезде — даже не у половины коллектива. Громких оваций заслуживал Ещенко, которому из-за травмы еще неделю назад не давали даже 50 процентов шансов выйти в Севилье, а он на характере и бойцовских качествах сделал это. И судьба отблагодарила защитника тем, что повреждение он не усугубил — разве что к концу начало сводить икроножные мышцы, и пришлось заменить Ещенко на Петковича.

А как они с Нолито в первом тайме пошли грудь в грудь! Если вспомнить, что Ещенко признали лучшим футболистом матча с «Ливерпулем», а потом он здорово сыграл и отдал первую голевую передачу на Промеса с «Севильей», то напрашивается вывод: этому человеку вообще все равно, против кого выходить на поле. Согласитесь, если вы — болельщик «Спартака», то ведь наверняка молились на то, чтобы Ещенко появился с первых минут. Понятно, что это не от хорошей жизни и не от хорошего Петковича. Но могли бы вы когда-то подумать, что будете ожидать Ещенко в стартовом составе с таким нетерпением?

Аплодисментов заслуживает Джикия, выигравший 89 процентов единоборств, в том числе — все без исключения верховые. Жаль, он перед вторым голом не прочитал намерения Банеги (сыгравшего и пробившего, спору нет, мастерски — к Селихову тут претензий быть не может) и не успел подстраховать Комбарова, которого аргентинец перехитрил сменой направления движения. Георгий еще молод и берет драйвом, «физикой» и запредельной отдачей, а игровая мудрость и чтение замыслов соперников придет к нему спустя время. Зато какое у человека мужество — по-моему, все болельщики, когда Джикия падает и к нему несутся врачи, уверены: он встанет и побежит дальше. Чтобы Георгий попросил замену, должно произойти что-то совсем уж из ряда вон выходящее.

Кстати, нет ничего страшного в том, что он пропустит из-за перебора карточек домашний матч с «Марибором». Это лучший момент, когда можно было получить сверхлимитное предупреждение. На «Энфилде» Джикия в последнем туре гораздо нужнее.

ВДЕВЯТЕРОМ ТАКИЕ МАТЧИ НА РАВНЫХ НЕ СЫГРАЕШЬ, ГОСПОДА ПАШАЛИЧ И МЕЛЬГАРЕХО

Впрочем, хватит о хорошем. Его оказалось не так много — нельзя еще не отметить прекрасный предголевой пас Попова в штрафную Глушакову, которому, кстати, после замены Пашалича на болгарина стало на поле ощутимо комфортнее. Раньше бы так!

При произнесении фамилии Пашалича, по-моему, настроение портится у всех без исключения неравнодушных к «Спартаку» людей, наблюдавших за игрой на «Рамон Санчес Писхуан». Просто потому, что этого человека на поле не было. Хоть номинально хорват там 56 минут и провел.

Вот как, скажите, можно в гостевом и одном из решающих матчей Лиги чемпионов, выходя в центре поля в гостях против соперника уровня «Севильи», можно позволить себе выиграть одно (!) единоборство? Глядя на такую мягкотелость, становится очевидно, почему его постоянно отфутболивает по арендам «Челси». Хавбек, обладающий хорошим видением поля, словно надел шапку-невидимку. Трусость ли это, флегматичность или что-то иное — не знаю, но выступать на выезде против фаворита вдесятером, задача сложнейшая. Могу представить, каково было капитану Глушакову, располагавшемуся рядом с Пашаличем в середине и бившемуся, за всем этим наблюдать.

Хотя все еще хуже — «Спартак» играл не вдесятером, а вдевятером. Потому что безобразно выглядел и Мельгарехо. В первом тайме степень его активности и задействованности была такой же, как у Пашалича. После перерыва, правда, имел место спорный эпизод с не назначенным после падения парагвайца пенальти. Но в целом Лоренсо оказался так же плох, как и в прошлый уик-энд в Ростове. Разумеется, нельзя забывать его чудесное выступление в первом матче с «Севильей», однако же трудно формировать состав, когда разброс качества футбола у одного и того же человека против одного и того же соперника может быть настолько диаметральным.

Поразили и несколько подряд «обрезов» Фернанду в первом тайме. Уж такой-то классный исполнитель должен понимать, что можно и чего нельзя делать на поле. Особенно в начале, когда формируется каркас игры. Дважды бразилец на ровном месте в опаснейших ситуациях дарил мяч соперникам, а еще раз, когда «Спартак» впервые в матче получил право на штрафной, пасом метров на 40 отправил мяч в аут. Смотрелось это, признаться, диковато.

Да, единственный светлый момент до перерыва у «Спартака» тоже связан с Фернанду: после его отличного штрафного Рико с огромным трудом вытащил мяч из угла. Но негатив до паузы в матче в его действиях явно преобладал.

В общем, в отличие от московского поединка, не просто не все футболисты «Спартака» сыграли на сто процентов возможного. Фернанду — стержневой исполнитель, и когда такой с первых минут показывает то ли мандраж, то ли беспечность, дурной пример оказывается заразительным. А когда еще двое вовсе выпадают — в матче с предельно мотивированным и классным соперником надеяться на что-то серьезное становится сложно.

ПОБЕДИТЬ ПО ЗАКАЗУ НА «ЭНФИЛДЕ»? ВЕРИТСЯ С ТРУДОМ

Впрочем, утешимся постулатом Штирлица «запоминается последнее» — и от этого будем плясать. Шансов выйти из группы, конечно, негусто — помимо обязательной победы над «Марибором», при всех наиболее реалистичных вариантах необходимо будет брать три очка и у «Ливерпуля» в гостях.

Единственная опция, при которой красно-белых устроит на «Энфилде» ничья 2:2 и больше — если «Севилья» обыграет дома англичан. При остальных же исходах этого матча, если взять за данность, что испанцы одолеют на выезде «Марибор» (это не гарантия, взгляните хотя бы на четыре ничьи в матчах Дормунда с АПОЭЛ и «Атлетико» с «Карабахом», но наибольшая вероятность), «Спартак» должен будет в Ливерпуле побеждать.

Причем в этом случае команда Юргена Клоппа сама не выйдет из группы. Верите ли вы в такое развитие событий? Я, признаться, с трудом.

Однако и в истории такое уже бывало — 2:0 в Кубке УЕФА-1992/93, да и вообще футбол и не такие сенсации видел. Так или иначе, за два тура до финиша группового турнира «Спартак», как и ЦСКА, по-прежнему в гонке за выход в плей-офф Лиги чемпионов, а кубковая стадия Лиги Европы для обоих совсем уж реалистична.