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Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч с «Шерифом»
Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы с молдавским «Шерифом».
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Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы с молдавским «Шерифом».
«Локомотив»: Гилерме, Лысов, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, Фернандеш, Тарасов, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фарфан.
Начало — в 21:00 мск.