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20:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч с «Шерифом»

Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы с молдавским «Шерифом».

Источник: РИА "Новости"

«Локомотив»: Гилерме, Лысов, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, Фернандеш, Тарасов, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фарфан.

Начало — в 21:00 мск.

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