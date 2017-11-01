Сергей Горлукович: В России Промес даже пьяным будет лучшим на поле, а вот в Европе
Спартаковский «дед» — о поражении от «Севильи».
Спартаковский «дед» — о поражении от «Севильи».
— Мое мнение однозначно. Заслуженная победа «Севильи». Все нормально, как и должно было быть… — констатировал Горлукович.
— «Спартак» разочаровал?
— Нет, почему разочаровал? «Севилья» вчера оказалась просто сильнее по всем компонентам. В этом все дело. Мастерство и опыт испанцев взяли верх. Хотя нужно признать: это уже не та «Севилья», которую мы видели при Унаи Эмери. К сожалению, победа в Москве (5:1) бывает только раз в 100 лет… Вчера мы это поняли. В общем,
— Каррера после игры признал: «Видимо, мы немного боялись, стеснялись соперника в первом тайме».
— Не знаю, чего они там стеснялись. Сейчас, после поражения, уже можно говорить все, что хочешь. Игра все показала. Даже если бы матч завершился вничью, это не было бы справедливым результатом.
— Еще одна фраза тренера красно-белых: «Мне очень жаль, что мы подарили “Севилье” целый тайм».
— Мне сложно сказать, трусливо ли играл «Спартак» или нет. В любом случае, с подобным настроем такие матчи не выигрывают. Тем более столь важные, определяющие.
— Теперь слабо верится в выход
— Выигрывай два матча — и выходи! Все в руках «Спартака».
— Николай Писарев сказал: «Спартак» заставил «Севилью» отбиваться дома в последние минуты, а это дорогого стоит. Вас тоже концовка обнадежила?
— Да ничего это не стоит! Если бы в итоге хотя бы ничью увезли после 0:2, я бы еще понял. А так… Да, был у гостей всплеск эмоций, не более. Скорее даже «Севилья» виновата в том, что допустила такую ситуацию. Думаю, при Эмери испанцы гораздо раньше убили бы интригу.
— Промес в целом не убедил?
— Для него российский чемпионат никакой сложности не представляет. Ему в принципе можно подписать контракт со «Спартаком» еще на 10 лет и играть на своем уровне, не особо напрягаясь, получая удовольствие от жизни. Он даже пьяным будет лучшим в нашей лиге, где нет ни скоростей, ничего… Лига чемпионов — совсем другое дело.
Если вы заметили, когда «Севилья» медленно катала мяч,
— Многие удивляются: «Спартак» за 12 миллионов покупает Педро Рошу и оставляет его в запасе в таком важном матче.
— Ну и что? Деньги же в футбол не играют. Каррере виднее. Почему он должен его выпускать, если человек не готов? Нужно задавать вопросы тренеру.
— Что вчера в первом тайме происходило с Фернанду? Ошибки в передачах, пас со штрафного — в рекламный щит…
— В футболе все бывает. Подвело техническое исполнение.
— Но Зе Луиш хотя бы заслуживает добрых слов?
— Да никто вчера добрых слов не заслуживал. Проиграли. Точка. После домашней встречи можно было всех хвалить, что я и делал. Вообще никаких вопросов не возникало — по эмоциям, самоотдаче. Хотя такие игры у нас случаются раз в 100 лет. Не стоит ее каждый день вспоминать. Если не выйдем из группы, что тогда? Какова тогда будет цена той победы? А вчера мы увидели заслуженную во всех отношениях победу хозяев.
|Эдуардо Бериссо
|Массимо Каррера
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|1
|12
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|1
|8
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Артур Диаш (Португалия)
|Боковой судья
|Руй Тавареш (Португалия)
|Боковой судья
|Паулу Соареш (Португалия)
|За воротами
|Жуан Пиньейру (Португалия)
|За воротами
|Тиагу Мартинш (Португалия)