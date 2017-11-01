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19:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сергей Горлукович: В России Промес даже пьяным будет лучшим на поле, а вот в Европе

Спартаковский «дед» — о поражении от «Севильи».

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— Мое мнение однозначно. Заслуженная победа «Севильи». Все нормально, как и должно было быть… — констатировал Горлукович.

— «Спартак» разочаровал?

— Нет, почему разочаровал? «Севилья» вчера оказалась просто сильнее по всем компонентам. В этом все дело. Мастерство и опыт испанцев взяли верх. Хотя нужно признать: это уже не та «Севилья», которую мы видели при Унаи Эмери. К сожалению, победа в Москве (5:1) бывает только раз в 100 лет… Вчера мы это поняли. В общем, красно-белые уступили средней испанской команде.

— Каррера после игры признал: «Видимо, мы немного боялись, стеснялись соперника в первом тайме».

— Не знаю, чего они там стеснялись. Сейчас, после поражения, уже можно говорить все, что хочешь. Игра все показала. Даже если бы матч завершился вничью, это не было бы справедливым результатом.

— Еще одна фраза тренера красно-белых: «Мне очень жаль, что мы подарили “Севилье” целый тайм».

— Мне сложно сказать, трусливо ли играл «Спартак» или нет. В любом случае, с подобным настроем такие матчи не выигрывают. Тем более столь важные, определяющие.

— Теперь слабо верится в выход красно-белых из группы?

— Выигрывай два матча — и выходи! Все в руках «Спартака».

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— Николай Писарев сказал: «Спартак» заставил «Севилью» отбиваться дома в последние минуты, а это дорогого стоит. Вас тоже концовка обнадежила?

— Да ничего это не стоит! Если бы в итоге хотя бы ничью увезли после 0:2, я бы еще понял. А так… Да, был у гостей всплеск эмоций, не более. Скорее даже «Севилья» виновата в том, что допустила такую ситуацию. Думаю, при Эмери испанцы гораздо раньше убили бы интригу.

— Промес в целом не убедил?

— Для него российский чемпионат никакой сложности не представляет. Ему в принципе можно подписать контракт со «Спартаком» еще на 10 лет и играть на своем уровне, не особо напрягаясь, получая удовольствие от жизни. Он даже пьяным будет лучшим в нашей лиге, где нет ни скоростей, ничего… Лига чемпионов — совсем другое дело.

Если вы заметили, когда «Севилья» медленно катала мяч, красно-белые чувствовали себя относительно спокойно. А вот как только хозяева ускорялись, начинали обострять, москвичи уже и не знали, что им делать.

— Многие удивляются: «Спартак» за 12 миллионов покупает Педро Рошу и оставляет его в запасе в таком важном матче.

— Ну и что? Деньги же в футбол не играют. Каррере виднее. Почему он должен его выпускать, если человек не готов? Нужно задавать вопросы тренеру.

— Что вчера в первом тайме происходило с Фернанду? Ошибки в передачах, пас со штрафного — в рекламный щит…

— В футболе все бывает. Подвело техническое исполнение.

— Но Зе Луиш хотя бы заслуживает добрых слов?

— Да никто вчера добрых слов не заслуживал. Проиграли. Точка. После домашней встречи можно было всех хвалить, что я и делал. Вообще никаких вопросов не возникало — по эмоциям, самоотдаче. Хотя такие игры у нас случаются раз в 100 лет. Не стоит ее каждый день вспоминать. Если не выйдем из группы, что тогда? Какова тогда будет цена той победы? А вчера мы увидели заслуженную во всех отношениях победу хозяев.

«Спартак» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов
Во время загрузки произошла ошибка.
09:57 (мск)© Ньюстюб
Севилья 2:1
Первый тайм: 1:0
Спартак М
1.11.2017, 22:45 Зрители: 38002 Групповой турнир: Группа E Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Эдуардо Бериссо Массимо Каррера
Голы
30′ Клеман Лангле (Э. Банега) 5
59′ Эвер Банега (П. Сарабия) 10
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 78′
Составы
Серхио Рико 1
Серхио Эскудеро (к) 18
Симон Кьер 4
Клеман Лангле 5
Нолито 24
90+1′ Виссам Бен Йеддер 9
Гвидо Писарро 14
Стивен Н`Зонзи 15
83′ Габриэль Меркадо 25
Себастьян Коршья 2
74′ Пабло Сарабия 17
Гонсалес Хесус Навас 16
77′ Эвер Банега 10
Микаэль Крун-Дели 7
57 Александр Селихов
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски 61′
14 Георгий Джикия 86′
10 Квинси Промес
8 Денис Глушаков (к) 32′
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Фернанду
38 Андрей Ещенко 80′
3 Марко Петкович
25 Лоренсо Мельгарехо 72′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
50 Марио Пашалич 57′
71 Ивелин Попов
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 1
12 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 3
8 Угловые 1
8 Фолы 11
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Артур Диаш (Португалия)
Боковой судья Руй Тавареш (Португалия)
Боковой судья Паулу Соареш (Португалия)
За воротами Жуан Пиньейру (Португалия)
За воротами Тиагу Мартинш (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Гол с пенальти
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