«Зенит» полетел исправляться
Московский «Локомотив» и
Московский «Локомотив» и
«Локомотив» (Россия) — «Шериф» (Молдавия) (начало в 21.00 мск)
Московский «Локомотив» пребывает в эйфории — команда Юрия Семина закончила первый круг РФПЛ на первом месте, причем эффектной точкой в 15-м туре стала сенсационно крупная победа над «Зенитом», да еще и на «Санкт-Петербурге» (3:0).
«Железнодорожники» выдали действительно феерический матч, а Джефферсон Фарфан (2+1) и Алексей Миранчук (1+2) стали его главными героями. Правда, теперь команде Семина необходимо переключиться на другой турнир. И перестроиться на другой футбол.
Против «Зенита»
Во второй половине москвичам удалось реализовать три контратаки, в которых они действовали образцово, но играть дома против молдавского «Шерифа» в таком же ключе команда очевидно не будет.
Да и сами гости вряд ли пойдут вперед с первых минут с энтузиазмом «Зенита». Молдавский клуб понимает, что обладает менее мощным, нежели соперник, составом, и сам будет работать на поле, уповая на контратаки.
При этом недооценивать команду, которая в первом круге сыграла вничью со всеми соперниками в своей подгруппе, в том числе и с самим «Локомотивом», «железнодорожникмм» смерти подобно.
Вообще, группа F в Лиге Европы этого сезона выходит
Стартовый перфоманс «Локо» в игре с чешским «Фастав Злин», когда Мануэл Фернандеш оформил самый ранний
Сейчас, в домашнем поединке с «Шерифом» это положение нужно закрепить. Если «Локомотив» одержит победу, то это будет практически означать его выход в
Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Локомотива» — 2:0.
«Русенборг» (Норвегия) — «Зенит» (Россия) (начало в 23.05 мск)
Если «Локомотив» может приблизить себя к выходу в
Для этого команде Роберто Манчини даже не обязательно побеждать «Русенборг» в Норвегии — достаточно будет сыграть вничью.
В этом случае между соперниками останется шесть очков в турнирной таблице, но за два оставшихся тура их можно будет только отыграть, а по личным встречам «Зенит» так и так останется выше.
Ну, а до сих пор не имеющий в активе ни одного турнирного балла македонский «Вардар», если
При этом команда Роберто Манчини, конечно, будет играть исключительно на победу. Более того, виктория сейчас ей нужна как никогда в этом сезоне.
«Зенит», еще не знающий осечек на групповой стадии второго по значимости еврокубка и так уверенно начавший сезон на внутренней арене, теперь не только утратил первое место в
Унизительное домашнее поражение от «Локомотива» довело серию питерцев без побед на внутренней арене до четырех матчей!
Если бы столичные ЦСКА и «Спартак» сами не раздаривали очки в своих матчах, упуская победы на ровном месте, «Зенит» мог бы уступать сейчас в таблице уже не только «Локо».
До финиша
А еще матч с «Русенборгом» — возможность прервать достигшую шести встреч безголевую серию лучшего бомбардира «Зенита» Александра Кокорина.
Может, для этого Манчини выпустит своего лучшего игрока вновь на острие атаки, а то в последних матчах он чаще оказывался на фланге, уступая место в центре нападения еще раньше утратившему свое голевое чутье Артему Дзюбе.
В данный период времени итальянский специалист, начавший в России как триумфатор, находится под серьезным прессом критики. Конечно, его должности в 2017 году ничего не угрожает, но и заканчивать первую часть сезона за упокой Манчини вряд ли охота.
Впрочем, матч в Норвегии для «Зенита» в
Так что, пожалуй, стоит ожидать от главного тренера самой богатой команды России солидной ротации, благо возможностей у Манчини для этого предостаточно.
Прогноз «Газеты.Ru»: ничья — 1:1.