«Зенит» полетел исправляться

Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» (Россия) — «Шериф» (Молдавия) (начало в 21.00 мск)

Московский «Локомотив» пребывает в эйфории — команда Юрия Семина закончила первый круг РФПЛ на первом месте, причем эффектной точкой в 15-м туре стала сенсационно крупная победа над «Зенитом», да еще и на «Санкт-Петербурге» (3:0).

«Железнодорожники» выдали действительно феерический матч, а Джефферсон Фарфан (2+1) и Алексей Миранчук (1+2) стали его главными героями. Правда, теперь команде Семина необходимо переключиться на другой турнир. И перестроиться на другой футбол.

Против «Зенита» красно-зеленые играли в крайне оборонительной манере, и после безголевого первого тайма, в котором хозяева несколько раз могли открыть счет, не было ощущения, что «Локо» вообще играет на победу.

Во второй половине москвичам удалось реализовать три контратаки, в которых они действовали образцово, но играть дома против молдавского «Шерифа» в таком же ключе команда очевидно не будет.

Да и сами гости вряд ли пойдут вперед с первых минут с энтузиазмом «Зенита». Молдавский клуб понимает, что обладает менее мощным, нежели соперник, составом, и сам будет работать на поле, уповая на контратаки.

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа F, 2.11.2017, 21:00 Локомотив М - Шериф -

При этом недооценивать команду, которая в первом круге сыграла вничью со всеми соперниками в своей подгруппе, в том числе и с самим «Локомотивом», «железнодорожникмм» смерти подобно.

Вообще, группа F в Лиге Европы этого сезона выходит какой-то уникальной. Из шести матчей первого круга только один закончился чей-то победой.

Стартовый перфоманс «Локо» в игре с чешским «Фастав Злин», когда Мануэл Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы, обеспечил российской команде лидерство.

Сейчас, в домашнем поединке с «Шерифом» это положение нужно закрепить. Если «Локомотив» одержит победу, то это будет практически означать его выход в плей-офф.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Локомотива» — 2:0.

«Русенборг» (Норвегия) — «Зенит» (Россия) (начало в 23.05 мск)

Если «Локомотив» может приблизить себя к выходу в плей-офф Лиги Европы, то «Зенит» безо всяких оговорок может оформить выход в 1/16 финала.

Для этого команде Роберто Манчини даже не обязательно побеждать «Русенборг» в Норвегии — достаточно будет сыграть вничью.

В этом случае между соперниками останется шесть очков в турнирной таблице, но за два оставшихся тура их можно будет только отыграть, а по личным встречам «Зенит» так и так останется выше.

Ну, а до сих пор не имеющий в активе ни одного турнирного балла македонский «Вардар», если сине-бело-голубые увезут из Тронхейма хотя бы очко, лишится теоретических шансов даже сравняться с «Зенитом» при любом исходе своей встречи с испанским «Реал Сосьедадом».

При этом команда Роберто Манчини, конечно, будет играть исключительно на победу. Более того, виктория сейчас ей нужна как никогда в этом сезоне.

«Зенит», еще не знающий осечек на групповой стадии второго по значимости еврокубка и так уверенно начавший сезон на внутренней арене, теперь не только утратил первое место в Премьер-лиге.

Унизительное домашнее поражение от «Локомотива» довело серию питерцев без побед на внутренней арене до четырех матчей!

Если бы столичные ЦСКА и «Спартак» сами не раздаривали очки в своих матчах, упуская победы на ровном месте, «Зенит» мог бы уступать сейчас в таблице уже не только «Локо».

До финиша летне-осенней части чемпионата России еще два тура, последний из которых у команды Манчини будет на «Открытие Арене» против спартаковцев, и сейчас зарядиться положительными эмоциями и уверенностью в себе команде просто необходимо.

А еще матч с «Русенборгом» — возможность прервать достигшую шести встреч безголевую серию лучшего бомбардира «Зенита» Александра Кокорина.

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа L, 2.11.2017, 23:05 Русенборг - Зенит -

Может, для этого Манчини выпустит своего лучшего игрока вновь на острие атаки, а то в последних матчах он чаще оказывался на фланге, уступая место в центре нападения еще раньше утратившему свое голевое чутье Артему Дзюбе.

В данный период времени итальянский специалист, начавший в России как триумфатор, находится под серьезным прессом критики. Конечно, его должности в 2017 году ничего не угрожает, но и заканчивать первую часть сезона за упокой Манчини вряд ли охота.

Впрочем, матч в Норвегии для «Зенита» в какой-то степени сейчас вообще лишний. Судите сами: понятно, что в плей-офф команда выходит, перелет и игра в середине недели только добавит усталости, а потенциальная победа не закроет и не отменит неудач на внутренней арене.

Так что, пожалуй, стоит ожидать от главного тренера самой богатой команды России солидной ротации, благо возможностей у Манчини для этого предостаточно.