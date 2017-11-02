Футболисты БАТЭ сыграют в гостях у «Кельна» в 4-м туре Лиги Европы
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вслед за участниками группового этапа Лиги чемпионов поединки 4-го тура проведут клубы футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вслед за участниками группового этапа Лиги чемпионов поединки 4-го тура проведут клубы футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Футболисты БАТЭ сыграют в гостях у аутсайдера группы Н — немецкого «Кельна», который обыграли две недели назад на поле «Борисов-Арены» со счетом 1:0. Сегодняшнюю встречу будет судить бригада македонских арбитров во главе с Александром Ставревым. Игра начнется в 23.05 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».
В это же время в Лондоне лидер группы английский «Арсенал» примет белградскую «Црвену Звезду» и в случае победы обеспечит себе выход в 1/16 финала второго по рангу континентального турнира. Положение в группе Н перед сегодняшними матчами: «Арсенал» — 9 очков (разница мячей — 8−3), «Црвена Звезда» — 4 (2−2), БАТЭ — 4 (4−5), «Кельн» — 0 (1−5).
Кроме «Арсенала» досрочно выйти в 1/16 финала Лиги Европы сегодня могут 11 представителей других групп: «Динамо» (Киев, Украина), «Лудогорец» (Болгария), «Милан», «Аталанта», «Лацио» (все — Италия), «Стяуа» (Бухарест, Румыния), «Зальцбург» (Австрия), «Эстерсунд» (Швеция), «Заря» (Луганск, Украина), «Ницца» (Франция), «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия).