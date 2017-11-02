Жорди Кройф: Казахский футбол напоминает украинский

— Думаю, не имеет значения, что эти две команды не расположены на территории Европы физически. Мы представляем свое государство самым лучшим образом. Встречались с «Кайратом» и «Астаной», и во всех матчах казахи произвели хорошее впечатление. Казахский футбол напоминает украинский, в котором я провел несколько лет. Считаю, это связано с тем, что менталитет и спортивная культура этих двух стран схожи, — полагает Кройф.



Матч «Маккаби» — «Астана» пройдет в Нетании в ночь с четверга на пятницу в 00:00. Прямая трансляция на телеканале «Qazsport».