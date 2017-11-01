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09:54 (мск), источник: Советский спорт

«Реал» вновь провалился. Но стоит ли спускать собак?

Настолько безнадежно «Реал» не проигрывал уже очень давно. «Тоттенхэм» сыграл безупречно.

Источник: Reuters

Вроде бы все понятно, все очевидно, но делать какие-то глобальные выводы, судить и топить «Реал» не совсем правильно. А ведь так хочется! Игра на «Уэмбли» преподнесла это на блюдечке. Так хочется опустить, унизить, развенчать, втоптать тех, кто забрался так высоко. Увы, но нельзя. Хотя, многим этого нокдауна от «Тоттенхэма» может показаться достаточно. Однако, слишком высока вероятность ошибиться, оказаться в итоге глупцом. За последние годы «Реал» привык удивлять, прыгать выше головы, добывать результат, играть вопреки и расстраивать скептиков. Но ведь какие-то промежуточные выводы мы можем сделать?

«Реал» плох? Наверное, но лишь отчасти. Абсолютно беззубая игра с «Жироной», на секундочку 13-ой командой Ла Лиги, которая переиграла Мадрид не только по счету, но и по моментам, чего не было до этого.

Есть ощущение, будто «Реал» немного пресытился самим собой. Особенно после унижения «Барселоны» в Суперкубке. Вроде бы и делают игроки то же самое, вроде даже получается, но абсолютно чемпионская игра, ореол наилучших и непобедимых спал. Но в этом и проблема — ничего особо не меняется. Мадрид не может и пока не понимает, как сдвинуться с места и вновь быть «той самой» командой в новых реалиях. В клуб не пришли новые игроки, которые смогли бы это сделать. Пришли на вырост, в дополнение к системе, но не способные добавить здесь и сейчас. Да и зачем? Всё и так прекрасно работает, никого лучше нынешних игроков нет, и заменять их некем. Это верно.

Ты не можешь убрать Роналду просто по определению. Не можешь заменить Бензема, так как он необходим Криштиану с системной точки зрения. Модрич, Кросс, Каземиро всё еще лучшее трио полузащитников мира, а Иско вышел на новый уровень. Да, к защите есть некоторые вопросы, но и не совсем о ней речь. Система выстроена идеально и в теории должна работать. Даже по цифрам, которые показывает «Реал», всё прекрасно работает. А результата и ощущения той былой мощи нет. Есть мнение, что срок чемпионской команды всего три года. Дальше идёт либо определённый спад, либо стагнация, что тоже нехорошо. Нужно либо менять тренера, либо состав. Яркий пример — «Барса» Гвардиолы. Три года практически абсолютного доминирования, 2 ЛЧ. Однако, после вылета от «Челси» Пеп понял, что это конец. Зидан тренирует чуть меньше двух лет, но определённый базис был заложен и до него, Анчелотти. Чувствующие друг друга Роналду и Бензема, вся линия защиты, связка Кросс-Модрич.

Что, если этому постепенно приходит конец? А если нет, то как Зидан сможет изменить ситуацию и пересобрать команду?

А тут им еще и лучший «Тоттенхэм» в истории попался. «Шпоры» в невероятном порядке, а культовая фраза из фильма «Залечь на дно в Брюгге» теперь кажется не такой уж и актуальной. Теперь они играют вдохновлённо и очень качественно даже против грандов. В конце концов, при такой игре и росте в эпоху Почеттино они и скоро заслужат называться клубом «первого эшелона». Актуальная, гибкая, подвижная и рабочая схема. Выстроенная и слаженная защита с очень недооценённым бельгийским стержнем Вертонген, Алдервейрелд. Но ладно бы с ними. Каков был Триппьер, унижавший Мадрид и по всей бровке и даже в штрафной! Всё настолько хорошо, что об уходе невероятно важного Уокера сейчас даже не вспоминается.

А вместе с защитой есть и качественная атака, креатив. Кейн, Алли и Эриксен, очевидно доросшие до истинно топ-уровня. И самое главное, что это всё работает, не на словах, не в теории, а на деле. И это всё сработало против «Реала». «Шпоры» как создали достаточно моментов, так и реализовали их. В Лиге Чемпионов они перестали играть зажато, скованно, что было с ними в прошлом сезоне. И вот уже «Уэмбли» не кажется проклятым, а наоборот, добавляет солидности и статуса.

Хорошо, «Тоттенхэм» прекрасен. Это и так понятно. Но был ли ужасен «Реал»?

Нет!

Источник: Советский спорт

Мадрид был ужасен с «Жироной», а «Шпорам» вновь не забил своё. По количеству созданных моментов он даже переиграл соперника. И здесь мы просто вновь сталкиваемся с ужасной проблемой реализации Мадрида. Нельзя не восторгаться игрой «Тоттенхэма», но можно ли плеваться от игры «Реала». Совершенно нет.

И даже блеклый в целом Роналду был ярок. И с Марсело Криштиану привычно комбинировал, и бил, и обыгрывал, и отдавал, создавал опасность и пытался быть лидером. И даже забил! Даже самое слабое звено команды Хакими смотрелся не так уж и чужеродно.

«Реал» традиционно набрал мощи к середине второго тайма, в котором окончательно переиграл «Тоттенхэм» по моментам. Проблема в том, что к этому времени хозяева уже вели 3:0. Мадрид был наказан за свою вредную привычку вальяжно и долго запрягать, но ведь дальше делал всё то, что и привык делать, и что у него получалось прекрасно. Вот только судить всё нужно и принято по голам и общему результату, а это не пришло.

Источник: Советский спорт

Так все-таки, действительно ли «Реал» плох? По игре явно нет. Если и есть проблемы, то далеко не игрового характера.

Как ни странно, но исход матча должен пойти на пользу обеим клубам. «Тоттенхэм» наконец доказал всем, и себе в частности, что они действительно топ-клуб. А «Реал», который до этого в сезоне еще не встречался с действительно сильной командой, теперь должен хоть немножечко спуститься с небосклона и понять, что менять что-то необходимо. Но поймёт ли Зидан — как это сделать?

Тоттенхэм Хотспур 3:1
Первый тайм: 1:0
Реал
1.11.2017, 22:45 Зрители: 83782 Групповой турнир: Группа H Wembley
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Зинедин Зидан
Голы
27′ Деле Алли (К. Триппьер) 20
56′ Деле Алли (Э. Дайер) 20
65′ Кристиан Эриксен (Х. Кейн) 23
7 Криштиану Роналду (Б. Майораль) 80′
Составы
Юго Ллорис (к) 1
Ян Фертонген 5
Давинсон Санчес 6
Киран Триппьер 2
Бен Дэйвис 33
Эрик Дайер 15
Кристиан Эриксен 23
Деле Алли 20
24′ Тоби Алдервейрелд 4
Мусса Сиссоко 17
79′ Харри Кейн 10
Фернандо Льоренте 18
66′ Харри Уинкс 29
89′ Мусса Дембеле 19
13 Франсиско Кортес Касилья
32 Ашраф Хакими
12 Марселу
4 Серхио Рамос (к) 90+1′
6 Фернандес Иглесиас Начо
8 Тони Кроос
14 Каземиру
7 Криштиану Роналду
19 Лука Модрич 81′
15 Тео Эрнандез
9 Карим Бензема 73′
20 Марко Асенсио
22 Франсиско Роман Иско 73′
21 Борха Майораль
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 19
7 Удары в створ 10
1 Угловые 11
14 Фолы 6
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Джюнейт Чакыр (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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