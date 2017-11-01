Глушаков: Очень бесило, что испанцы постоянно симулировали

«Мы проиграли, но хотелось увезти одно очко, за этим мы ведь и ехали — за очками. Матч сложился тяжело, но мы этого ждали. Во втором тайме отдали инициативу и хотели подловить «Севилью» на контратаках. Мы просто начали больше от обороны играть. Что касается первого тайма, то после отбора мяча у нас никак не получалось вывезти мяч на нападающего или на Квинси Промеса, но было пару хороших моментов у него.



Что касается наших болельщиков, то они в любом случае были на матче. Русские никогда не пропадут и проберутся туда, куда им надо. Но вообще не хватало слаженной поддержки наших болельщиков. Особо на нас это не давило, но болельщиков «Спартака» не хватало.