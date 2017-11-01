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10:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Глушаков: Очень бесило, что испанцы постоянно симулировали

Капитан «Спартака» Денис Глушаков после встречи с «Севильей» (1:2) в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов обратил внимание на симуляции соперников, а также признался, что москвичам не хватило поддержки болельщиков в Испании.

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«Мы проиграли, но хотелось увезти одно очко, за этим мы ведь и ехали — за очками. Матч сложился тяжело, но мы этого ждали. Во втором тайме отдали инициативу и хотели подловить «Севилью» на контратаках. Мы просто начали больше от обороны играть. Что касается первого тайма, то после отбора мяча у нас никак не получалось вывезти мяч на нападающего или на Квинси Промеса, но было пару хороших моментов у него.

Что касается наших болельщиков, то они в любом случае были на матче. Русские никогда не пропадут и проберутся туда, куда им надо. Но вообще не хватало слаженной поддержки наших болельщиков. Особо на нас это не давило, но болельщиков «Спартака» не хватало.

Очень бесило, что испанцы постоянно симулировали. Вообще не понимаю, когда футболисты постоянно симулируют и падают. Мужчину не красит симуляции", — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

«Спартак» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов
Во время загрузки произошла ошибка.
09:57 (мск)© Ньюстюб
Севилья 2:1
Первый тайм: 1:0
Спартак М
1.11.2017, 22:45 Зрители: 38002 Групповой турнир: Группа E Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Эдуардо Бериссо Массимо Каррера
Голы
30′ Клеман Лангле (Э. Банега) 5
59′ Эвер Банега (П. Сарабия) 10
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 78′
Составы
Серхио Рико 1
Серхио Эскудеро (к) 18
Симон Кьер 4
Клеман Лангле 5
Нолито 24
90+1′ Виссам Бен Йеддер 9
Гвидо Писарро 14
Стивен Н`Зонзи 15
83′ Габриэль Меркадо 25
Себастьян Коршья 2
74′ Пабло Сарабия 17
Гонсалес Хесус Навас 16
77′ Эвер Банега 10
Микаэль Крун-Дели 7
57 Александр Селихов
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски 61′
14 Георгий Джикия 86′
10 Квинси Промес
8 Денис Глушаков (к) 32′
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Фернанду
38 Андрей Ещенко 80′
3 Марко Петкович
25 Лоренсо Мельгарехо 72′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
50 Марио Пашалич 57′
71 Ивелин Попов
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 1
12 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 3
8 Угловые 1
8 Фолы 11
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Артур Диаш (Португалия)
Боковой судья Руй Тавареш (Португалия)
Боковой судья Паулу Соареш (Португалия)
За воротами Жуан Пиньейру (Португалия)
За воротами Тиагу Мартинш (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Севилья
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