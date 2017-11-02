Фанат «Спартака»: После удара полицейского я упал и отключился на минуту

Потом я не видел, кто конкретно, но видел, только как прилетела дубинка по голове. Я упал и отключился на минуту. Ребята отпоили меня водой. Мы вызвали скорую, но она не едет. Полиция говорит, что вызвала скорую, но на самом деле никаких вызовов не поступало. Полиция продолжает провоцировать простых болельщиков, не хулиганов. Я чувствую себя очень плохо, трудно говорить. Удивлён, что такое отношение. Я никого не трогал, а мне прилетело дубинкой по голове. Я даже не смогу опознать того полицейского, но вроде у ребят есть видеозапись. Звоню в консульство, но пока не дозвонился. Надеюсь получить помощь", — сказал Сергей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.