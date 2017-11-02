Каррера сожалеет, что «Спартак» «подарил» тайм «Севилье» в матче Лиги чемпионов

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«Спартак» проиграл «Севилье» со счетом 1:2 в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Впервые «Спартак» сыграл с «Севильей» в матчах еврокубков 17 октября во встрече третьего тура группового этапа. Тогда красно-белые в Москве одержали крупную победу со счетом 5:1, впервые в истории победив с разницей в четыре и более мячей в основном раунде Лиги чемпионов.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа E, 1.11.2017, 22:45 Севилья 2 Спартак М 1

«Мне жаль, что мы “подарили” целый тайм сопернику, мне очень жаль, могу сказать, что команда будет бороться до конца за выход из группы. Почему мы много пропускаем после угловых? Если бы я знал, то мы бы не пропускали. Об игре против “Ливерпуля” мы на данный момент не думаем, впереди у нас матч чемпионата России», — сказал Каррера.

«Видимо, мы стеснялись соперника в первом тайме, мы не могли играть агрессивно, я не считаю, что команда не боролась. Мы играли против сильного клуба, против которого всегда тяжело играть. В первом тайме мы постеснялись, что привело к ошибкам. Во втором тайме мы постарались играть в футбол, пытались догнать соперника, даже после второго пропущенного гола ребята не опустили руки, играли до конца», — отметил он.

Каррера считает, что футболистам «Спартака» не хватило поддержки болельщиков во время матча в Испании. «Чиновники решили, что наши болельщики не смогут посетить игру, мы должны принять это решение. Конечно, нам их не хватало», — подчеркнул Каррера.