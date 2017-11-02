Как «Спартаку» выйди в плей-офф Лиги чемпионов?
«СЭ» приводит расклады в группе Е, где выступают
«СЭ» приводит расклады в группе Е, где выступают
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Групповой турнир. 4-й тур. Группа E. «СЕВИЛЬЯ» — «СПАРТАК» — 2:1.
«СЭ» приводит расклады в группе Е, где выступают
21 ноября. Спартак — Марибор, Севилья — Ливерпуль.
6 декабря. Марибор — Севилья, Ливерпуль — Спартак.
«Спартак» выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, если:
— победит в двух оставшихся играх — с «Марибором» дома и с «Ливерпулем» в гостях;.
— «Ливерпуль» потерпит два поражения — англичан
— сыграет дважды вничью, а «Севилья» потерпит два поражения —
— возьмет верх над «Марибором», «Севилья» победит «Ливерпуль», а в матче «Ливерпуль» — «Спартак» будет зафиксирована ничья, при которой команды забьют минимум по два гола;.
— возьмет верх над «Марибором», «Севилья» победит «Ливерпуль», а в матче «Ливерпуль» — «Спартак» будет зафиксирована ничья 1:1. Но при этом
«Спартак» закончит выступление в еврокубках, если:
— потерпит два поражения, а «Марибор» не проиграет «Севилье» — в этом случае словенцы будут выше за счет победы в личной встрече;.
— сыграет вничью с «Ливерпулем», а «Марибор» одержит две победы.
В остальных случаях «Спартак» попадет в 1/16 финала Лиги Европы.