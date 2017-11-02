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Как «Спартаку» выйди в плей-офф Лиги чемпионов?

«СЭ» приводит расклады в группе Е, где выступают красно-белые.

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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Групповой турнир. 4-й тур. Группа E. «СЕВИЛЬЯ» — «СПАРТАК» — 2:1.

«СЭ» приводит расклады в группе Е, где выступают красно-белые.

21 ноября. Спартак — Марибор, Севилья — Ливерпуль.
6 декабря. Марибор — Севилья, Ливерпуль — Спартак.

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«Спартак» выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, если:

— победит в двух оставшихся играх — с «Марибором» дома и с «Ливерпулем» в гостях;.

— «Ливерпуль» потерпит два поражения — англичан красно-белые опередят за счет победы в личной встрече;.

— сыграет дважды вничью, а «Севилья» потерпит два поражения — красно-белые будут выше за счет лучшей разницы мячей в личных встречах (5:1 и 1:2);.

— возьмет верх над «Марибором», «Севилья» победит «Ливерпуль», а в матче «Ливерпуль» — «Спартак» будет зафиксирована ничья, при которой команды забьют минимум по два гола;.

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— возьмет верх над «Марибором», «Севилья» победит «Ливерпуль», а в матче «Ливерпуль» — «Спартак» будет зафиксирована ничья 1:1. Но при этом красно-белые должны иметь разность забитых и пропущенных мячей лучше, чем у англичан.

«Спартак» закончит выступление в еврокубках, если:

— потерпит два поражения, а «Марибор» не проиграет «Севилье» — в этом случае словенцы будут выше за счет победы в личной встрече;.

— сыграет вничью с «Ливерпулем», а «Марибор» одержит две победы.

В остальных случаях «Спартак» попадет в 1/16 финала Лиги Европы.

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