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01:18 (мск), источник: ТАСС

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 2 ноября. Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, прошедших в среду.

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Португальский «Порту» дома победил немецкий «Лейпциг» (3:1), а российский «Спартак» на выезде уступил испанской «Севилье» (1:2).

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Суммарный коэффициент у России остался прежним — 47,782 балла (учитываются результаты последних пяти сезонов, включая текущий), а вот у Португалии увеличился до 42,748. Лидирует в таблице Испания, далее следуют Англия, Италия, Германия и Франция. Россия идет на шестом месте, отставая от Франции на 3,133 балла, а Португалия — на седьмом.

По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Стране, находящейся на шестой строчке в рейтинге, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмом месте, в Лигу чемпионов можно будет делегировать две команды, а в Лигу Европы — три.

В сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представят шесть команд: три в Лиге чемпионов и столько же — в Лиге Европы. В еврокубки текущего сезона попали пять российских клубов — «Спартак» и ЦСКА — в Лигу чемпионов, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» — в Лигу Европы, однако краснодарская команда уже выбыла из турнира, в августе уступив в заключительном квалификационном раунде сербской «Црвене Звезде».

В четвертом туре группового турнира Лиги Европы «Локомотив» в четверг дома сыграет с молдавским «Шерифом», а «Зенит» на выезде встретится с норвежским «Русенборгом».

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Как вычисляются коэффициенты

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью — 0,5. За победу в игре основного раунда — два очка, за ничью — одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала — пять. За выход клуба в ¼ финала, ½ финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента считаются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

Сезонный коэффициент страны в таблице УЕФА определяется путем сложения очков, набранных ее клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления данной суммы на количество команд, которые участвовали в этих турнирах. Общий же рейтинг страны — это сумма ее коэффициентов за последние пять сезонов.

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