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01:13 (мск), источник: Советский спорт

Поздно спохватились! «Спартак» проиграл «Севилье» в Испании, но не все так плохо

«Спартак» уступил «Севилье» (1:2) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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ТРОЛЛИНГ ВЫСШЕГО УРОВНЯ

Еще до стартового свистка было ясно, что болельщики «Спартака» на гостевой матч с «Севильей» не попадут. Всему виной пиротехника во время встречи 1-го тура ЛЧ против «Марибора» (1:1). После того, как фанаты красно-белых по-настоящему «зажгли» в Словении и чуть не спалили главного арбитра, УЕФА не только оштрафовал москвичей на 60 тысяч евро, но и запретил спартаковским фанам появляться на «Рамон Санчес Писхуан» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Но публика не отчаялась и все равно улетела в Испанию.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа E, 1.11.2017, 22:45
Севилья
2Спартак М1

Да, купить билет на возможно важнейшую игру группового этапа было невозможно. Если у тебя российский паспорт — до свидания. Поэтому болельщикам пришлось вхолостую наматывать круги по центру Севильи, распевать любимые кричалки и искать пабы для просмотра матча любимой команды. Спасибо, по Леониду Федуну, «тому идиоту, который выпустил ракету в судью».

К слову, руссо туристо все равно попали на футбол. Молодежки «Севильи» и «Спартака» играли несколькими часами ранее в Юношеской лиге УЕФА, туда попали 752 спартаковских болельщика! И вот там уж было по-настоящему жарко.

За пару мгновений до финального свистка команды устроили массовую драку, а уже после — красно-белые устроили оппонентам троллинг высшего уровня. Спартаковцы под занавес встречи вырвали ничью (3:3) и тонко спародировали испанских сверстников: красно-белые почти всей командой повалились на газон, держась за ноги. Игроки «Севильи» постоянно падали еще в первой встрече в Москве, но у себя дома надуманная боль достигла апогея: симуляции, затяжки времени, нежелания вставать — в общем, хозяева пошли на любые жертвы, чтобы победить. К счастью для «Спартака», не удалось.

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45 МИНУТ АДА

В старте Массимо Каррера выпустил сразу трех центральных хавбеков с неплохими качествами разрушителя — Глушакова, Фернандо и Пашалича. Правда, все трое способны и на выдумку (каждый из них в этом сезоне не только забил, но и отдал). Так какой же командой красно-белые вышли на заряженный и практически до отказа набитый «Рамон Санчес Писхуан»? Если отталкиваться от формации с четырьмя защитниками — Ещенко, Таски, Джикия и Комбаров — и тройкой форвардов Мельгарехо-Адриано-Промес, «Спартак» явно вышел с атаковать.

Адского начала стоило ожидать. «Севилья» в течение первого тайма трамбовала «Спартак» в своей штрафной. Тотальный прессинг, моментальный подбор, использование ошибок Ещенко. Испанцы лезли вперед, преимущественно левым флангом, весьма охотно, подставляя в любой удачной ситуации то ногу то голову. И все-таки забили любители хамона и белого сухого. На 30-й минуте.

Шевелюра защитника Ленгле оказалась квинтэссенцией получасовых мук «Спартака». Француз остался один во время подачи углового, потому и без особого труда переправил мяч в ворота Селихова. В итоге «Спартак» впервые в этой ЛЧ пропустил первым. Почему? То ли нервозность, которую у москвичей было видно из космоса, то ли класс соперника, помноженный на родные, наводящие ужас на многие клубы Европы, стены. А может и все сразу.

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ШАНС НА КАМБЭК

После перерыва ничего не изменилось. «Спартак», подобно осьминогу на большой глубине, все сжимался и сжимался, но не превращался в пружину, не выстреливал опасными контратаками. Поэтому по на 55-й минуте последовала первая замена: вместо Пашалича вышел Попов. С какой задачей? Хоть как-то обострить игру впереди. А учитывая любовь болгарина к скоростным проходам и чрезмерное увлечение «Севильи» своими атаками — можно было попробовать.

Правда, гениальный Банега послал такой хук с левой из-за штрафной, отправив Комбарова обратно на ЧМ-2014 к Мертенсу, а мяч — в девятку. Играть оставалось полчаса, а у «Спартака» все так же ничего не получалось. И ведь «Севилья» даже не оборонялась! Она будто бы внимала одной из заповедей Гвардиолы: «Пока мяч у нас, забить нам невозможно». Она будто не хотела портить статистику, ведь на «Писхуане» российские клубы не побеждали никогда (одна ничья и четыре поражения).

И какой же Массимо молодец! Сумел он-таки трансформировать игру «Спартака» путем замен. После выхода на поле Зе Луиша красно-белые прибавили в жесткости и вертикализации драгоценных подходов к владениям Рико. Попов, приклеив мяч к ноге, протащил его к штрафной площади, после чего закинул на Глушакова, а Денис после обработки пробил прямо во вратаря. От того отлетело прямо на ногу Зе, и тот сходу вогнал снаряд в сетку. Больше 10 минут до конца, почему бы не вырвать ничью? Да еще и на кураже. Нужно лишь было использовать свои шансы. Но не в этот раз.

«Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить. Главное, чтобы в Москве и Ливерпуле в последних матчах его хватило. Желательно с лихвой.

Спартак М
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