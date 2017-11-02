Поздно спохватились! «Спартак» проиграл «Севилье» в Испании, но не все так плохо
«Спартак» уступил «Севилье» (1:2) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Спартак» уступил «Севилье» (1:2) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
ТРОЛЛИНГ ВЫСШЕГО УРОВНЯ
Еще до стартового свистка было ясно, что болельщики «Спартака» на гостевой матч с «Севильей» не попадут. Всему виной пиротехника во время встречи 1-го тура ЛЧ против «Марибора» (1:1). После того, как фанаты
Да, купить билет на возможно важнейшую игру группового этапа было невозможно. Если у тебя российский паспорт — до свидания. Поэтому болельщикам пришлось вхолостую наматывать круги по центру Севильи, распевать любимые кричалки и искать пабы для просмотра матча любимой команды. Спасибо, по Леониду Федуну, «тому идиоту, который выпустил ракету в судью».
К слову, руссо туристо все равно попали на футбол. Молодежки «Севильи» и «Спартака» играли несколькими часами ранее в Юношеской лиге УЕФА, туда попали 752 спартаковских болельщика! И вот там уж было
За пару мгновений до финального свистка команды устроили массовую драку, а уже после —
45 МИНУТ АДА
В старте Массимо Каррера выпустил сразу трех центральных хавбеков с неплохими качествами разрушителя — Глушакова, Фернандо и Пашалича. Правда, все трое способны и на выдумку (каждый из них в этом сезоне не только забил, но и отдал). Так какой же командой
Адского начала стоило ожидать. «Севилья» в течение первого тайма трамбовала «Спартак» в своей штрафной. Тотальный прессинг, моментальный подбор, использование ошибок Ещенко. Испанцы лезли вперед, преимущественно левым флангом, весьма охотно, подставляя в любой удачной ситуации то ногу то голову. И
Шевелюра защитника Ленгле оказалась квинтэссенцией получасовых мук «Спартака». Француз остался один во время подачи углового, потому и без особого труда переправил мяч в ворота Селихова. В итоге «Спартак» впервые в этой ЛЧ пропустил первым. Почему? То ли нервозность, которую у москвичей было видно из космоса, то ли класс соперника, помноженный на родные, наводящие ужас на многие клубы Европы, стены. А может и все сразу.
ШАНС НА КАМБЭК
После перерыва ничего не изменилось. «Спартак», подобно осьминогу на большой глубине, все сжимался и сжимался, но не превращался в пружину, не выстреливал опасными контратаками. Поэтому по на 55-й минуте последовала первая замена: вместо Пашалича вышел Попов. С какой задачей? Хоть
Правда, гениальный Банега послал такой хук с левой
И какой же Массимо молодец! Сумел
«Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить. Главное, чтобы в Москве и Ливерпуле в последних матчах его хватило. Желательно с лихвой.