«Тоттенхэм» победил «Реал» и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов
ТАСС, 2 ноября. Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл испанский «Реал» со счетом 3:1 в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС, 2 ноября. Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл испанский «Реал» со счетом 3:1 в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.
В составе «Тоттенхэма» дубль оформил Делле Алли (27-я, 56-я минута), Кристиан Эриксен забил гол на 65-й минуте. За «Реал» единственный мяч забил Криштиану Роналду (80).
Это поражение стало для «Реала» крупнейшим на групповом этапе Лиги чемпионов с 2008 года, когда он проиграл «Ювентусу» со счетом 0:2.
В другом матче группы H «Боруссия» (Дортмунд) сыграла вничью с кипрским АПОЭЛом со счетом 1:1. В активе «Тоттенхэма» 10 очков, далее идут «Реал» (7), «Боруссия» (2), АПОЭЛ (2).
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В следующем матче 21 ноября «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Боруссией», «Реал» на выезде встретится с АПОЭЛом.
В матче группы G португальский «Порту» дома победил немецкий «Лейпциг» со счетом 3:1, турецкий «Бешикташ» на своем поле сыграл вничью с «Монако» (1:1). «Бешикташ» лидирует в группе с 10 очками, далее идут «Порту» (6), «Лейпциг» (4), «Монако» (2).