«Тоттенхэм» победил «Реал» и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов

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В составе «Тоттенхэма» дубль оформил Делле Алли (27-я, 56-я минута), Кристиан Эриксен забил гол на 65-й минуте. За «Реал» единственный мяч забил Криштиану Роналду (80).

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа H, 1.11.2017, 22:45 Тоттенхэм Хотспур 3 Реал 1

Это поражение стало для «Реала» крупнейшим на групповом этапе Лиги чемпионов с 2008 года, когда он проиграл «Ювентусу» со счетом 0:2.

В другом матче группы H «Боруссия» (Дортмунд) сыграла вничью с кипрским АПОЭЛом со счетом 1:1. В активе «Тоттенхэма» 10 очков, далее идут «Реал» (7), «Боруссия» (2), АПОЭЛ (2).

«Тоттенхэм» впервые смог обыграть «Реал». Английский клуб вышел в плей-офф Лиги чемпионов второй раз в истории, в сезоне-2010/11 «Тоттенхэм» смог дойти до ¼ финала.

В следующем матче 21 ноября «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Боруссией», «Реал» на выезде встретится с АПОЭЛом.