«Манчестер Сити» победил «Наполи» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
ТАСС, 2 ноября. Английский «Манчестер Сити» обыграл итальянский «Наполи» со счетом 4:2 в гостевом матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
ТАСС, 2 ноября. Английский «Манчестер Сити» обыграл итальянский «Наполи» со счетом 4:2 в гостевом матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
В составе «Манчестер Сити» отличились Николас Отаменди (34-я минута), Джон Стоунз (48), Серхио Агуэро (69) и Рахим Стерглинг (90). За «Наполи» гол забили Лоренцо Инсинье (21) и Жоржиньо (62, пенальти).
Агуэро забил 178-й гол за «Манчестер Сити» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, превзойдя достижение Эрика Брука, выступавшего за британский клуб в 30−40-х годах XX века.
В другом матче группы F донецкий «Шахтер» победил голландский «Фейенорд» со счетом 3:1. Это поражение стало пятым подряд в еврокубках для голландской команды.
«Манчестер Сити» досрочно вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, он лидирует в группе с 10 очками. Второе место занимает «Шахтер» (9), третье — «Наполи» (4). «Фейенорд» лишился шансов на выход в