«Манчестер Сити» победил «Наполи» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Источник: AFP 2017

В составе «Манчестер Сити» отличились Николас Отаменди (34-я минута), Джон Стоунз (48), Серхио Агуэро (69) и Рахим Стерглинг (90). За «Наполи» гол забили Лоренцо Инсинье (21) и Жоржиньо (62, пенальти).

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа F, 1.11.2017, 22:45 Наполи 2 Манчестер Сити 4

Агуэро забил 178-й гол за «Манчестер Сити» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, превзойдя достижение Эрика Брука, выступавшего за британский клуб в 30−40-х годах XX века.

В другом матче группы F донецкий «Шахтер» победил голландский «Фейенорд» со счетом 3:1. Это поражение стало пятым подряд в еврокубках для голландской команды.