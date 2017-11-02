«Спартак» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов

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Встреча прошла в Севилье и завершилась со счетом 2:1. На 30-й минуте хозяева вышли вперед после точного удара Клемана Лангле.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа E, 1.11.2017, 22:45 Севилья 2 Спартак М 1

Удвоил преимущество испанского клуба Эвер Банега, отличившийся на 59-й минуте. За 12 минут до конца основного времени матча форвард красно-белых Зе Луиш сократил разрыв в счете.

Таким образом, в активе чемпионов России осталось пять очков. После четырех туров подопечные Массимо Карреры занимают третье место в группе.

«Ливерпуль», победивший в среду «Марибор» (3:0), набрал восемь очков, «Севилья» — семь.