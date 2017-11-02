«Спартак» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов
Московский «Спартак» проиграл испанской «Севилье» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Московский «Спартак» проиграл испанской «Севилье» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в Севилье и завершилась со счетом 2:1. На 30-й минуте хозяева вышли вперед после точного удара Клемана Лангле.
Удвоил преимущество испанского клуба Эвер Банега, отличившийся на 59-й минуте. За 12 минут до конца основного времени матча форвард
Таким образом, в активе чемпионов России осталось пять очков. После четырех туров подопечные Массимо Карреры занимают третье место в группе.
«Ливерпуль», победивший в среду «Марибор» (3:0), набрал восемь очков, «Севилья» — семь.
Накануне, во вторник, ЦСКА на выезде вырвал победу у «Базеля» (2:1) и сохранил шансы на выход в